Thể thao Các môn khác

Lý Hoàng Nam cùng các nghệ sĩ giao lưu pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' vì miền Trung

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
28/11/2025 09:12 GMT+7

Hôm nay (28.11), tại sân pickleball Metropole (TP.HCM) diễn ra sự kiện giao lưu pickleball đầy ý nghĩa 'Nghĩa tình phương Nam' nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Lý Hoàng Hoàng, Lê Xuân Đức chia sẻ với đồng bào miền Trung

Sự kiện giao lưu pickleball “Nghĩa tình phương Nam” được hưởng ứng mạnh mẽ từ các tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Lê Xuân Đức, Lê Quốc Khánh cùng các nghệ sĩ như nhạc sĩ Huy Tuấn, Lưu Thiên Hương; ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Hoàng Bách…

Lý Hoàng Nam cùng các nghệ sĩ giao lưu pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' vì miền Trung- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam cùng các nghệ sĩ tham gia sự kiện giao lưu pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

ẢNH: BTC

Cựu số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng tài năng trẻ pickleball Lê Xuân Đức đã có hành động đầy ý nghĩa khi trao 50 triệu đồng là toàn bộ số tiền thưởng mình giành được ở giải đấu vừa qua tại Hà Nội để cùng chương trình chia sẻ với đồng bào miền Trung. Những ngày qua nhiều VĐV Việt Nam cũng chung tay hỗ trợ đồng bào lũ lụt với mong muốn giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua thời điểm khó khăn. "Con xin đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt Phú Yên (quê hương của gia đình con). Con mong bà con sớm vượt qua thời điểm khó khăn này, ổn định lại cuộc sống", Lê Xuân Đức chia sẻ.

Lý Hoàng Nam cùng các nghệ sĩ giao lưu pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' vì miền Trung- Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam (phải) cùng tài năng 17 tuổi Lê Xuân Đức dành 50 triệu đồng tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

ẢNH: FBNV

Lý Hoàng Nam cùng các nghệ sĩ giao lưu pickleball 'Nghĩa tình phương Nam' vì miền Trung- Ảnh 3.

Sự kiện pickleball ý nghĩa hướng về đồng bào miền Trung thân yêu

ẢNH: BTC

Trước sự kiện pickleball "Nghĩa tình phương Nam" đầy ý nghĩa, nhiều doanh nhân, nghệ sĩ, VĐV đã tích cực đóng góp ủng hộ. Trước sự kiện diễn ra, ban tổ chức đã nhận thông báo đóng góp gần 500 triệu đồng. Tổng số tiền đóng góp sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh miền Trung thông qua quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam (VTV).




