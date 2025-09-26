Tái hiện hồn cốt Hà Nội tại lễ hội văn hóa thế giới lần thứ nhất

48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế đăng ký tham dự "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội"

Chiều 26.9, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP.Hà Nội tổ chức họp báo chương trình "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội", lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội" là chuỗi sự kiện gồm: ngày hội văn hóa thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình trang phục quốc tế Hà Nội/lễ hội áo dài, ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 3 - 5.10 ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Đến 25.9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự chương trình, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim…

Tại sự kiện này, trong không gian Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Tái hiện văn hóa Hà Nội

Trả lời câu hỏi của báo chí rằng chủ nhà Việt Nam sẽ trình diễn, giới thiệu nét văn hóa nào để "thiết đãi" bạn bè quốc tế, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình bày tỏ: "Chúng tôi có sự trăn trở lớn, rằng nên chọn loại hình nghệ thuật hay văn hóa nào để thể hiện trong 'Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội'. Là những người làm truyền thông gắn với dư luận xã hội, chúng ta đều hiểu rằng chọn loại hình này, mà không chọn loại hình kia, thì đều tạo ra dấu hỏi lớn.

Đặc biệt, chúng ta vừa có một triển lãm thành công về hành trình 80 năm độc lập, tự do, hạnh phúc, trình diễn hầu như tất cả những gì hay nhất, đẹp đẽ nhất về cơ đồ, văn hóa đất nước ta. Vì vậy, lần này, không gian văn hóa Việt Nam sẽ được đại diện bởi Hà Nội. Được biết, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị một số những nét đặc sắc, mà chúng ta có thể gọi là hồn cốt của văn hóa dân tộc, hồn cốt của thủ đô nghìn năm văn hóa. Hy vọng, người xem sẽ chiêm ngưỡng, ủng hộ sự lựa chọn này".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình hy vọng hồn cốt văn hóa Việt Nam được tái hiện trọn vẹn tại lễ hội ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình, việc tổ chức thành công "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ trở thành tiền đề để sự kiện diễn ra thường niên trong những năm tiếp theo. Bởi lẽ, với nền văn hóa đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, một lễ hội có lẽ chưa đủ để truyền tải trọn vẹn thông điệp.

"Sau lễ hội lần thứ nhất, chúng ta sẽ còn nhiều lễ hội nữa cho đến khi có thể giới thiệu hoàn toàn những nét đặc sắc nhất của văn hóa Việt Nam. Dự kiến, sự kiện văn hóa đối ngoại này sẽ được tổ chức hàng năm, như một tư liệu của thủ đô Hà Nội, của nền văn hóa Việt Nam", Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết.

"Với tinh thần cởi mở, chủ nhà Việt Nam sẽ để các quốc gia lựa chọn trình diễn, quảng bá những gì nước bạn ưng ý và tự hào nhất", Thứ trưởng Lê Hải Bình thông tin thêm. Tuy nhiên, theo ông Lê Hải Bình, đáng tiếc là do thời gian chuẩn bị hơi gấp, nên các đoàn khách quốc tế chưa thể mời các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia lễ hội.

Dù vậy, sự kiện vẫn là ngày hội văn hóa được chờ đợi, nơi nét đẹp ẩm thực, trang phục, điện ảnh... của các quốc gia sẽ được trưng bày dưới ánh sáng của buổi triển lãm quy mô lớn tại Hoàng thành Thăng Long, một trong những nơi ghi dấu ấn hồn cốt Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.



