Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL: 'Tập trung lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam'

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL: "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến"

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VH-TT-DL lần thứ IV (diễn ra sáng 25.9), Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ VH-TT-DL giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, cùng nhau khơi dậy, lan tỏa và nhân lên ngọn lửa thi đua ái quốc mà Bác Hồ đã thắp sáng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay, trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Lời kêu gọi đó đã trở thành mệnh lệnh trái tim, là tiếng gọi thiêng liêng thổn thức mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng (thứ ba từ trái sang, hàng đầu) tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước ẢNH: BTC

Với phương châm xuyên suốt "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", với tinh thần cầu thị và khiêm tốn, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong văn hóa đã thi đua giữ gìn, bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, chủ động hội nhập, quảng bá văn hóa với bạn bè quốc tế; trong thể thao thi đua rèn luyện để làm rạng danh màu cờ sắc áo, nâng cao vị thế tổ quốc trên trường quốc tế; trong du lịch thi đua sáng tạo đổi mới để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội nhiều năm; báo chí truyền thông trở thành "Mạch dẫn tri thức - Kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân".

"Các lĩnh vực quản lý nhà nước đang tập trung cho sứ mệnh giữ gìn hồn cốt dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Trong 5 năm qua, Bộ VH-TT-DL đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 26 tập thể được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ"; Chủ tịch nước trao tặng 16 giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 giải thưởng Nhà nước, 124 nghệ sĩ nhân dân, 268 nghệ sĩ ưu tú, 65 nghệ nhân nhân dân, 563 nghệ nhân ưu tú.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng Bộ VH-TT-DL cần hiểu thật sâu sắc, thấu đáo về vị trí, vai trò các phong trào thi đua yêu nước ẢNH: BTC

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành, Bộ VH-TT-DL vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ trung ương tới cơ sở.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL yêu cầu toàn ngành nhận thức rõ: "Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bền trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân. Theo đó, chúng ta cần hiểu thật sâu sắc, thấu đáo về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước".

Phó thủ tướng Lê Thành Long: "Bộ VH-TT-DL đã chuyển đổi tư duy"

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VH-TT-DL lần thứ IV, Phó thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Bộ VH-TT-DL đã chuyển đổi tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", thể chế, cơ chế chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch được bổ sung, phát triển mới, công nghiệp văn hóa phát triển, du lịch phục hồi mạnh mẽ, thể thao đạt được một số kết quả tích cực.

Phó thủ tướng Lê Thành Long nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đại hội đã đề ra; đồng thời lưu ý thêm một số nội dung, như tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo ẢNH: BTC

Về du lịch, cần phát triển du lịch bền vững, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. "Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong từng sản phẩm, dịch vụ du lịch; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển sản phẩm du lịch xanh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới", Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo.

Về thể thao, Phó thủ tướng yêu cầu tổ chức phong trào thi đua trong thể thao thành tích cao, hướng tới chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, tập trung đầu tư cho những môn thể thao thế mạnh, từng bước nâng cao vị thế thể thao Việt Nam.

Còn về báo chí, cần phát huy hơn nữa vai trò của công tác báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân và là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

"Xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, xuất bản điện tử đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới để phục vụ nhân dân nhanh chóng, chính xác, hiện đại", Phó thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.