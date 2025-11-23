Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lộ diện nhà vô địch của giải pickleball người nổi tiếng mùa 2

Thu Bồn
Thu Bồn
23/11/2025 11:08 GMT+7

Giải đấu pickleball người nổi tiếng (Celebrity Pickleball Championship) mùa 2 đã chính thức khép lại sau nhiều màn tranh tài sôi động và hấp dẫn. Những nhà vô địch xứng đáng của giải đấu cũng đã lộ diện.

Hơn 60 VĐV tranh tài hấp dẫn

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, giải đấu Celebrity Pickleball Championship mùa 2 tiếp tục khẳng định sức hút trong cộng đồng nghệ sĩ Việt. Năm nay, giải đấu quy tụ hơn 60 VĐV là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu, KOLs và nhà sáng tạo nội dung… Những gương mặt nổi bật tại giải đấu gồm: Kim Lý, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, ca sĩ Phạm Anh Khoa, siêu mẫu Lê Thuý, á hậu Ngọc Thảo, Cẩm Ly, Hồng Hạnh, Diễm Trang, Ngọc Hằng, diễn viên Văn Anh, nam vương Đạt Kyo, ca sĩ Huỳnh Tú,... tạo nên bầu không khí náo nhiệt và nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Trước khi bước vào ngày thi đấu chính thức, các nghệ sĩ đã tham gia chuỗi luyện tập từ ngày 12 – 20.11 để nắm luật, cải thiện kỹ thuật và phối hợp cùng đồng đội. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, 3 nội dung thi đấu gồm đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ đã diễn ra đầy kịch tính, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt trong ngày 22.11.

Lộ diện nhà vô địch của giải pickleball người nổi tiếng mùa 2- Ảnh 1.

Cặp VĐV Lê Hà - Trịnh Thu Phương vô địch nội dung đôi nữ

ẢNH: BTC

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay chính là màn đối đầu nghẹt thở giữa diễn viên Kim Lý – KOLs Minh Anh và cặp đôi ca sĩ Tronie Ngô - người mẫu Rin AT. Kim Lý – Minh Anh là cặp đôi có kinh nghiệm dày dặn và lối đánh ổn định, nhưng họ vẫn phải dừng bước đầy tiếc nuối trước Tronie – Rin AT trong một trận đấu rượt đuổi kịch tính từng điểm số.

Với ca sĩ Tronie, sau thời gian rút lui khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống cá nhân, anh lại gây ấn tượng với bộ môn pickleball. Minh chứng là tại Celebrity Pickleball Championship mùa này, Tronie góp mặt trong trận chung kết ở cả hai nội dung là đôi nam và đôi nam nữ. Ca sĩ Tronie chia sẻ: "Cảm xúc vỡ òa khi Tronie và Rin AT vô địch đôi nam giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi để anh chị, các bạn nghệ sĩ kết nối với nhau. Có thử thách, có nụ cười, có sự đối kháng… những điều đó tạo nên một tinh thần thể thao, kết nối và tận hưởng niềm vui cùng nhau".

Lộ diện nhà vô địch của giải pickleball người nổi tiếng mùa 2- Ảnh 2.

Các VĐV có mùa giải đáng nhớ cùng nhau với nhiều trận đấu kịch tính, những pha bóng đẹp

ẢNH: BTC

Lộ diện nhà vô địch của giải pickleball người nổi tiếng mùa 2- Ảnh 3.

Giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2 quy tụ hơn 60 VĐV là người nổi tiếng... tham gia tranh tài

ẢNH: BTC

Ở nội dung đôi nữ, người mẫu Lê Hà thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng để giành giải nhất, đồng thời "ẵm" thêm giải ba đôi nam nữ. Trong khi đó, người mẫu Lê Thúy (nhà vô địch đôi nữ mùa 1) đoạt vị trí á quân sau trận chung kết đôi nữ đầy cảm xúc trước cặp đôi Trịnh Thu Phương - Lê Hà. Tại nội dung đôi nam nữ, Rin AT – Đặng Yến giành chức vô địch.

Giải đấu năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng và những nhà vô địch xứng đáng của từng nội dung đã lộ diện: Lê Hà - Trịnh Thu Phương (đôi nữ), Tronie - Rin AT (đôi nam), Rin AT - Đặng Yến (đôi nam nữ).

Tin liên quan

Trương Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, vô địch giải pickleball PPA Tour Úc

Trương Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, vô địch giải pickleball PPA Tour Úc

Đánh bại đàn anh Lý Hoàng Nam ở chung kết đơn nam giải pickleball PPA Tour Úc diễn ra hôm nay, Trương Vinh Hiển lên ngôi vô địch.

Màn lội ngược dòng khó tin của Trương Vinh Hiển ở pickleball PPA Tour Úc

Giải pickleball người nổi tiếng mùa 2: Hứa hẹn quy mô, bùng nổ hơn

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball người nổi tiếng CELEBRITY
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận