Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025

Một hoạt động thể thao ý nghĩa hướng đến những sự kiện lớn

Đó là phát biểu của ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM khi dự khán lễ khai mạc và các trận đấu của giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025. Ông Chóng nói: "Chúng tôi rất vui khi có mặt chứng kiến nhiều sự kiện thể thao của TP.HCM diễn ra sôi nổi vào những ngày đầu tháng 10 này.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Cao Văn Chóng (thứ 3 từ trái) tặng hoa cho các đơn vị đồng hành ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài giải vovinam các CLB, giải chạy "đường chạy sắc màu" cho những người đam mê chạy bộ hay liên hoan dưỡng sinh yoga và ngày hội dành cho HLV pickleball, 2 trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp Nepal tại vòng loại giải vô địch châu Á, có thể nói giải quần vợt doanh nghiệp doanh nhân mở rộng 2025 diễn ra tại cụm sân Becamex (TP.HCM) đã tạo nên sức lan tỏa thiết thực và là một hoạt động thể thao đầy ý nghĩa hướng đến sự kiện lớn".

Theo ông Chóng, đó chính là tiền đề quan trọng để thể thao TP.HCM tiếp tục mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tay vợt Thu Hồng trong một pha đánh bóng ẢNH: KHẢ HÒA

Trong bối cảnh đó, giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025 lần đầu tiên được Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp Liên đoàn Quần vợt-Pickleball TP.HCM (HTF) tổ chức, đã tạo nên hiệu ứng mạnh.

Các tay vợt đã tham dự rất hào hứng ẢNH: KHẢ HÒA





Chủ tịch Hội đồng quản trị Becamex Group Nguyễn Văn Hùng đã thi đấu rất nhiệt tình, chỉ đáng tiếc sau đó ông bị chấn thương phải dừng bước sớm. Hay những tay vợt kỳ cựu như Lê Hải, Thái Tuấn Kiều, Trần Ngọc Linh, Trần Công Đạm, Dương Thanh Bá dù bốc thăm phải gặp nhiều đối thủ đáng gờm nhưng vẫn tận tình đến phút chót.

Tay vợt Nguyễn Văn Hùng tận hiến đến phút cuối ẢNH: KHẢ HÒA

Kết quả chung cuộc các nội dung: Đôi nam lãnh đạo: Nguyễn Hùng-Đỗ Văn Lũy (hạng nhất), Mai Thành Chung- Vương Quyền (hạng nhì), Trần Mạnh Út-Trần Minh Mẫn và Lê Phi Hùng-Trần Thanh Lâm (đồng hạng ba). Đôi nam 45 đến 55 tuổi: Trần Quốc Vượng-Nguyễn Văn Tiến (hạng nhất), Đỗ Văn Trường-Nguyễn Phi Long (hạng nhì), Hán Quang Tuấn-Võ Xuân Hoài và Trương Tiến Lộc-Nguyễn Ngọc Hoài Trung (đồng hạng ba). Đôi nam dưới 45 tuổi: Mai Thanh-Nguyễn Phi Vân (hạng nhất), Lê Văn Minh-Huỳnh Út Châu (hạng nhì), Lê Long Phụng-Nguyễn Văn Cầm và Võ Thành Đăng-Nguyễn Văn Giáp (đồng hạng ba). Đôi nam nữ: Mai Thành Chung-Nguyễn Thị Hà (hạng nhất), Bùi Huy Chương-Lê Thị Hoàng Trâm (hạng nhì), Nguyễn Hùng-Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Phi Long-Nguyễn Bích Trâm (đồng hạng ba).

Một vài hình ảnh của giải đấu:

Các tay vợt nữ mang lại màu sắc cho giải ẢNH: KHẢ HÒA

Tay vợt Thái Tuấn Kiều chơi đầy nỗ lực ẢNH: KHẢ HÒA

2 tay vợt kỳ cựu Lê Hải và Vương Quyền tranh tài ẢNH: KHẢ HÒA

Trao giải cho đôi nam lãnh đạo ẢNH: KHẢ HÒA