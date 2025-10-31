Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những niềm hy vọng của quần vợt Việt Nam tại SEA Games 33

Hoàng Lê
Hoàng Lê
31/10/2025 08:01 GMT+7

Đội tuyển quần vợt VN đang trẻ hóa lực lượng nhưng vẫn nỗ lực cạnh tranh huy chương ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam gồm những ai?

Ở SEA Games 32 cách đây 2 năm tại Campuchia, đội tuyển quần vợt nam VN tham dự với 5 tuyển thủ là Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn. Đây được xem là kỳ SEA Games không như mong đợi khi Lý Hoàng Nam cùng đồng đội không đoạt được HCV so với 2 kỳ SEA Games trước đó mà chỉ đoạt 2 HCB, 1 HCĐ. Lần này với việc Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang chuyển sang chơi pickleball, đội tuyển quần vợt nam VN phải trẻ hóa lực lượng, đồng thời đánh mất vị thế so với các đối thủ trong khu vực.

Những niềm hy vọng của quần vợt Việt Nam tại SEA Games 33- Ảnh 1.

Vũ Hà Minh Đức là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển quần vợt nam VN tại SEA Games 33

Ảnh: VTF

Mới đây, Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) đã công bố danh sách sơ bộ đội tuyển quần vợt nam VN tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 gồm Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Đinh Viết Tuấn Minh, Nguyễn Minh Phát. Đây cũng là bộ khung tham dự Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương hồi tháng 7. Trong đó nhà đương kim vô địch quốc gia Vũ Hà Minh Đức là chủ lực ở nội dung đơn nam. Thời gian qua, anh nỗ lực thi đấu các giải quốc tế trong hệ thống của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) nhưng cũng chưa gặt hái được thành tích tốt.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nam thế giới (ATP) không có tên bất kỳ tay vợt nào của VN. Trước đó quần vợt VN tự hào có Lý Hoàng Nam xếp hạng 231 ATP, nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ còn tên các tay vợt của Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Tại SEA Games 33, Minh Đức cùng đồng đội sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh như Macimus Jones (Thái Lan, hạng 363 ATP), Kasidit Samrej (Thái Lan, hạng 408 ATP) hay đương kim vô địch Rifki Fitriadi (Indonesia, hạng 844 ATP)… Ở nội dung đôi nam, tay vợt Nguyễn Văn Phương đóng vai trò chủ lực khi cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ của Thái Lan, Philippines, Indonesia. Ông Nguyễn Kim Cương, phụ trách bộ môn quần vợt Cục TDTT VN, cho biết dù trẻ hóa lực lượng nhưng đội tuyển quần vợt nam VN cũng chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng nắm bắt cơ hội để hướng đến thành tích cao ở SEA Games 33. Theo kế hoạch, đội sẽ có chuyến tập huấn 2 tuần trong tháng 11 tại Kuala Lumpur (Malaysia) nhằm ổn định chuyên môn lẫn tinh thần trước khi chinh phục SEA Games 33.

Trong khi đó, tay vợt Việt kiều Canada Savanna Lý Nguyễn được kỳ vọng nhất trong thành phần đội tuyển quần vợt nữ VN tham dự SEA Games 33. Cách đây 2 năm, tay vợt 25 tuổi này xuất sắc đoạt HCĐ nội dung đơn nữ SEA Games 32 ở Campuchia. Lối chơi bền bỉ dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt giúp cô so kè quyết liệt trước các đối thủ hàng đầu khu vực. Thời gian qua cô duy trì tập luyện, thi đấu các giải nữ quốc tế ở Canada, vì thế có phong độ ổn định, sẵn sàng cùng đội tuyển VN săn huy chương tại SEA Games vào tháng 12 tới.

Niềm hy vọng còn lại của quần vợt nữ VN là Trần Thụy Thanh Trúc. Vừa ra nước ngoài học văn hóa vừa duy trì chơi quần vợt, cô trở lại với danh hiệu vô địch đơn nữ quốc gia 2025 và được trao suất tham dự SEA Games 33. Tay vợt 24 tuổi này có cú đánh thuận tay đầy uy lực hứa hẹn phát huy hiệu quả giúp quần vợt nữ VN gặt hái thành công. Bên cạnh đó, tay vợt Nguyễn Thị Mai Linh (á quân đơn nữ giải vô địch quốc gia 2025) lần đầu được vào đội hình tranh tài ở SEA Games 33 cũng hứa hẹn tỏa sáng.


