'Quần vợt là chủ đạo phát triển mạnh bên cạnh dòng chảy sục sôi của Pickleball'

Pickleball phát triển rất nhanh, nhưng quần vợt là môn Olympic phải tập trung đầu tư

Từ nhiều năm qua, Liên đoàn Quần vợt TP.HCM (HTF) là một trong những tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động khá đều tay, là 1 trong 33 liên đoàn, hội thể thao của TP.HCM phát triển tốt và có chân đế vững vàng. Bên cạnh đó thông qua thành tích thể thao đỉnh cao, lượng người chơi phong trào rộng khắp và cùng với nhà nước làm tốt công tác đào tạo lực lượng trẻ và kế thừa, bộ máy điều hành của HTF luôn có nhiều đóng góp thiết thực, giúp tạo vị thế mạnh mẽ trên bản đồ thể thao cả nước.

Ban Chấp hành HTPF ra mắt nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: HTPF

Trước sự phát triển ồ ạt gần đây của pickleball, lãnh đạo TP.HCM đồng ý cho HTF kết hợp gắn thêm môn thể thao mới này vào, quy tụ các anh em tâm huyết, đa số là doanh nhân tham gia để hình thành Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM (HTPF). Mục đích là tiếp tục đẩy mạnh phong trào và làm phong phú thêm các hoạt động có sự tương hỗ giữa 2 loại hình tập luyện này. Đồng thời có hệ thống giải đấu chất lượng, tạo nguồn thu phù hợp để không chỉ duy trì sức sống cho cả quần vợt lẫn pickleball mà còn nâng cao hơn nữa sự tiến bộ về chiều rộng lẫn bề sâu, đáp ứng mong mỏi sự kỳ vọng của những người yêu thích 2 bộ môn này.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM tại đại hội ẢNH: HTPF

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu tại đại hội kỳ vọng sự kết hợp giữa quần vợt và pickleball hứa hẹn sẽ tạo nên một liên đoàn mạnh, vì ai cũng thấy pickleball hiện đã phát triển quá nhanh và đầy tiềm lực. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy quần vợt cũng sẽ vững vàng hơn. Dù vậy ông Nam Nhân lưu ý quần vợt vẫn là môn chủ đạo phát triển, có trong hệ thống thi đấu Olympic vì vậy HTPF phải đặc biệt chú trọng để quần vợt luôn duy trì tốt vai trò của mình.

Người phụ trách thể thao TP.HCM nhấn mạnh duy trì sức sống cho các loại hình thi đấu như pickleball, nhưng cần phải xem quần vợt là môn trọng điểm. Phải có sự tập trung đầu tư và cần tổ chức thêm nhiều giải quốc gia và quốc tế để hình ảnh của quần vợt luôn gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Cần phải kích thích đam mê tập luyện, tổ chức hệ thống đào tạo tốt, xây dựng hệ thống thi đấu dày và liên tục để người chơi quần vợt nâng cao trình độ và có đóng góp nhiều hơn vào hoạt động của liên đoàn.

Bà Trần Thanh Hoàng Ngân, Tổng thư ký HTPF ẢNH: HTPF

Chủ tịch HTPF nhiệm kỳ 2025-2030 Trần Mạnh Út cam kết các mục tiêu sẽ là trọng tâm mà tổ chức này hướng tới như chuẩn bị lực lượng tốt, có thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Bên cạnh đó, HTPF phải thường xuyên đào tạo các lớp HLV trọng tài quần vợt và pickleball, củng cố đào tạo trẻ, từng bước đưa pickleball vào trường học để nhân rộng phong trào, nâng tầm các đội tuyển và đội trẻ giành thứ hạng cao tại các giải quốc gia hàng năm.

Ông Trần Mạnh Út (giữa), ông Lê Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ là các Chủ tịch và Phó chủ tịch HTPF ẢNH: HTPF

Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 45 thành viên. Ngoài ông Trần Mạnh Út làm chủ tịch còn có 10 phó chủ tịch, trong đó có cựu HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam Trương Quang Vũ hay ông Lê Đình Thắng từng là Chủ tịch Hiệp hội Pickleball Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Thái Tuấn Kiều, nguyên Phó chủ tịch HTF trước đây, bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ, nguyên Tổng thư ký HTF. Vai trò Tổng thư ký mới của HTPF do bà Trần Thanh Hoàng Ngân đảm nhận. Cũng tại đại hội, HTPF đã quyên góp 50 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt, thiên tai ở miền Trung.