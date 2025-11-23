Giải pickleball 'Ước Mơ Xanh' hướng về đồng bào miền Trung và Tây nguyên

Những tấm lòng nhân ái ở giải pickleball 'Ước Mơ Xanh'

Tại lễ khai mạc giải pickleball "Ước Mơ Xanh", ban tổ chức đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, khách mời và các nhà hảo tâm đối với hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ. Những đóng góp khẩn cấp này thể hiện tinh thần tương thân tương ái và truyền thống “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam, đồng thời cho thấy trách nhiệm và tấm lòng của cộng đồng báo chí cùng giới yêu thể thao trước những khó khăn của đồng bào.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc giải pickleball 'Ước Mơ Xanh' ẢNH: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ, thiệt hại lớn về người và tài sản. Ông kêu gọi các vận động viên và khách mời chung tay ủng hộ, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái – truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ ẢNH: BTC

Các VĐV tranh tài sôi nổi tại giải pickleball 'Ước Mơ Xanh' ẢNH: BTC

Ngay sau lễ khai mạc, giải pickleball "Ước Mơ Xanh" 2025 diễn ra đầy sôi nổi, hào hứng với sự góp mặt của 240 vận động viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, đơn vị đối tác và cộng đồng yêu thích pickleball.

Kết quả ở nội dung đôi nam trên 40 tuổi, đôi Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Gia Lâm xuất sắc lên ngôi vô địch; danh hiệu vô địch đôi nam nữ dưới 40 tuổi thuộc về Nguyễn Thế Anh – Đỗ Trang. Nhiều VĐV đã trao tặng toàn bộ tiền thưởng của mình ủng hộ chương trình “Ước Mơ Xanh”, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và ý nghĩa nhân văn của giải đấu.