Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Bộ trưởng Thái Lan đích thân xin lỗi VĐV Việt Nam, sẽ gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik về vụ Quốc ca

Văn Trình
Văn Trình
05/12/2025 20:18 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn vừa bất ngờ có mặt và gửi lời xin lỗi đến các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam vì sự cố liên quan đến Quốc ca ngày 3.12.

Theo trang Thairath, ông Atthakorn Sirilathayakorn đã bất ngờ có mặt tại trận đấu giữa đội tuyển bóng chày Việt Nam và đội tuyển bóng chày Thái Lan, diễn ra trưa 5.12. Sau khi trận đấu kết thúc, ông Atthakorn Sirilathayakorn đã gặp các VĐV của Việt Nam, gửi lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố sân Rajamangala không thể phát Quốc ca ở trận ra quân giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào, diễn ra ngày 3.12.

Ký giả trang Thairath bày tỏ: "Ngày 5.12.2025, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilathayakorn đã có buổi phỏng vấn tại Sanam Luang về những ồn ào xung quanh việc tổ chức SEA Games 33. Trước buổi phỏng vấn, ông Atthakorn than thở rằng ông thực sự muốn giữ im lặng. Tuy nhiên, trong 2-3 ngày qua, nhiều người đã bàn tán về ông và buộc ông phải lên tiếng. Ông đề cập đến những sai sót trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, điều mà nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Thái Lan.

Bộ trưởng Atthakorn vội vàng xin lỗi Việt Nam và Lào thông qua đội bóng chày. Dự kiến, khi các trận đấu bóng đá diễn ra, ông Atthakorn Sirilathayakorn cũng sẽ có mặt, xin lỗi trực tiếp các VĐV của đội U.23 Việt Nam và U.23 Lào”.

Bộ trưởng Thái Lan đích thân xin lỗi VĐV Việt Nam, sẽ gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik về vụ Quốc ca- Ảnh 1.
Bộ trưởng Thái Lan đích thân xin lỗi VĐV Việt Nam, sẽ gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik về vụ Quốc ca- Ảnh 2.
Bộ trưởng Thái Lan đích thân xin lỗi VĐV Việt Nam, sẽ gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik về vụ Quốc ca- Ảnh 3.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilathayakorn đến gặp đội tuyển bóng chày Việt Nam

ẢNH: KHAOSOD

Chủ nhà Thái Lan tiếp tục để lại hình ảnh xấu xí khi sân thi đấu bóng chày cực tệ

Ở trận đấu bóng chày giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, đội chủ nhà SEA Games 33 đã thể hiện lối chơi ấn tượng, đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 16-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng chày Thái Lan ở SEA Games 33. Dù vậy, theo mô tả của trang Khaosod, trận đấu này đã bị lu mờ bởi Ban tổ chức SEA Games 33 tiếp tục bị chỉ trích vì không đảm bảo điều kiện thi đấu cho 2 đội.
Bộ trưởng Thái Lan đích thân xin lỗi VĐV Việt Nam, sẽ gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik về vụ Quốc ca- Ảnh 4.

Truyền thông Thái Lan chỉ trích Ban tổ chức SEA Games 33 vì bố trí sân bóng chày cực tệ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang Khaosod bình luận: “CĐV Đông Nam Á đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh Ban tổ chức SEA Games 33 phải dùng vải để lau nước trên mặt đất tại sân thi đấu bóng chày. Nó đang ở trong tình trạng xuống cấp một cách tồi tệ và nhiều người tỏ ra kinh ngạc, tự hỏi vì sao Đại hội thể thao Đông Nam Á lại tổ chức tại đây. Theo giải thích, sân đấu tại quận Thanyaburi (Rangsit Khlong 6) đã gặp mưa lớn và đọng nước mưa, ảnh hưởng đến việc thi đấu. Nhưng dù bất kỳ lý do nào đi nữa, rõ ràng Ban tổ chức SEA Games 33 cũng không hề có giải pháp nào, khiến hình ảnh của Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự việc này. Có lẽ vì thế mà các trận bóng chày vào ngày 5.12 không có nhiều CĐV địa phương đến xem. Những người đến sân chủ yếu là người nước ngoài, đến cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của họ”.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Nam vương quyền anh Việt Nam Trương Đình Hoàng treo thưởng đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam

Nam vương quyền anh Việt Nam Trương Đình Hoàng treo thưởng đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam

Các võ sĩ quyền anh Việt Nam sẽ được nhận mức thưởng nóng lên đến 1.500 USD cùng 10 triệu đồng nếu giành HCV tại SEA Games 33.

'Sân khấu' chờ Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam tranh HCV có gì đặc biệt, lịch thi đấu thế nào?

Bóng đá nữ SEA Games 33, Việt Nam 7-0 Malaysia: Thái Thị Thảo lập hattrick

Khám phá thêm chủ đề

Sea games Thái Lan U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận