Thể thao Các môn khác

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/11/2025 19:03 GMT+7

Tay vợt Lý Hoàng Nam đứng cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'. Giải đấu nhằm quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Lý Hoàng Nam chia sẻ đầy cảm xúc

Giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' vừa kết thúc thành công tại sân Metropole (TP.HCM). Giải đấu có sự tham gia của đông đảo các VĐV nổi tiếng như Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Lê Xuân Đức, các nghệ sĩ như nhạc sĩ nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Hoàng Bách… các doanh nhân, khách mời.

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam (phải) cùng nhạc sĩ Huy Tuấn tại giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các VĐV tham dự giải đã cống hiến những trận đấu trên tinh thần giao lưu vui vẻ, rộn rã tiếng cười và cũng có những pha bóng đẹp mắt. Kết quả thi đấu không nhiều bất ngờ khi tay vợt Lý Hoàng Nam đứng cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc đoạt cúp vô địch nội dung đôi nam nữ trong khi Lê Xuân Đức đứng cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương xếp hạng nhì. Ở nội dung đôi nam, danh hiệu vô địch thuộc về Nguyễn Thanh Phong/Vũ Quang Dũng còn đôi Anh Bin/Thanh Phong về hạng nhì.

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'- Ảnh 2.

Lê Xuân Đức (trái) cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đứng cặp tranh tài vui vẻ nội dung đôi nam nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'- Ảnh 3.

Các VĐV góp mặt tranh tài ở giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' hướng về miền Trung

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lý Hoàng Nam chia sẻ đầy cảm xúc: "Nam đã có một ngày rất vui vì được giao lưu cùng các anh chị em rất thân thương. Quan trọng hơn với mục đích chính là hướng về đồng bào miền Trung thì bản thân Nam là một VĐV thể thao cũng muốn đóng góp một chút cho đồng bào miền Trung. Chúng ta ở đây thì rất may mắn vì không bị lũ lụt, không bị sạt lở còn đồng bào ở ngoài miền Trung rất khó khăn, cần sự chia sẻ".

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'- Ảnh 4.

Các VĐV tranh tài sôi nổi, tràn ngập tiếng cười ở giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'

ẢNH: NHẬT THỊNH

Với tinh thần hướng về miền Trung thân yêu, Lý Hoàng Nam cùng tài năng trẻ pickleball Việt Nam Lê Xuân Đức đã có hành động đầy ý nghĩa khi trao 50 triệu đồng là toàn bộ số tiền thưởng mình giành được ở giải đấu vừa qua tại Hà Nội để đồng hành cùng chương trình. Tay vợt Lê Xuân Đức thổ lộ: "Mong bà con miền Trung sớm vượt qua thời điểm khó khăn này, ổn định lại cuộc sống".

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'- Ảnh 5.

Lý Hoàng Nam (trái) cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc đoạt danh hiệu vô địch đôi nam nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'- Ảnh 6.

Các VĐV xuất sắc ở nội dung đôi nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Xuân Văn, Trưởng BTC giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' cho biết với sự hưởng ứng tích cực của mọi người, tổng số tiền quyên góp được là 540 triệu đồng và sẽ được chuyển thẳng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.



