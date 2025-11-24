Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

'Quần vợt là chủ đạo phát triển mạnh bên cạnh dòng chảy sục sôi của Pickleball'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
24/11/2025 18:04 GMT+7

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM tại Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 24.11.

Pickleball phát triển rất nhanh, nhưng quần vợt là môn Olympic phải tập trung đầu tư

Từ nhiều năm qua, Liên đoàn Quần vợt TP.HCM (HTF) là một trong những tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động khá đều tay, là 1 trong 33 liên đoàn, hội thể thao của TP.HCM phát triển tốt và có chân đế vững vàng. Bên cạnh đó thông qua thành tích thể thao đỉnh cao, lượng người chơi phong trào rộng khắp và cùng với nhà nước làm tốt công tác đào tạo lực lượng trẻ và kế thừa, bộ máy điều hành của HTF luôn có nhiều đóng góp thiết thực, giúp tạo vị thế mạnh mẽ trên bản đồ thể thao cả nước.

'Quần vợt là chủ đạo phát triển mạnh bên cạnh dòng chảy sục sôi của Pickleball'- Ảnh 1.

Ban Chấp hành HTPF ra mắt nhiệm kỳ 2025-2030

ẢNH: HTPF

Trước sự phát triển ồ ạt gần đây của pickleball, lãnh đạo TP.HCM đồng ý cho HTF kết hợp gắn thêm môn thể thao mới này vào, quy tụ các anh em tâm huyết, đa số là doanh nhân tham gia để hình thành Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM (HTPF). Mục đích là tiếp tục đẩy mạnh phong trào và làm phong phú thêm các hoạt động có sự tương hỗ giữa 2 loại hình tập luyện này. Đồng thời có hệ thống giải đấu chất lượng, tạo nguồn thu phù hợp để không chỉ duy trì sức sống cho cả quần vợt lẫn pickleball mà còn nâng cao hơn nữa sự tiến bộ về chiều rộng lẫn bề sâu, đáp ứng mong mỏi sự kỳ vọng của những người yêu thích 2 bộ môn này.

'Quần vợt là chủ đạo phát triển mạnh bên cạnh dòng chảy sục sôi của Pickleball'- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM tại đại hội

ẢNH: HTPF

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu tại đại hội kỳ vọng sự kết hợp giữa quần vợt và pickleball hứa hẹn sẽ tạo nên một liên đoàn mạnh, vì ai cũng thấy pickleball hiện đã phát triển quá nhanh và đầy tiềm lực. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy quần vợt cũng sẽ vững vàng hơn. Dù vậy ông Nam Nhân lưu ý quần vợt vẫn là môn chủ đạo phát triển, có trong hệ thống thi đấu Olympic vì vậy HTPF phải đặc biệt chú trọng để quần vợt luôn duy trì tốt vai trò của mình.

Người phụ trách thể thao TP.HCM nhấn mạnh duy trì sức sống cho các loại hình thi đấu như pickleball, nhưng cần phải xem quần vợt là môn trọng điểm. Phải có sự tập trung đầu tư và cần tổ chức thêm nhiều giải quốc gia và quốc tế để hình ảnh của quần vợt luôn gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Cần phải kích thích đam mê tập luyện, tổ chức hệ thống đào tạo tốt, xây dựng hệ thống thi đấu dày và liên tục để người chơi quần vợt nâng cao trình độ và có đóng góp nhiều hơn vào hoạt động của liên đoàn.

'Quần vợt là chủ đạo phát triển mạnh bên cạnh dòng chảy sục sôi của Pickleball'- Ảnh 3.

Bà Trần Thanh Hoàng Ngân, Tổng thư ký HTPF

ẢNH: HTPF

Chủ tịch HTPF nhiệm kỳ 2025-2030 Trần Mạnh Út cam kết các mục tiêu sẽ là trọng tâm mà tổ chức này hướng tới như chuẩn bị lực lượng tốt, có thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Bên cạnh đó, HTPF phải thường xuyên đào tạo các lớp HLV trọng tài quần vợt và pickleball, củng cố đào tạo trẻ, từng bước đưa pickleball vào trường học để nhân rộng phong trào, nâng tầm các đội tuyển và đội trẻ giành thứ hạng cao tại các giải quốc gia hàng năm.

'Quần vợt là chủ đạo phát triển mạnh bên cạnh dòng chảy sục sôi của Pickleball'- Ảnh 4.

Ông Trần Mạnh Út (giữa), ông Lê Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ là các Chủ tịch và Phó chủ tịch HTPF

ẢNH: HTPF

Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 45 thành viên. Ngoài ông Trần Mạnh Út làm chủ tịch còn có 10 phó chủ tịch, trong đó có cựu HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam Trương Quang Vũ hay ông Lê Đình Thắng từng là Chủ tịch Hiệp hội Pickleball Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Thái Tuấn Kiều, nguyên Phó chủ tịch HTF trước đây, bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ, nguyên Tổng thư ký HTF. Vai trò Tổng thư ký mới của HTPF do bà Trần Thanh Hoàng Ngân đảm nhận. Cũng tại đại hội, HTPF đã quyên góp 50 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt, thiên tai ở miền Trung.

'Quần vợt là chủ đạo phát triển mạnh bên cạnh dòng chảy sục sôi của Pickleball'- Ảnh 5.

HTPF trao tiền cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung lần lượt 5 bảng, mỗi bảng 10 triệu đồng

ẢNH: HTPF

Tin liên quan

Những niềm hy vọng của quần vợt Việt Nam tại SEA Games 33

Những niềm hy vọng của quần vợt Việt Nam tại SEA Games 33

Đội tuyển quần vợt VN đang trẻ hóa lực lượng nhưng vẫn nỗ lực cạnh tranh huy chương ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Khám phá thêm chủ đề

Quần vợt Liên đoàn quần vợt TP.HCM Pickleball
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận