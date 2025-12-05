U.23 Việt Nam thảnh thơi dạo phố Bangkok, ‘đau đầu suy tính’ mua sắm món gì!

Sáng 5.12, HLV Kim Sang-sik quyết định hủy buổi tập vào chiều cùng ngày, cho phép các học trò sinh hoạt tự do. Sau khi hoàn thành bài tập gym nhẹ nhàng tại khách sạn vào buổi sáng, đội U.23 Việt Nam ăn uống, nghỉ trưa. Đến buổi chiều, Văn Khang và các đồng đội có khoảng 2 tiếng ăn uống, mua sắm cùng nhau.



Một tuyển thủ "chụp lén" để trêu đồng đội. Ở góc phải, trung vệ Đức Anh vuốt tóc điệu đà ẢNH: NVCC

Trung vệ Nhật Minh diện trang phục đơn giản nhưng vẫn rất bảnh bao, thoải mái tạo dáng trước ống kính của đội trưởng Văn Khang ẢNH: NVCC

Địa điểm được chọn là trung tâm thương mại có tên The Mall Lifestore Bangkapi, nằm cách khách sạn mà đội U.23 Việt Nam đang ở chỉ 3 km, tốn chưa tới 10 phút di chuyển. Tại đây, các cầu thủ chia làm nhiều nhóm để đi ăn uống, mua sắm. Tâm trạng đội U.23 Việt Nam vui vẻ, thoải mái trong buổi đi chơi này. Một tuyển thủ còn hài hước chia sẻ với PV Thanh Niên: "Em vẫn chưa biết mua sắm gì".

Đến khoảng 17 giờ 30, đội U.23 Việt Nam tập trung lại để trở về khách sạn. Toàn đội sẽ ăn tối cùng nhau và tiếp tục trở lại công tác chuẩn bị cho trận gặp U.23 Malaysia, diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Chiều 6.12, đội U.23 Việt Nam vẫn tập luyện tại sân RBAC như thường lệ. Trong khi đó, một số trợ lý của HLV Kim Sang-sik sẽ đến sân Rajamangala để dự khán trận đấu giữa đội U.23 Malaysia và Lào, diễn ra vào lúc 16 giờ nhằm có cái nhìn chi tiết nhất về đối thủ tiếp theo.