Màn lội ngược dòng khó tin của Trương Vinh Hiển ở pickleball PPA Tour Úc

Trương Vinh Hiển thi đấu bùng nổ

Sau khi đánh bại Daiki Tanabe (Nhật Bản) ở vòng 16, Trương Vinh Hiển giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giải Melbourne Pickleball Cup nằm trong hệ thống PPA Tour Úc.

Trương Vinh Hiển thi đấu ấn tượng ở PPA Tour Úc 2025 ẢNH: PPA TOUR

Ở tứ kết diễn ra hôm nay, Trương Vinh Hiển bị đánh giá thấp hơn khi chạm trán với hạt giống số 1 Jack Wong (Hồng Kông), tuy nhiên anh đã tạo nên cuộc lật đổ ngoạn mục. Ở ván 1, Jack Wong khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng cách biệt 11/5 trước Trương Vinh Hiển. Đại diện pickleball Việt Nam vùng lên mạnh mẽ ở ván 2, giành chiến thắng 11/8, cân bằng tỷ số 1-1.

Tài năng 21 tuổi Trương Vinh Hiển thể hiện phong độ ấn tượng tại PPA Tour Úc ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở ván 3 quyết định, Jack Wong thi đấu bùng nổ trở lại, tận dụng tốt các cơ hội có được để ghi điểm, vượt dẫn 6/1 trước Trương Vinh Hiển. Thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra khi Trương Vinh Hiển ghi 1 mạch 10 điểm để thắng ngược 11/6, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Jack Wong. Sức trẻ, sự kiên trì, nỗ lực trong từng cú đánh cùng khát khao chinh phục đã giúp tay vợt 21 tuổi đến từ TP.HCM tạo nên màn lội ngược dòng đầy ấn tượng.

Lý Hoàng Nam cũng vào bán kết đơn nam PPA Tour Úc ẢNH: ĐỘC LẬP

Với việc loại hạt giống số 1 Jack Wong ở tứ kết, Trương Vinh Hiển trở thành ứng viên sáng giá cạnh tranh danh hiệu vô địch đơn nam chuyên nghiệp giải Melbourne Pickleball Cup. Ở bán kết, anh chạm trán với tay vợt Jimmy Liong (Malaysia).

Ngoài Trương Vinh Hiển, tay vợt khác của pickleball Việt Nam là Lý Hoàng Nam cũng thi đấu thành công khi giành quyền vào bán kết sau chiến thắng dễ 2-0 (11/3, 11/3) trước Louis Laville (Anh). Đối thủ của Hoàng Nam ở bán kết là Theo Platel (Pháp).