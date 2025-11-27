Cùng cựu tay vợt số 1 miền Bắc Đắc Tiến mang tinh thần dân tộc vào pickleball

Sự hiện diện ngày càng nổi bật của văn hóa Việt Nam không chỉ tạo nên sức sống mới cho pickleball trong nước, mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra bản đồ thể thao thế giới.



“Âm vang Lạc Hồng - Đánh thức tinh thần Việt” là chủ đề của TVC ra mắt sản phẩm Lạc Hồng của Soxter Pickleball. Mở đầu TVC là tiếng trống vang dội – biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và niềm tin của nhiều thế hệ người Việt. Trong âm hưởng hào sảng ấy, hình ảnh võ sinh tập luyện hiện lên dứt khoát, thể hiện tinh thần rèn luyện bền bỉ và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

VĐV Đắc Tiến

Hình ảnh mang văn hóa dân tộc xuất hiện trong TVC Ảnh: BTC

Tiếp đó, tiếng trống trận dần hòa vào âm thanh quen thuộc của tiếng trống trường nhịp vang mở đầu cho mỗi buổi học, và cũng là mở ra những ước mơ và hoài bão của thế hệ trẻ Việt Nam. Nếu trống trận thôi thúc ý chí tự cường, thì trống trường dẫn bước tri thức, mở ra hành trình khám phá và trưởng thành.

Từ tiếng trống trường rộn ràng, TVC dẫn dắt người xem đến âm thanh mới mẻ nhưng đầy năng lượng: tiếng bóng pickleball vang vọng trên sân. Mỗi cú đánh dứt khoát, mỗi nhịp bóng bật lên lại như tiếp nối mạch nguồn sức mạnh từ trống trận đến trống trường hòa quyện truyền thống với hiện đại, quá khứ với tương lai. Âm thanh của pickleball không chỉ là tiếng bóng chạm mặt vợt. Đó là nhịp chuyển mình của một thế hệ trẻ năng động, tự tin, dám thử thách bản thân. Trên sân, nơi tiếng cười, tiếng gọi bạn và tiếng bóng bật nhịp rộn ràng, tinh thần kỷ luật – đoàn kết – bền bỉ được nuôi dưỡng từng ngày, như một phiên bản mới của những bài học rèn luyện mà ông cha đã gửi gắm.

TVC “Âm vang Lạc Hồng – đánh thức tinh thần Việt” với sự tham gia của Đắc Tiến, cựu thành viên đội tuyển quần vợt quốc gia. Cùng với đó là sự góp mặt của các gương mặt nổi bật trong làng pickleball hiện nay như: Quân Trần, Hoàng Anh, Quốc Anh Lạng Sơn,… và 2 Content Creator Huy Mê Pick, Giang Tracy – những gương mặt đang tạo sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng pickleball trên các nền tảng mạng xã hội.

