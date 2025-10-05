Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025

Đăng Khoa
Đăng Khoa
05/10/2025 20:11 GMT+7

Nhiều tiếng cười rộn rã, những tiếng reo hò cổ vũ đầy khí thế, hơn 1/3 số trận phải giải quyết đầy kịch tính. Đó là những khoảnh khắc thú vị từ 2 ngày thi đấu giải quần vợt doanh nghiệp doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025.

Một hoạt động thể thao ý nghĩa hướng đến những sự kiện lớn

Đó là phát biểu của ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM khi dự khán lễ khai mạc và các trận đấu của giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025. Ông Chóng nói: "Chúng tôi rất vui khi có mặt chứng kiến nhiều sự kiện thể thao của TP.HCM diễn ra sôi nổi vào những ngày đầu tháng 10 này.

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 1.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Cao Văn Chóng (thứ 3 từ trái) tặng hoa cho các đơn vị đồng hành

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài giải vovinam các CLB, giải chạy "đường chạy sắc màu" cho những người đam mê chạy bộ hay liên hoan dưỡng sinh yoga và ngày hội dành cho HLV pickleball, 2 trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp Nepal tại vòng loại giải vô địch châu Á, có thể nói giải quần vợt doanh nghiệp doanh nhân mở rộng 2025 diễn ra tại cụm sân Becamex (TP.HCM) đã tạo nên sức lan tỏa thiết thực và là một hoạt động thể thao đầy ý nghĩa hướng đến sự kiện lớn".

Theo ông Chóng, đó chính là tiền đề quan trọng để thể thao TP.HCM tiếp tục mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 2.

Tay vợt Thu Hồng trong một pha đánh bóng

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong bối cảnh đó, giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025 lần đầu tiên được Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp Liên đoàn Quần vợt-Pickleball TP.HCM (HTF) tổ chức, đã tạo nên hiệu ứng mạnh.

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 3.

Các tay vợt đã tham dự rất hào hứng

ẢNH: KHẢ HÒA


Chủ tịch Hội đồng quản trị Becamex Group Nguyễn Văn Hùng đã thi đấu rất nhiệt tình, chỉ đáng tiếc sau đó ông bị chấn thương phải dừng bước sớm. Hay những tay vợt kỳ cựu như Lê Hải, Thái Tuấn Kiều, Trần Ngọc Linh, Trần Công Đạm, Dương Thanh Bá dù bốc thăm phải gặp nhiều đối thủ đáng gờm nhưng vẫn tận tình đến phút chót.

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 4.

Tay vợt Nguyễn Văn Hùng tận hiến đến phút cuối

ẢNH: KHẢ HÒA

Kết quả chung cuộc các nội dung: Đôi nam lãnh đạo: Nguyễn Hùng-Đỗ Văn Lũy (hạng nhất), Mai Thành Chung- Vương Quyền (hạng nhì), Trần Mạnh Út-Trần Minh Mẫn và Lê Phi Hùng-Trần Thanh Lâm (đồng hạng ba). Đôi nam 45 đến 55 tuổi: Trần Quốc Vượng-Nguyễn Văn Tiến (hạng nhất), Đỗ Văn Trường-Nguyễn Phi Long (hạng nhì), Hán Quang Tuấn-Võ Xuân Hoài và Trương Tiến Lộc-Nguyễn Ngọc Hoài Trung (đồng hạng ba). Đôi nam dưới 45 tuổi: Mai Thanh-Nguyễn Phi Vân (hạng nhất), Lê Văn Minh-Huỳnh Út Châu (hạng nhì), Lê Long Phụng-Nguyễn Văn Cầm và Võ Thành Đăng-Nguyễn Văn Giáp (đồng hạng ba). Đôi nam nữ: Mai Thành Chung-Nguyễn Thị Hà (hạng nhất), Bùi Huy Chương-Lê Thị Hoàng Trâm (hạng nhì), Nguyễn Hùng-Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Phi Long-Nguyễn Bích Trâm (đồng hạng ba).

Một vài hình ảnh của giải đấu:

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 5.

Các tay vợt nữ mang lại màu sắc cho giải

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 6.

Tay vợt Thái Tuấn Kiều chơi đầy nỗ lực

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 7.

2 tay vợt kỳ cựu Lê Hải và Vương Quyền tranh tài

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 8.

Trao giải cho đôi nam lãnh đạo

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều khoảnh khắc thú vị giải quần vợt doanh nghiệp-doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025- Ảnh 9.

Trao giải cho đôi nam nữ

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Tin liên quan

Tân vô địch Phúc Huỳnh vượt trội, Trương Vinh Hiển so kè Lý Hoàng Nam trên bảng xếp hạng PPA

Tân vô địch Phúc Huỳnh vượt trội, Trương Vinh Hiển so kè Lý Hoàng Nam trên bảng xếp hạng PPA

Các tay vợt Việt Nam như Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam có sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA).

Trương Vinh Hiển lên tiếng sau trận đấu gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam: ‘Em xin lỗi…’

Nhiều ngoại binh chất lượng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

Quần vợt Thái Tuấn Kiều Cao Văn Chóng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận