Đội tuyển quần vợt Việt Nam xung trận ở Billie Jean King Cup trên sân nhà

Quần vợt nữ Việt Nam quyết tâm thăng hạng

Giải quần vợt đồng đội nữ quốc tế Billie Jean King Cup nhóm III khu vực châu Á/châu Đại Dương do Việt Nam đăng cai, thi đấu từ ngày 10 đến 15.11 tại tổ hợp thể thao NovaWorld Phan Thiết (Lâm Đồng).

Đội tuyển nữ quần vợt Việt Nam với đội hình trẻ hóa, đặt mục tiêu gặt hái thành tích tốt nhất tại giải quần vợt đồng đội nữ quốc tế Billie Jean King Cup nhóm III khu vực châu Á/châu Đại Dương 2025 ẢNH: VTF

Giải thu hút 35 tay vợt đến từ 7 quốc gia gồm Lào, Maldives, Guam, Brunei, Bahrain, Jordan và chủ nhà Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Maldives và Bahrain trong khi bảng B gồm các đội Lào, Guam, Brunei và Jordan. Đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lên chơi ở nhóm II năm 2026.

Tại Billie Jean King Cup lần này, đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam cử đội hình trẻ hóa với các tay vợt Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Phan Diễm Quỳnh (Quân đội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng), Vũ Khánh Phương (Quân đội). Mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra là mỗi tay vợt khi ra sân thể hiện hết khả năng, nếu có cơ hội sẽ tận dụng để giành suất thăng hạng.

7 đội tuyển góp mặt ở giải quần vợt đồng đội nữ quốc tế Billie Jean King Cup nhóm III khu vực châu Á/châu Đại Dương do Việt Nam đăng cai ẢNH: VTF

Billie Jean King Cup (trước đây là Fed Cup) là giải đấu đồng đội nữ danh giá nhất thế giới do ITF tổ chức, tương tự như đồng đội nam (Davis Cup). Giải đấu quy tụ các đội tuyển quốc gia trên toàn cầu, thi đấu theo hệ thống thăng hạng qua các nhóm khu vực.

Theo lịch trình thi đấu, đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển Bahrain hôm nay sau đó gặp Maldives ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày mai. Đội xếp nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết.

