Lộ diện nhà vô địch của giải pickleball người nổi tiếng mùa 2

Hơn 60 VĐV tranh tài hấp dẫn

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, giải đấu Celebrity Pickleball Championship mùa 2 tiếp tục khẳng định sức hút trong cộng đồng nghệ sĩ Việt. Năm nay, giải đấu quy tụ hơn 60 VĐV là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu, KOLs và nhà sáng tạo nội dung… Những gương mặt nổi bật tại giải đấu gồm: Kim Lý, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, ca sĩ Phạm Anh Khoa, siêu mẫu Lê Thuý, á hậu Ngọc Thảo, Cẩm Ly, Hồng Hạnh, Diễm Trang, Ngọc Hằng, diễn viên Văn Anh, nam vương Đạt Kyo, ca sĩ Huỳnh Tú,... tạo nên bầu không khí náo nhiệt và nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Trước khi bước vào ngày thi đấu chính thức, các nghệ sĩ đã tham gia chuỗi luyện tập từ ngày 12 – 20.11 để nắm luật, cải thiện kỹ thuật và phối hợp cùng đồng đội. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, 3 nội dung thi đấu gồm đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ đã diễn ra đầy kịch tính, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt trong ngày 22.11.

Cặp VĐV Lê Hà - Trịnh Thu Phương vô địch nội dung đôi nữ ẢNH: BTC

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay chính là màn đối đầu nghẹt thở giữa diễn viên Kim Lý – KOLs Minh Anh và cặp đôi ca sĩ Tronie Ngô - người mẫu Rin AT. Kim Lý – Minh Anh là cặp đôi có kinh nghiệm dày dặn và lối đánh ổn định, nhưng họ vẫn phải dừng bước đầy tiếc nuối trước Tronie – Rin AT trong một trận đấu rượt đuổi kịch tính từng điểm số.

Với ca sĩ Tronie, sau thời gian rút lui khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống cá nhân, anh lại gây ấn tượng với bộ môn pickleball. Minh chứng là tại Celebrity Pickleball Championship mùa này, Tronie góp mặt trong trận chung kết ở cả hai nội dung là đôi nam và đôi nam nữ. Ca sĩ Tronie chia sẻ: "Cảm xúc vỡ òa khi Tronie và Rin AT vô địch đôi nam giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi để anh chị, các bạn nghệ sĩ kết nối với nhau. Có thử thách, có nụ cười, có sự đối kháng… những điều đó tạo nên một tinh thần thể thao, kết nối và tận hưởng niềm vui cùng nhau".

Các VĐV có mùa giải đáng nhớ cùng nhau với nhiều trận đấu kịch tính, những pha bóng đẹp ẢNH: BTC

Giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2 quy tụ hơn 60 VĐV là người nổi tiếng... tham gia tranh tài ẢNH: BTC

Ở nội dung đôi nữ, người mẫu Lê Hà thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng để giành giải nhất, đồng thời "ẵm" thêm giải ba đôi nam nữ. Trong khi đó, người mẫu Lê Thúy (nhà vô địch đôi nữ mùa 1) đoạt vị trí á quân sau trận chung kết đôi nữ đầy cảm xúc trước cặp đôi Trịnh Thu Phương - Lê Hà. Tại nội dung đôi nam nữ, Rin AT – Đặng Yến giành chức vô địch.

Giải đấu năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng và những nhà vô địch xứng đáng của từng nội dung đã lộ diện: Lê Hà - Trịnh Thu Phương (đôi nữ), Tronie - Rin AT (đôi nam), Rin AT - Đặng Yến (đôi nam nữ).