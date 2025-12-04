Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khám phá SVĐ nơi đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games
Video Thể thao

Khám phá SVĐ nơi đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games

Khả Hòa
Khả Hòa
04/12/2025 09:06 GMT+7

1 ngày trước khi bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33 khởi tranh, sân Chonburi, nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Đây là sân Chonburi Daikin - nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận vòng đấu bảng SEA Games 33. Trong đó, một trận gặp Philippines và một trận gặp Myanmar, hứa hẹn đều là những cuộc so tài căng thẳng, quyết liệt.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt tại sân một ngày trước khi các trận đấu của bảng A khai mạc. Trên sân, công nhân vẫn đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Khám phá SVĐ nơi đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games

Bên ngoài, các nhóm nhân viên liên tục trang trí cổng vào, sơn sửa tường rào và dựng thêm các vách ngăn giữa những khu chức năng.

Bên trong, hàng chục công nhân đang kẻ lại vạch sân, lu phẳng mặt cỏ và đo đạc kích thước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Sân Chonburi trước ngày khai mạc SEA Games 33: Vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 1.

Trên sân, công nhân tất bật kẻ lại vạch sân, lu phẳng mặt cỏ và đo đạc kích thước

ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy vậy, một số khu vực vẫn còn ngổn ngang. Lối vào phòng thay đồ ở khán đài A khá hẹp; một số bàn ghế đặt chồng chéo chưa được sắp xếp gọn.

Khu kỹ thuật hai đội vẫn còn bụi bặm, trang thiết bị nằm lẫn trên đường chạy. Việc vệ sinh và hoàn thiện có thể sẽ phải đến sát giờ khai mạc vào chiều 4.12 mới hoàn thành.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng trận mở màn, HLV U.23 Lào sẽ xem lại bàn thắng của Đình Bắc

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng trận mở màn, HLV U.23 Lào sẽ xem lại bàn thắng của Đình Bắc

U.23 Việt Nam mở màn SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn trước U.23 Lào, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn thừa nhận sự căng thẳng và nhiều điểm chưa hài lòng, trong khi HLV Ha Hyeok-jun vẫn giữ tâm thế lạc quan, ý nhị khi nói về bàn thắng gây tranh cãi.

U.23 nhọc nhằn thắng Lào, Đình Bắc quyết tâm ‘8 ngày sau sẽ khác’

Khám phá thêm chủ đề

Sân Chonburi SEA Games 33 khai mạc SEA Games 33 Đội tuyển nữ việt nam Bóng đá nữ Sân vận động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận