Báo Indonesia bất ngờ lo đội nhà sớm bị loại, tạo cơ hội lớn cho U.23 Việt Nam

Phải lo U.23 Philippines trước, thay vì cứ nghĩ đến U.23 Việt Nam

Đội U.23 Philippines được đánh giá thấp nhất ở bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, nhưng "Azkals" (biệt danh của đội trẻ Philippines) đã có trận mở màn rất thuyết phục khi đánh bại đối thủ U.23 Myanmar với tỷ số 2-0 ngày 5.12 trên sân Kỷ niệm 700 năm ở Chiangmai.

Đội U.23 Philippines sẽ tiếp tục thi đấu trận còn lại gặp U.23 Indonesia lúc 18 giờ ngày 8.12, và trận cuối bảng này U.23 Indonesia gặp U.23 Myanmar lúc 18 giờ ngày 12.12.

U.23 Indonesia tập trung sự chú ý đến U.23 Việt Nam, nếu mắc chủ quan trước đối thủ U.23 Philippines cùng bảng, họ sẽ trả giá rất đắt Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Hãy hết sức cẩn thận với U.23 Philippines, đây là đội có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng thi đấu ở các kỳ SEA Games trước đây. Tổng cộng đến 7 người, ngôi sao sáng giá nhất của họ chính là tiền vệ kiến tạo Sandro Reyes (đang thi đấu cho CLB FC Gutersloh ở Đức).

Thầy trò HLV Indra Sjafri (U.23 Indonesia) nếu chủ quan, họ sẽ rất dễ nhận cú sốc. Thua trận ra quân trước U.23 Philippines sẽ là tai họa, khả năng U.23 Indonesia vượt qua vòng bảng sẽ cực hẹp, vì trận còn lại gặp U.23 Myanmar cũng sẽ vô cùng khó khăn, do đối thủ này sẽ chiến đấu đến cùng để tìm hy vọng mong manh", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Trận đấu phát trên FPT Play Ảnh: FPT Play

CNN Indonesia cũng cho biết, trong 7 cầu thủ chủ chốt của U.23 Philippines có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở SEA Games, đảm nhiệm các vị trí từ hậu vệ đến tiền đạo.

Trong đó, 2 hậu vệ Noah Leddel và Santiago Rublico đã dự SEA Games 2023. Hậu vệ Jaime Rosquillo cũng dự SEA Games 2021 (thi đấu năm 2022 tại Việt Nam). Ở hàng tiền vệ, "Azkals" trẻ còn có sự hiện diện của Gavin Muens, John Lucero và đặc biệt là Sandro Reyes, cầu thủ cũng từng chói sáng ở kỳ AFF Cup 2024 giúp đội tuyển Philippines tiến vào bán kết.

Trong khi đó, ở hàng tiền đạo, U.23 Philippines có chân sút Andres Aldeguer từng dự SEA Games 2023, và sự góp mặt của tiền đạo Alex Monis đang thi đấu tại Mỹ cho CLB New England Revolution II. Chính Monis là người ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Philippines trong trận ra quân thắng U.23 Myanmar tỷ số 2-0 ngày 5.12 (bàn còn lại do Latt Wai Phone đá phản lưới nhà).

Đội U.23 Indonesia (áo đỏ) sẽ không dễ vượt qua vòng bảng SEA Games 33, vì U.23 Philippines bỗng nhiên quá đáng ngại Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và phần lớn cũng đang thi đấu ở nước ngoài, U.23 Philippines đã chứng minh họ không phải là đội lót đường. Đây là đội hoàn toàn có thể trở thành "ngựa ô" tại kỳ SEA Games năm nay, mọi đối thủ đều phải dè chừng.

U.23 Indonesia cũng phải hết sức thận trọng, mọi sự tập trung nên dành cho đối thủ này trước khi nghĩ đến các đối thủ còn lại như U.23 Việt Nam hay Thái Lan ở bán kết trong hành trình bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam", CNN Indonesia khẳng định.

Trong 2 lần gặp nhau tại hai kỳ SEA Games gần nhất, U.23 Indonesia luôn thắng U.23 Philippines, cụ thể là với tỷ số 4-0 tại SEA Games 2021, và hai năm sau, tỷ số là 3-0 (đều tại vòng bảng).

U.23 Indonesia mang đến SEA Games 33 với lực lượng cầu thủ rất hùng hậu, với ít nhất 4 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, nhưng giờ chót đã vắng ngôi sao số 1 tiền vệ tấn công Marselino Ferdinan do chấn thương. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo nay phải đặt mọi kỳ vọng vào tiền vệ đội trưởng Ivar Jenner và tiền đạo Rafael Struick, cùng tân binh vừa nhập tịch gần đây Mauro Zijlstra.