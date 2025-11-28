Nhiều giải đấu pickleball hấp dẫn sắp được trình làng ở Việt Nam

Ngày 28.11 tại TP.HCM, trong sự kiện ra mắt hệ sinh thái pickleball toàn diện tại Việt Nam, PWC pickleball đã chính thức công bố roadmap (lộ trình) đến năm 2026 với những dự án mang tính bước ngoặt, hứa hẹn mang lại diện mạo mới của bộ môn này.

Loạt sân chơi "khủng" và lễ vinh danh pickleball đầu tiên

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến lược phát triển sắp tới chính là sự ra đời của PWC All-Star Championship 2026. Đây giải đấu kết hợp thể thao - giải trí - truyền thông quy mô lớn, dự kiến quy tụ 200 VĐV từ 10 quốc gia cùng sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ, KOLs và người nổi tiếng khắp châu Á. Sự kết hợp giữa chuyên môn và giải trí hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút bùng nổ cho người hâm mộ.

Song song đó, nhằm ươm mầm tài năng trẻ và đưa bộ môn này len lỏi vào môi trường học đường, dự án giải đấu pickleball sinh viên toàn quốc 2026 cũng được giới thiệt. Sân chơi này dự kiến thu hút hơn 1.000 VĐV trẻ từ hơn 100 trường đại học và trung học trên toàn quốc, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ VĐV kế cận.

Tập thể PWC Pickleball chúc mừng buổi ra mắt thành công tốt đẹp ẢNH: BTC

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, cộng đồng pickleball sẽ có một giải thưởng vinh danh mang tên Vietnam Pickleball Awards 2025. Đây là sự kiện nhằm ghi nhận những đóng góp của các VĐV, HLV, CLB… có đóng góp trong sự phát triển chung của pickleball. Giải thưởng này được ví như "Oscar" của làng Pickleball Việt, đánh dấu bước chuyển mình sang hướng chuyên nghiệp hóa thực thụ.

Ngoài ra, PWC Pickleball còn công bố dự án phim tài liệu "Pickleball Vietnam: From Zero to Hero" tái hiện hành trình phát triển của bộ môn, cùng sự ra đời của PWC World Magazine - tạp chí chuyên sâu đầu tiên về chiến thuật và đời sống pickleball.

PWC Pickleball hiện là hệ sinh thái truyền thông chuyên nghiệp đầu tiên dành riêng cho bộ môn này tại Việt Nam, sở hữu cộng đồng lên tới 600.000 thành viên và hơn hàng triệu lượt tiếp cận mỗi tháng trên các nền tảng số. Đơn vị này hoạt động đa lĩnh vực từ truyền thông, tổ chức giải đấu, đào tạo đến thương mại.

VĐV tài năng Sophia Phương Anh có mặt tại sự kiện của PWC Pickleball ẢNH: BTC

Ông Đoàn Ngọc Minh – nhà sáng lập PWC Pickleball chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường pickleball năng động và phát triển mạnh trong cộng đồng quốc tế, thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững, văn minh".

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, PWC Pickleball đã ký kết hợp tác chiến lược với 16 đối tác uy tín trong các lĩnh vực thiết bị, công nghệ và truyền thông. Sự liên kết chặt chẽ này được kỳ vọng sẽ tạo ra mạng lưới hỗ trợ toàn diện, thúc đẩy cả phong trào lẫn chất lượng chuyên môn cho pickleball Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026.