U.23 Philippines gây sốc, đánh bại Myanmar: HLV McPherson gửi lời 'tuyên chiến' đến U.23 Indonesia

Với việc U.23 Singapore bị chuyển sang bảng A (do U.23 Campuchia rút lui), hiện bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ là sự cạnh tranh của 3 đội là U.23 Indonesia, U.23 Myanmar và U.23 Philippines. Trong số này, U.23 Philippines bị đánh giá yếu nhất khi họ không có thành tích tốt ở các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á trước đây. Bất chấp điều đó, trong phần họp báo trước trận, HLV Garrath McPherson vẫn tuyên bố U.23 Philippines sẽ mang đến bất ngờ lớn ở SEA Games 33.

“Tôi nghĩ đây là một bảng đấu đặc biệt vì có những đội rất mạnh. Tuy nhiên, U.23 Philippines bước vào SEA Games 33 với khát khao rất lớn và chúng tôi sẵn sàng làm nên bất ngờ, đánh bại các đội mạnh như Myanmar hay Indonesia để tiến xa tại giải đấu”, HLV Garrath McPherson nhấn mạnh.

U.23 Philippines liên tục dồn ép Myanmar

Đúng với tuyên bố của HLV Garrath McPherson, U.23 Philippines bất ngờ đẩy cao đội hình, tấn công dù phải gặp đối thủ mạnh hơn là U.23 Myanmar trong ngày ra quân. Với nhạc trưởng Reyes trong đội hình, U.23 Philippines chơi đầy tự tin, cầm bóng đến 65%. Không chỉ phối hợp ở trung lộ tốt, hai cánh của U.23 Philippines cũng chơi bóng đầy tốc độ, khiến hàng thủ Myanmar vất vả chống đỡ. Sau liên tiếp những cơ hội ngon ăn, phút 19, Demuynck bứt tốc bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Monis mở tỷ số cho U.23 Philippines.

U.23 Philippines cho thấy sự tiến bộ lớn, chơi áp đảo Myanmar ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau bàn mở tỷ số, U.23 Philippines vẫn miệt mài tấn công. Các học trò của HLV Garrath McPherson có thêm đến 8 cú sút - gấp 4 lần những gì U.23 Myanmar làm được. Nếu Monis hay Mariona không bỏ lỡ những cơ hội mười mươi ở lần lượt các phút 39 và 42, U.23 Philippines hoàn toàn có thể tìm được bàn thắng thứ 2 ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, U.23 Philippines thực hiện nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa, trong đó đội trưởng Reyes bất ngờ phải rời sân sớm. Dù vậy, U.23 Philippines vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 50, Demuynck căng ngang khó chịu phía cánh trái khiến trung vệ Lat Wai Phone lúng túng đưa bóng về lưới nhà, qua đó giúp U.23 Philippines nhân đôi cách biệt.

Lối chơi tốc độ của U.23 Philippines khiến U.23 Myanmar vất vả chống đỡ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dẫn trước 2 bàn, U.23 Philippines bắt đầu chơi chậm, nhường thế trận cho U.23 Myanmar. Tuy nhiên, khi đã cải thiện khả năng kiểm soát bóng (khoảng 55%), U.23 Myanmar cũng loay hoay, không thể tiếp cận vòng cấm của U.23 Philippines. Suốt hiệp 2, U.23 Myanmar chỉ có 4 lần dứt điểm nhưng không lần xuyên thủng lưới đối thủ, chấp nhận thua trận ra quân.

Bất ngờ đánh bại U.23 Myanmar 2-0, U.23 Philippines có 3 điểm cùng hiệu số +2, vươn lên dẫn đầu bảng C SEA Games 33. Đội U.23 Indonesia không thi đấu nên có 0 điểm, xếp thứ 2. Trong khi đó, U.23 Myanmar có 0 điểm cùng hiệu số -2, xếp cuối bảng.

