Trương Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, vô địch giải pickleball PPA Tour Úc

Trương Vinh Hiển thể hiện phong độ ấn tượng

Trận đấu giữa Trương Vinh Hiển với Lý Hoàng Nam được nhiều người hâm mộ pickleball quan tâm. Ở bán kết PPA Tour Asia Vietnam Cup diễn ra hồi tháng trước tại Đà Nẵng, Trương Vinh Hiển vượt qua Lý Hoàng Nam trong trận đấu có những tình huống tranh cãi.

Trương Vinh Hiển thi đấu bùng nổ ở chung kết đơn nam giải pickleball PPA Tour Úc, đánh bại đàn anh Lý Hoàng Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Tái đấu lần này trên đất Úc, Lý Hoàng Nam được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhờ phong độ ấn tượng ở các vòng đấu trước. Thi đấu ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng ở Úc cũng khiến Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển gặp khó. Riêng tay vợt 21 tuổi Trương Vinh Hiển bị bong da bàn chân nên không có được thể trạng tốt, nhất là ở khả năng di chuyển.

Lý Hoàng Nam lần thứ 2 liên tiếp thất thủ trước Trương Vinh Hiển ẢNH: ĐỘC LẬP

Quyết tâm rất cao được Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam thể hiện ở trận chung kết. 2 tay vợt cống hiến nhiều pha bóng hay, những pha giằng co gay cấn ở ván 1, cũng là ván đấu Trương Vinh Hiển chơi hiệu quả hơn, vượt dẫn 10/4 sau đó giành chiến thắng 11/9.

Trương Vinh Hiển vô địch đơn nam giải pickleball PPA Tour Úc sau chiến thắng ấn tượng trước Lý Hoàng Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Tài năng 21 tuổi Trương Vinh Hiển tiếp tục thi đấu bùng nổ ở ván 2 khi liên tục ghi điểm để vượt dẫn Lý Hoàng Nam với cách biệt 10/1. Lý Hoàng Nam nỗ lực rút ngắn điểm số còn 3/10 cũng là lúc vết thương ở bàn chân bị đau nên Trương Vinh Hiển sử dụng quyền chăm sóc y tế. Sau đó trời đổ mưa khiến trận chung kết phải tạm hoãn gần 1 giờ đồng hồ. Trở lại sau đó, Trương Vinh Hiển nhanh chóng bẻ quyền cầm giao bóng của Lý Hoàng Nam rồi vươn lên giành chiến thắng 11/3, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0, đoạt danh hiệu vô địch đơn nam giải pickleball PPA Tour Úc 2025.











