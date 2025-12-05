Những tuyển thủ Việt Nam vắng mặt đáng tiếc ở SEA Games 33

Nhà VÔ ĐỊCH SEA Games THÀNH KHÁN GIẢ



Trong lúc các đồng nghiệp ở đội tuyển judo VN háo hức chờ ngày lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, nữ võ sĩ Hoàng Thị Tình phải ngậm ngùi ở nhà. Độc chiếm ngôi đầu hạng cân 48 kg ở 2 kỳ SEA Games 31 (năm 2022) và SEA Games 32 (năm 2023), giành vé dự Olympic Paris 2024 và đang có phong độ tốt nhưng Hoàng Thị Tình không thể góp mặt ở SEA Games 33 vì lý do "nghiệt ngã": chủ nhà Thái Lan không tổ chức thi đấu hạng cân sở trường của cô. Võ sĩ quê Thanh Hóa cũng không thể đôn lên hạng cân kế tiếp là 52 kg khi hạng cân này cũng không được tổ chức. Không nản chí khi lỡ cơ hội lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV SEA Games, Hoàng Thị Tình dồn quyết tâm cho ASIAD 20 diễn ra năm sau tại Nhật Bản.

Nữ võ sĩ judo Hoàng Thị Tình lỡ cơ hội săn vàng ở SEA Games 33 Ảnh: Vương Anh

Một trường hợp vắng mặt đáng tiếc nữa là nữ võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan. Từng vô địch thế giới, á quân ASIAD, vô địch châu Á lẫn SEA Games, Nguyễn Thị Ngoan tràn trề hy vọng bảo vệ HCV ở SEA Games 33. Thế nhưng đang trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng, cô không may bị chấn thương, dự kiến phải gần 1 năm mới hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật diễn ra hồi đầu tháng trước. Buồn "không thể tả" khi lỡ cơ hội sát cánh cùng đội tuyển karate VN săn vàng ở SEA Games 33, nhưng Nguyễn Thị Ngoan vẫn có chút an ủi khi cô em gái Nguyễn Thị Diệu Ly được góp mặt ở kỳ đại hội này.

Mới nhất, nhà vô địch nội dung ném lao môn điền kinh SEA Games 31 (năm 2022) Nguyễn Hoài Văn phải nói lời chia tay SEA Games 33. Không may bị đứt dây chằng đầu gối trong lúc tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (TP.HCM), Hoài Văn đã không thể sát cánh cùng đội tuyển điền kinh VN.

Không tham dự SEA Games để học văn hóa

Trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng hướng đến SEA Games 33 trong 2 năm qua, điền kinh VN kỳ vọng vào "nữ hoàng tốc độ" Trần Thị Nhi Yến. Tuy nhiên chân chạy 20 tuổi này bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp đỉnh cao để theo đuổi việc học văn hóa. Do đó, ước mơ lấy lại vị thế ở nội dung tốc độ nữ của điền kinh VN tại đấu trường SEA Games khó thành hiện thực.

Việc nhà vô địch SEA Games Lý Hoàng Nam cùng hàng loạt tay vợt hàng đầu chuyển sang chơi môn thể thao pickleball khiến quần vợt VN "bít cửa" cạnh tranh HCV với các đối thủ rất mạnh của Thái Lan, Indonesia. Cờ vua VN cũng không có được lực lượng tốt nhất cho SEA Games 33 khi kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm không thể góp mặt. Vắng Lê Quang Liêm, cơ hội cạnh tranh HCV của cờ vua VN suy giảm dù vẫn còn những gương mặt xuất sắc như Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN có những thiếu vắng đáng tiếc tại SEA Games 33 khi đối chuyền số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui vì lý do cá nhân. Hôm qua, phụ công hàng đầu Nguyễn Thị Trinh cũng chia tay đội vì lý do sức khỏe, phải thay thế bằng tuyển thủ trẻ Lê Như Anh. Những thiếu vắng trên khiến đội tuyển bóng chuyền nữ VN giảm đi cơ hội khi cạnh tranh HCV với chủ nhà Thái Lan.