Choáng ngợp cảnh tượng hàng nghìn khán giả đến sân xem Philipines đấu Myanmar

Choáng ngợp trước việc cổ động viên tràn ngập xem trận Myanmar gặp Philippines trong lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Đây là 2 đối thủ cùng bảng với đội tuyển nữ Việt Nam và có tính chất quan trọng nên đã thu hút rất đông khán giả đến sân Thai University nằm cách sân của đội nữ Việt Nam khoảng 15 km.

Khán giả đến sân xem Philippines và Myanmar Ảnh: KH

Điều bất ngờ là khán giả rất đông xếp hàng dài từ ngoài sân vào bên trong ngồi kín gần cả khán đài B và C.

Phía Philippines, HLV Mark Torcaso dành lời khen cho công tác tổ chức SEA Games 33, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng của đội nhà: “SEA Games 33 được tổ chức rất chu đáo. Bảng đấu này mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh”. Tuyên bố cho thấy đội tuyển nữ Philippines bước vào giải với tâm thế tự tin và khát vọng tạo bất ngờ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Uki Tetsuro của đội tuyển nữ Myanmar cũng chia sẻ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng: họ vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thi đấu 3 trận giao hữu chất lượng. Ông cho biết đội sẽ tập trung thể hiện tốt từng trận, coi đây là cơ hội để chứng minh sự tiến bộ.