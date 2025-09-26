Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Tái hiện hồn cốt Hà Nội tại lễ hội văn hóa thế giới lần thứ nhất

Hồng Nam
Hồng Nam
26/09/2025 16:48 GMT+7

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình, nước chủ nhà Việt Nam sẽ mang đến những nét văn hóa, lịch sử độc đáo và đặc sắc để quảng bá tới bạn bè quốc tế trong sự kiện 'Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội', diễn ra từ ngày 3 - 5.10.

48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế đăng ký tham dự "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội"

Chiều 26.9, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP.Hà Nội tổ chức họp báo chương trình "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội", lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội" là chuỗi sự kiện gồm: ngày hội văn hóa thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình trang phục quốc tế Hà Nội/lễ hội áo dài, ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Tái hiện hồn cốt Hà Nội tại lễ hội văn hóa thế giới lần thứ nhất - Ảnh 1.

Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 3 - 5.10

ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Đến 25.9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự chương trình, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim…

Tại sự kiện này, trong không gian Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Tái hiện văn hóa Hà Nội 

Trả lời câu hỏi của báo chí rằng chủ nhà Việt Nam sẽ trình diễn, giới thiệu nét văn hóa nào để "thiết đãi" bạn bè quốc tế, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình bày tỏ: "Chúng tôi có sự trăn trở lớn, rằng nên chọn loại hình nghệ thuật hay văn hóa nào để thể hiện trong 'Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội'. Là những người làm truyền thông gắn với dư luận xã hội, chúng ta đều hiểu rằng chọn loại hình này, mà không chọn loại hình kia, thì đều tạo ra dấu hỏi lớn.

Đặc biệt, chúng ta vừa có một triển lãm thành công về hành trình 80 năm độc lập, tự do, hạnh phúc, trình diễn hầu như tất cả những gì hay nhất, đẹp đẽ nhất về cơ đồ, văn hóa đất nước ta. Vì vậy, lần này, không gian văn hóa Việt Nam sẽ được đại diện bởi Hà Nội. Được biết, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị một số những nét đặc sắc, mà chúng ta có thể gọi là hồn cốt của văn hóa dân tộc, hồn cốt của thủ đô nghìn năm văn hóa. Hy vọng, người xem sẽ chiêm ngưỡng, ủng hộ sự lựa chọn này".

Tái hiện hồn cốt Hà Nội tại lễ hội văn hóa thế giới lần thứ nhất - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình hy vọng hồn cốt văn hóa Việt Nam được tái hiện trọn vẹn tại lễ hội

ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình, việc tổ chức thành công "Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ trở thành tiền đề để sự kiện diễn ra thường niên trong những năm tiếp theo. Bởi lẽ, với nền văn hóa đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, một lễ hội có lẽ chưa đủ để truyền tải trọn vẹn thông điệp. 

"Sau lễ hội lần thứ nhất, chúng ta sẽ còn nhiều lễ hội nữa cho đến khi có thể giới thiệu hoàn toàn những nét đặc sắc nhất của văn hóa Việt Nam. Dự kiến, sự kiện văn hóa đối ngoại này sẽ được tổ chức hàng năm, như một tư liệu của thủ đô Hà Nội, của nền văn hóa Việt Nam", Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết. 

"Với tinh thần cởi mở, chủ nhà Việt Nam sẽ để các quốc gia lựa chọn trình diễn, quảng bá những gì nước bạn ưng ý và tự hào nhất", Thứ trưởng Lê Hải Bình thông tin thêm. Tuy nhiên, theo ông Lê Hải Bình, đáng tiếc là do thời gian chuẩn bị hơi gấp, nên các đoàn khách quốc tế chưa thể mời các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia lễ hội. 

Dù vậy, sự kiện vẫn là ngày hội văn hóa được chờ đợi, nơi nét đẹp ẩm thực, trang phục, điện ảnh... của các quốc gia sẽ được trưng bày dưới ánh sáng của buổi triển lãm quy mô lớn tại Hoàng thành Thăng Long, một trong những nơi ghi dấu ấn hồn cốt Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.


Tin liên quan

Nét mới của giải báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam'

Nét mới của giải báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam'

Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' do Bộ VH-TT-DL tổ chức đã bước sang mùa giải thứ ba.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL: 'Tập trung lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam'

Hồn cốt đô thị trong không gian công cộng

Khám phá thêm chủ đề

lễ hội văn hóa thế giới hà nội Bộ VH-TT-DL văn hóa Ông Lê Hải Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận