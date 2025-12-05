Đối thủ so kè Đình Bắc ở cuộc đua Vua phá lưới SEA Games, là ai?

Thi nhau "nổ súng"

Cụ thể, Đình Bắc đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của đội U.23 Việt Nam trước Lào vào chiều 3.12. Tối cùng ngày, Yotsakorn có cú hat-trick, giúp đội U.23 Thái Lan đánh bại Timor Leste 6-1. Đây là 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới SEA Games 33 môn bóng đá nam.

Hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Yotsakorn chơi được cả 3 vị trí trên hàng công ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Và Đình Bắc cũng vậy. Sẽ thật thú vị nếu 2 tiền đạo này có cơ hội so tài ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Yotsakorn chính là một trong những đối thủ nặng ký với Đình Bắc trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Với chiều cao 1,84 m, chân sút sinh năm 2005 cực mạnh trong các tình huống không chiến. 2 trong số 3 bàn của anh được thực hiện bằng đầu. Bàn còn lại đến sau một pha xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp rồi đặt lòng bằng chân trái không thuận. Nhìn chung, tiền đạo có khả năng dứt điểm khá toàn diện, đa dạng. Anh còn sở hữu tốc độ, kỹ thuật rất tốt nên nhiều thời điểm chơi dạt biên.

Điều đặc biệt của Yotsakorn

Trong đội hình U.23 Thái Lan dự SEA Games 33, Yotsakorn là cầu thủ duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài. Anh khoác áo CLB Hougang United, một đội mạnh của Singapore theo dạng cho mượn. Tiền đạo này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Chonburi, "cái nôi" của bóng đá trẻ Thái Lan và vẫn đang thuộc biên chế đội bóng này.

Yotsakorn được đôn lên đội một vào năm 2022, khi mới 17 tuổi. Sau đó, anh được đem đi cho mượn ở các đội Samut Prakan City, PT Prachuap để tích lũy kinh nghiệm. Tháng 8.2023, anh được trở lại khoác áo CLB Chonburi và chuyển sang Hougang United vào tháng 7.2025. Trước SEA Games 33, anh có phong độ khá tốt khi ghi 2 bàn sau 5 trận ở giải vô địch quốc gia Singapore. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, anh có 2 pha lập công, là chân sút tốt nhất của đội U.23 Thái Lan (bằng Seksan Ratree). Truyền thông xứ chùa vàng cũng đánh giá rất cao tài năng của Yotsakorn.

Ở trận tiếp theo, đội U.23 Thái Lan sẽ chạm trán Singapore lúc 19 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Các cầu thủ từ đảo quốc sư tử chắc chắn hiểu rõ sự nguy hiểm của Yotsakorn và phải lên phương án phong tỏa chân sút này.

