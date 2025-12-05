Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Sếp lớn thể thao Thái Lan: Sự cố nhạc Quốc ca trận U.23 Việt Nam khiến BTC SEA Games 'đỏ mặt'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/12/2025 16:13 GMT+7

Sự cố âm thanh khiến nhạc Quốc ca Việt Nam và Lào không vang lên trong trận mở màn bóng đá nam đã buộc Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani phải lên tiếng cam kết khắc phục và xin lỗi 2 đoàn.

Lỗi kỹ thuật, không liên quan chuyện bản quyền

Người theo dõi trực tiếp tại SVĐ Rajamangala và cả qua sóng truyền hình ngỡ ngàng khi nhạc Quốc ca Việt Nam và Lào không vang lên trong nghi thức trước trận U.23 Lào - U.23 Việt Nam mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 vào hôm 3.12.

Sếp lớn thể thao Thái Lan: Sự cố nhạc Quốc ca trận U.23 Việt Nam khiến BTC SEA Games 'đỏ mặt'- Ảnh 1.

Phần hát Quốc ca không có nhạc của U.23 Việt Nam

ẢNH: TIỂU BẢO

Sự cố này nối tiếp nhiều ồn ào liên quan đến công tác tổ chức dù SEA Games 33 chưa chính thức khai mạc. Trong lúc tiến hành thủ tục trước trận, các cầu thủ hai đội đứng chờ nghi thức Quốc ca nhưng SVĐ hoàn toàn im lặng, không phát bất kỳ bản nhạc nào. Các cầu thủ và khán giả đành phải hát Quốc ca mà không có nhạc.

Đài ThaiPBS đưa tin ngày 5.12, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), tiến sĩ Gongsak Yodmani, cho biết ông đã nắm được sự việc và khẳng định đây là lỗi kỹ thuật:

“Tôi đã biết về sự cố và sẽ kiểm tra trực tiếp tại sân. Việc Quốc ca bị tắt tiếng không liên quan đến bản quyền bài hát. Đó chỉ là lỗi của hệ thống âm thanh”.

Sếp lớn thể thao Thái Lan: Sự cố nhạc Quốc ca trận U.23 Việt Nam khiến BTC SEA Games 'đỏ mặt'- Ảnh 2.

Thống đốc SAT Gongsak Yodmani nói sẽ gửi thư xin lỗi đến Việt Nam và Lào vì sự cố ở trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33

ẢNH: BTC SEA GAMES

Ông cho biết hệ thống âm thanh sân vận động đã được kiểm tra 2 ngày trước trận đấu và hoạt động bình thường.

“Chúng tôi không rõ vì sao sự cố xảy ra nhưng sẽ khắc phục ngay. Sẽ không có tình huống tương tự trong các trận đấu tiếp theo,” ông nói.

BTC SEA Games 33 sẽ gửi thư xin lỗi tới Việt Nam và Lào

Tiến sĩ Gongsak xác nhận SAT gửi thư xin lỗi chính thức đến cả hai đoàn Việt Nam và Lào vì sự cố đáng tiếc này. Ông nhấn mạnh việc khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật là ưu tiên của BTC để bảo đảm hình ảnh và tiêu chuẩn tổ chức của SEA Games 33.

Bên cạnh các vấn đề về âm thanh, SEA Games năm nay cũng đang chịu áp lực từ nhiều trục trặc liên quan đến cơ sở vật chất và vận hành, khiến dư luận khu vực đặc biệt quan tâm trước thềm lễ khai mạc.

Dẫu vậy, phía Thái Lan khẳng định công tác chuẩn bị sẽ được siết chặt và những sự cố tương tự sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức đại hội.

Trước đó, ngày 3.12.2025, Ban Tổ chức Thể thao Thái Lan (THASOC), gồm SAT và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, đã gửi văn bản chính thức tới Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) thừa nhận lỗi kỹ thuật nghiêm trọng khiến nghi thức cử Quốc ca trước trận U.23 Lào - U.23 Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 33 không thể diễn ra đúng kế hoạch. Trong thư, Thống đốc SAT, tiến sĩ Gongsak Yodmani, thay mặt THASOC bày tỏ “lời xin lỗi sâu sắc nhất” và cam kết không để sự cố tương tự tái diễn.

BTC SEA Games đã xin lỗi vụ mất nhạc đệm Quốc ca: Vậy bao giờ xin lỗi vụ nhầm cờ Việt Nam?

BTC SEA Games đã xin lỗi vụ mất nhạc đệm Quốc ca: Vậy bao giờ xin lỗi vụ nhầm cờ Việt Nam?

SEA Games 33 chưa chính thức khai mạc nhưng đã xảy ra một số sự cố khá nghiêm trọng do lỗi của Ban Tổ chức Thái Lan.

Mới: VOC nhận được thư xin lỗi từ BTC Thái Lan vì sự cố không cử Quốc ca Việt Nam và Lào

Nóng: BTC Thái Lan lên tiếng về sự cố hát Quốc ca 'chay', xin lỗi U.23 Việt Nam và Lào

