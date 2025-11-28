Pickleball VTV Cúp 2025 hấp dẫn, giá trị giải thưởng lớn

Với quy mô vượt trội ngay từ mùa đầu tiên, giải Pickleball VTV Cúp 2025 sở hữu tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỉ đồngcho những người chơi thắng cuộc, phân bổ cụ thể cho các danh hiệu vô địch, á quân, đồng hạng ba cùng nhiều giải thưởng cá nhân đặc biệt như "cú ATP đầu tiên", "cú Erne đầu tiên"… Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn này được đánh giá là một trong những mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay dành cho một giải pickleball tại Việt Nam, hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ cho các vận động viên thi đấu và nâng tầm sức hút của bộ môn.



Pickleball VTV Cúp 2025 - lần đầu tiên bứt phá với hơn 700 vận động viên

Diễn ra từ 28 đến 30.11.2025 tại Cụm sân US Pickleball (phường Hồng Hà, Hà Nội) - tổ hợp gồm 23 sân đạt chuẩn Mỹ, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp, ngay ở mùa giải đầu tiên, Pickleball VTV Cúp được đánh giá là đã tạo nên sức hút mạnh mẽ khi quy tụ hơn 700 vận động viên tranh tài từ phong trào đến chuyên nghiệp. Trong đó có sự góp mặt của nhiều tay vợt nổi bật như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia hay Harsh Mehta. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 9 nội dung gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 34 tuổi trở xuống; và ba nội dung tương ứng dành cho nhóm 35 tuổi trở lên.

Với lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, Pickleball VTV Cúp 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 và ứng dụng VTVgo tại các nội dung: lễ khai mạc, lễ bế mạc, 02 trận đấu mở màn và 03 trận chung kết ẢNH: BTC

Đáng chú ý, giải áp dụng hệ thống IRS của MK Vision với 10 camera AI bố trí tại các vị trí trọng yếu trên sân, cho phép trọng tài quan sát đa góc nhìn, thực hiện thao tác replay linh hoạt và chính xác. Việc ứng dụng công nghệ cao vào công tác điều hành giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và nâng chất lượng chuyên môn của giải đấu lên một tầm mới.

Sắp có hoa khôi Pickleball

Một điểm nhấn được đông đảo khán giả quan tâm tại giải là hạng mục Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và những đóng góp của vận động viên nữ đối với phong trào pickleball và thể thao Việt Nam. Sức hút của danh hiệu này đến từ chính đặc trưng của môn pickleball - một môn thể thao có nhịp độ vận động vừa phải, thân thiện với mọi lứa tuổi, giúp cải thiện vóc dáng, tăng độ săn chắc và mang lại vẻ ngoài tươi tắn, khỏe khoắn cho người chơi.

Nhiều trận đấu nổi bật của giải cũng sẽ được truyền hình trực tuyến trên VTVgo, Fanpage VTV Thể thao và YouTube VTV Thể thao...

Tại Pickleball VTV Cúp 2025, Ban Tổ chức đồng thời phát động chương trình gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, kêu gọi vận động viên, khán giả và các tổ chức chung tay hướng về cộng đồng. Hoạt động gây quỹ kéo dài từ ngày 24 đến 30.11.2025, góp phần lan toả tinh thần nhân văn gắn liền với các sự kiện thể thao lớn của VTV.

