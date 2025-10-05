Trương Vinh Hiển lên tiếng sau trận đấu gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam: ‘Em xin lỗi…’

Trương Vinh Hiển cảm ơn đàn anh!

Trên trang cá nhân, tay vợt pickleball Trương Vinh Hiển viết: "Một trận đấu đáng nhớ, bài học ở tuổi 20. Đầu tiên, em muốn xin lỗi toàn thể khán giả và những người liên quan vì đã có 1 trận đấu gây tranh cãi.

Hơn tất cả, em đã có 1 bài học sau một trận đấu quá cảm xúc, khiến bản thân mình chưa xử lý thật tốt. Em không có ý và lời nói khiêu khích, chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em. Em đã nhìn nhận lại bản thân và đối mặt cũng như rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp thể thao của em, em luôn tôn trọng tất cả mọi người, từ khán giả tới đồng đội và cả người chơi phía bên kia sân. Em mong khán giả hoan hỉ cho em một cơ hội để hoàn thiện bản thân.

Cảm ơn anh Nam vì đã cho em 1 trận đấu không thể quên. Cảm ơn khán giả vì đã theo dõi, đồng hành cũng như góp ý để em trưởng thành hơn. Em sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân mỗi ngày và thi đấu cống hiến cho pickleball Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn xin lỗi vì thái độ của em và hẹn gặp lại tất cả mọi người".

Trương Vinh Hiển giành HCB nội dung đơn nam chuyên nghiệp ẢNH: ĐỘC LẬP

Lời chia sẻ này được xem là phản hồi chính thức đầu tiên của Vinh Hiển sau trận bán kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp gây nhiều tranh cãi với đàn anh Lý Hoàng Nam tại giải đấu diễn ra ở Đà Nẵng. Ở trận đấu này, Vinh Hiển giành chiến thắng ngược dòng 2-1 ngoạn mục, nhưng tình huống ở ván ba quyết định đã khiến khán giả xôn xao.

Khi Hoàng Nam tung dứt điểm, Vinh Hiển "call out" (bóng ngoài) và trọng tài chấp nhận. Hoàng Nam sau đó phản ứng cho rằng bóng vẫn trong sân. Không khí sau trận trở nên căng thẳng với những lời qua tiếng lại giữa hai bên, và khán giả chia làm hai luồng ý kiến. Sau trận, mạng xã hội bùng nổ bình luận, trong đó có cả bài đăng từ vợ của Lý Hoàng Nam, cho rằng Vinh Hiển "chơi không đẹp".

Phúc Huỳnh đăng quang thuyết phục ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại giải pickleball PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 diễn ra ở Đà Nẵng, Phúc Huỳnh giành chức vô địch nội dung đơn nam chuyên nghiệp. Tay vợt Việt kiều giành chiến thắng chóng vánh với tỷ số 2-0 (11/1, 11/4) ở chung kết trước Vinh Hiển. Lý Hoàng Nam "bất chiến tự nhiên thành" và đoạt hạng ba chung cuộc. Đối thủ của Hoàng Nam ở trận tranh hạng ba Thomas Yu (Trung Quốc) rút lui vì lý do sức khỏe.