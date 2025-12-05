Đội nữ Myanmar quả cảm, đánh bại ứng viên nặng ký Philippines phút 89: Tạm dẫn đầu bảng B

Với sự hiện diện của 3 ứng viên nặng ký cho tấm HCV như đội tuyển nữ Việt Nam, Philippines và cả Myanmar, bảng B nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 được dự đoán sẽ rất căng thẳng. Vì thế, trận khai màn bảng đấu diễn ra vào chiều 5.12, cả đội tuyển Myanmar và Philippines đều tung ra đội hình mạnh nhất. 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp cho đội giành thắng lợi mở rộng cánh cửa vào bán kết. Ngược lại, đội thua sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn hơn.

Đội tuyển nữ Philippines và Myanmar (áo đỏ) đều ra sân với đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành 3 điểm ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý của Myanmar

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, từng dự World Cup 2023, đội tuyển nữ Philippines chủ động đẩy cao, tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những cầu thủ trên hàng công của đội tuyển nữ Philippines như Guy Jael, Defazio, Ramirez thi đấu đầy mạnh mẽ, giúp họ có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Dù vậy, ở những điểm chạm cuối cùng, đội tuyển nữ Philippines thường tỏ ra vội vàng, khiến bóng đi thiếu chính xác. Mãi đến phút 45, đội tuyển nữ Philippines mới có tình huống ăn bàn rõ rệt đầu tiên khi Guy Jael đi bóng kỹ thuật phía cánh trái rồi tạt khó chịu về cột xa. Đáng tiếc, hàng tiền đạo Philippines lại chọn sai điểm rơi và không thể dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Myanmar chơi phòng ngự phản công. Mỗi khi cướp được bóng, các cô gái của Myanmar triển khai tấn công rất nhanh, nhiều lần khiến khung thành Philippines chao đảo. Kết thúc hiệp 1, Myanmar cũng bất ngờ vươn lên dẫn trước Philippines 1-0 sau pha xử lý đẳng cấp của đội trưởng Win Theingi Tun ở phút thứ 5.

Win Theingi Tun xử lý đẳng cấp, giúp Myanmar bất ngờ dẫn trước ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ Philippines trả giá phút 89 vì dâng cao đội hình tấn công

Bị dẫn bàn sau hiệp 1, đội tuyển nữ Philippines phải thực hiện nhiều sự thay đổi, liên tục tấn công nhằm tìm bàn gỡ. So với hiệp đấu trước đó, đội tuyển nữ Philippines cũng thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận khung thành của Myanmar. Thay vì dùng nhiều miếng đánh ở trung lộ và sút xa, đội tuyển nữ Philippines chăm chỉ thực hiện những quả tạt từ 2 biên. Ngoài ra, các tình huống cố định cũng được các cô gái Philippines tận dụng tối đa, tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của Myanmar. Sau nhiều nỗ lực, phút 69, Ramirez tận dụng sai lầm của thủ thành Myo Mya phía Myanmar, gỡ hòa 1-1 cho Philippines.

Có bàn gỡ hòa, tinh thần của đội tuyển nữ Philippines lên rất cao. Các học trò của HLV Mark Torcaso đẩy cao tốc độ trận đấu và vẫn dùng nhiều những quả tạt từ 2 biên. Dù vậy, so với những phút trước đó, đội tuyển nữ Philippines bế tắc, không thể ghi thêm bàn.

Mặt khác, việc dâng cao đội hình cũng khiến phần sân nhà của Philippines lộ ra nhiều khoảng trống. Phút 89, May Htet Lu kết thúc đợt phản công nhanh của Myanmar bằng pha di chuyển và lắc đầu đẳng cấp, ấn định thắng lợi 2-1.

Bất ngờ đánh bại Philippines 2-1, đội tuyển nữ Myanmar có 3 điểm cùng hiệu số +1, vươn lên dẫn đầu bảng B. Phía đối diện, đội tuyển nữ Philippines có 0 điểm và hiệu số -1, tạm rơi xuống vị trí cuối bảng. Với kết quả này, đội tuyển nữ Philippines được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giành vé vào bán kết khi còn phải đụng đội tuyển nữ Malaysia và Việt Nam ở 2 trận còn lại.