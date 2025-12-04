Đây là sân Chonburi Daikin - nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận vòng đấu bảng SEA Games 33. Trong đó, một trận gặp Philippines và một trận gặp Myanmar, hứa hẹn đều là những cuộc so tài căng thẳng, quyết liệt.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt tại sân một ngày trước khi các trận đấu của bảng A khai mạc. Trên sân, công nhân vẫn đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.





Khám phá SVĐ nơi đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games

Bên ngoài, các nhóm nhân viên liên tục trang trí cổng vào, sơn sửa tường rào và dựng thêm các vách ngăn giữa những khu chức năng.

Bên trong, hàng chục công nhân đang kẻ lại vạch sân, lu phẳng mặt cỏ và đo đạc kích thước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Trên sân, công nhân tất bật kẻ lại vạch sân, lu phẳng mặt cỏ và đo đạc kích thước ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy vậy, một số khu vực vẫn còn ngổn ngang. Lối vào phòng thay đồ ở khán đài A khá hẹp; một số bàn ghế đặt chồng chéo chưa được sắp xếp gọn.

Khu kỹ thuật hai đội vẫn còn bụi bặm, trang thiết bị nằm lẫn trên đường chạy. Việc vệ sinh và hoàn thiện có thể sẽ phải đến sát giờ khai mạc vào chiều 4.12 mới hoàn thành.