Bộ trưởng Thái Lan đích thân xin lỗi VĐV Việt Nam, sẽ gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik về vụ Quốc ca

Theo trang Thairath, ông Atthakorn Sirilathayakorn đã bất ngờ có mặt tại trận đấu giữa đội tuyển bóng chày Việt Nam và đội tuyển bóng chày Thái Lan, diễn ra trưa 5.12. Sau khi trận đấu kết thúc, ông Atthakorn Sirilathayakorn đã gặp các VĐV của Việt Nam, gửi lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố sân Rajamangala không thể phát Quốc ca ở trận ra quân giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào, diễn ra ngày 3.12.

Ký giả trang Thairath bày tỏ: "Ngày 5.12.2025, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilathayakorn đã có buổi phỏng vấn tại Sanam Luang về những ồn ào xung quanh việc tổ chức SEA Games 33. Trước buổi phỏng vấn, ông Atthakorn than thở rằng ông thực sự muốn giữ im lặng. Tuy nhiên, trong 2-3 ngày qua, nhiều người đã bàn tán về ông và buộc ông phải lên tiếng. Ông đề cập đến những sai sót trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, điều mà nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Thái Lan.

Bộ trưởng Atthakorn vội vàng xin lỗi Việt Nam và Lào thông qua đội bóng chày. Dự kiến, khi các trận đấu bóng đá diễn ra, ông Atthakorn Sirilathayakorn cũng sẽ có mặt, xin lỗi trực tiếp các VĐV của đội U.23 Việt Nam và U.23 Lào”.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilathayakorn đến gặp đội tuyển bóng chày Việt Nam ẢNH: KHAOSOD

Chủ nhà Thái Lan tiếp tục để lại hình ảnh xấu xí khi sân thi đấu bóng chày cực tệ

Truyền thông Thái Lan chỉ trích Ban tổ chức SEA Games 33 vì bố trí sân bóng chày cực tệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận đấu bóng chày giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, đội chủ nhà SEA Games 33 đã thể hiện lối chơi ấn tượng, đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 16-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng chày Thái Lan ở SEA Games 33. Dù vậy, theo mô tả của trang, trận đấu này đã bị lu mờ bởi Ban tổ chức SEA Games 33 tiếp tục bị chỉ trích vì không đảm bảo điều kiện thi đấu cho 2 đội.

Trang Khaosod bình luận: “CĐV Đông Nam Á đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh Ban tổ chức SEA Games 33 phải dùng vải để lau nước trên mặt đất tại sân thi đấu bóng chày. Nó đang ở trong tình trạng xuống cấp một cách tồi tệ và nhiều người tỏ ra kinh ngạc, tự hỏi vì sao Đại hội thể thao Đông Nam Á lại tổ chức tại đây. Theo giải thích, sân đấu tại quận Thanyaburi (Rangsit Khlong 6) đã gặp mưa lớn và đọng nước mưa, ảnh hưởng đến việc thi đấu. Nhưng dù bất kỳ lý do nào đi nữa, rõ ràng Ban tổ chức SEA Games 33 cũng không hề có giải pháp nào, khiến hình ảnh của Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự việc này. Có lẽ vì thế mà các trận bóng chày vào ngày 5.12 không có nhiều CĐV địa phương đến xem. Những người đến sân chủ yếu là người nước ngoài, đến cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của họ”.