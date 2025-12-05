'Sân khấu' chờ Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam tranh HCV có gì đặc biệt, lịch thi đấu thế nào?

"Chứng nhân" lịch sử giữa lòng Bangkok

Khu liên hợp thể thao Huamark (bang Kapi, Bangkok, Thái Lan) những ngày này, không khí chuẩn bị đang rất khẩn trương. Nằm khiêm tốn bên cạnh sự hoành tráng của sân vận động quốc gia Rajamangala, nhà thi đấu Huamark mang một vẻ đẹp cổ điển rất riêng. Đây là nơi sẽ diễn ra môn bóng chuyền của SEA Games 33.

Ra đời từ năm 1966 để phục vụ ASIAD, đây là nhà thi đấu quy mô lớn đầu tiên của Thái Lan. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, với sức chứa hiện tại khoảng 6.000 chỗ ngồi, Huamark vẫn là một địa điểm thi đấu lý tưởng với thiết kế ấm cúng, giúp khán giả có cảm giác rất gần với VĐV.

Nhà thi đấu Huamark đang ở trong giai đoạn hoàn tất để phục vụ cho những trận đấu bóng chuyền ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hâm mộ thể thao Thái Lan cuồng nhiệt bóng đá, nhưng tình yêu dành cho bóng chuyền của họ cũng mãnh liệt không kém. Dự báo trong những ngày thi đấu sắp tới, 6.000 chỗ ngồi tại đây sẽ không còn một chỗ trống. Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nước chủ nhà chắc chắn sẽ tạo nên một bầu không khí lễ hội thực sự, vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để các VĐV thi đấu thăng hoa.

Bóng chuyền nữ Việt Nam ra sân ngày nào?

Nội dung bóng chuyền nữ sẽ tranh tài từ ngày 10 đến 15.12. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẽ đến Bangkok từ ngày 8.12. Hai ngày tập luyện, đồng thời làm quen sân bãi là khoảng thời gian quý báu để toàn đội thích nghi với điều kiện thi đấu.

Sức chứa ban đầu của nhà thi đấu khi được xây dựng vào năm 1966 là 15.000 khán giả. Sau khi cải tạo cho World Cup futsal 2012, sức chứa giảm xuống còn 6.000 chỗ ngồi ẢNH: NHẬT THỊNH

Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn sẽ dồn về Trần Thị Thanh Thúy. Sau những trải nghiệm quý giá tại giải bóng chuyền nữ Nhật Bản, "4T" trở về hội quân với vai trò đầu tàu, dẫn dắt các đồng đội hướng tới mục tiêu cao nhất: cạnh tranh sòng phẳng tấm HCV lịch sử với chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu môn bóng chuyền SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt chạm trán với đội tuyển Myanmar (15 giờ ngày 10.12), Malaysia (12 giờ 30 ngày 11.12), Indonesia (12 giờ 30 ngày 12.12). Trong khi đó, bảng A có chủ nhà Thái Lan, Singapore và Philippines.

Một vài hình ảnh bên trong khuôn viên của khu liên hợp thể thao Huamark ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay sau khi nội dung nữ khởi tranh, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng sẽ nhập cuộc. Thầy trò HLV Trần Đình Tiền dự kiến có mặt tại Thái Lan vào ngày 11.12, để chuẩn bị cho các trận đấu diễn ra từ 13.12.