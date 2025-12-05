Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

BTC SEA Games 33 lên tiếng trấn an sau loạt sự cố, khẳng định lễ khai mạc 'không thua kém ai'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/12/2025 16:28 GMT+7

Trong bối cảnh SEA Games 33 liên tục vướng sự cố, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và Thống đốc Gongsak Yodmani đã lên tiếng giải thích trấn an dư luận và hé lộ một phần về lễ khai mạc sắp tới.

SAT hoan nghênh các ý kiến mang tính xây dựng

Những ngày đầu SEA Games 33, hàng loạt vấn đề phát sinh đã khiến người hâm mộ khu vực lo lắng: đèn sân Rajamangala tắt hàng loạt nhưng không có bóng thay, buộc phải mượn từ sân khác; nhạc Quốc ca vang lên trong trận U.23 Việt Nam - U.23 Lào, khiến cầu thủ phải hát chay; hệ thống đặt vé không khớp vị trí chỗ ngồi; hình ảnh quảng bá giải chạy Virtual Run dùng AI nhưng thiếu chỉn chu; cùng nhiều tranh cãi khác xoay quanh công tác điều phối và vận hành.

Trước sức ép dư luận, ông Gongsak Yodmani cho biết SAT đã tiếp nhận đầy đủ phản ánh từ truyền thông và người dân. Ông nói: “Chúng tôi đang nỗ lực điều chỉnh và cải thiện. Nhưng với những thông tin sai sự thật, chúng tôi cũng phải làm rõ để mọi người hiểu đúng”.

BTC SEA Games 33 lên tiếng trấn an sau loạt sự cố, khẳng định lễ khai mạc 'không thua kém ai'- Ảnh 1.

Thống đốc SAT Gongsak Yodmani

ẢNH: BTC SEA GAMES 33

Ông nhấn mạnh việc tổ chức SEA Games không do SAT thực hiện một mình mà có sự tham gia của ủy ban tổ chức và các liên đoàn thể thao. Vì vậy, nếu xảy ra sai sót trong quá trình được giao phó, SAT và ủy ban sẽ chịu trách nhiệm chung.

Cùng ngày 5.12.2025, SAT ra thông cáo nhấn mạnh đã xuất hiện nhiều thông tin bóp méo vai trò và trách nhiệm của cơ quan này trong công tác chuẩn bị SEA Games.

Thông cáo viết: “SAT hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng. Nhưng nếu việc phê bình dựa trên thông tin sai lệch, vu khống hoặc gây tổn hại danh dự SAT, chúng tôi sẽ tiến hành biện pháp pháp lý”.

BTC SEA Games 33 lên tiếng trấn an sau loạt sự cố, khẳng định lễ khai mạc 'không thua kém ai'- Ảnh 2.

Thông cáo của SAT về việc xử lý các thông tin sai sự thật xoay quanh SEA Games 33

ẢNH: SAT

Cơ quan này khẳng định có thể xử lý theo hướng kỷ luật, dân sự hoặc hình sự tùy tính chất vụ việc. SAT nhấn mạnh việc này nhằm “bảo vệ danh dự và uy tín của tổ chức”, đồng thời tránh ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên.

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ “không thua kém ai”

Trước lo ngại rằng các sự cố sẽ ảnh hưởng đến lễ khai mạc ngày 9.12, ông Gongsak cho biết toàn bộ quá trình đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông chia sẻ đã trực tiếp dự buổi tổng duyệt: “Chúng tôi sử dụng hơn 500 học sinh, sinh viên cho phần biểu diễn. Các em có năng lực và phần trình diễn được kết hợp cùng chủ đề thể thao, thể hiện tiềm năng của Thái Lan".

Ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết để giữ sự hấp dẫn nhưng khẳng định: “Tôi đã xem lễ khai mạc ở nhiều quốc gia. Tôi tin rằng lễ khai mạc của chúng ta không thua kém bất kỳ ai”, ông nói.

Dù loạt sự cố khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, nước chủ nhà Thái Lan vẫn thể hiện quyết tâm khắc phục, đảm bảo đại hội diễn ra theo tiêu chuẩn quốc tế. Lễ khai mạc được xem là thời điểm quan trọng để nước chủ nhà lấy lại niềm tin, trước khi tiến vào những ngày thi đấu chính thức dày đặc.

Tin liên quan

Sếp lớn thể thao Thái Lan: Sự cố nhạc Quốc ca trận U.23 Việt Nam khiến BTC SEA Games 'đỏ mặt'

Sự cố âm thanh khiến nhạc Quốc ca Việt Nam và Lào không vang lên trong trận mở màn bóng đá nam đã buộc Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani phải lên tiếng cam kết khắc phục và xin lỗi 2 đoàn.

Những tuyển thủ Việt Nam vắng mặt đáng tiếc ở SEA Games 33

U.23 Malaysia mất 2 trụ cột phút cuối, không sớm buông súng trước Việt Nam: Thầy Kim càng phải cẩn trọng

Khám phá thêm chủ đề

Sea games SEA Games 33 Thái Lan BTC SEA Games khai mạc SEA Games sự cố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận