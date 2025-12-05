Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam thảnh thơi dạo phố Bangkok, ‘đau đầu suy tính’ mua sắm món gì!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Bangkok
05/12/2025 17:50 GMT+7

Chiều 5.12, các cầu thủ đội U.23 Việt Nam cùng nhau đi chơi ở một trung tâm thương mại ở gần nơi đóng quân của đội.

Sáng 5.12, HLV Kim Sang-sik quyết định hủy buổi tập vào chiều cùng ngày, cho phép các học trò sinh hoạt tự do. Sau khi hoàn thành bài tập gym nhẹ nhàng tại khách sạn vào buổi sáng, đội U.23 Việt Nam ăn uống, nghỉ trưa. Đến buổi chiều, Văn Khang và các đồng đội có khoảng 2 tiếng ăn uống, mua sắm cùng nhau.

U.23 Việt Nam thảnh thơi dạo phố Bangkok, ‘đau đầu suy tính’ mua sắm món gì! - Ảnh 1.

Một tuyển thủ "chụp lén" để trêu đồng đội. Ở góc phải, trung vệ Đức Anh vuốt tóc điệu đà

ẢNH: NVCC

U.23 Việt Nam thảnh thơi dạo phố Bangkok, ‘đau đầu suy tính’ mua sắm món gì! - Ảnh 2.

Trung vệ Nhật Minh diện trang phục đơn giản nhưng vẫn rất bảnh bao, thoải mái tạo dáng trước ống kính của đội trưởng Văn Khang

ẢNH: NVCC

Quốc Việt tiếc vì chưa ghi bàn, quyết tấm lấy 3 điểm trận gặp Malaysia

Địa điểm được chọn là trung tâm thương mại có tên The Mall Lifestore Bangkapi, nằm cách khách sạn mà đội U.23 Việt Nam đang ở chỉ 3 km, tốn chưa tới 10 phút di chuyển. Tại đây, các cầu thủ chia làm nhiều nhóm để đi ăn uống, mua sắm. Tâm trạng đội U.23 Việt Nam vui vẻ, thoải mái trong buổi đi chơi này. Một tuyển thủ còn hài hước chia sẻ với PV Thanh Niên: "Em vẫn chưa biết mua sắm gì".

Đến khoảng 17 giờ 30, đội U.23 Việt Nam tập trung lại để trở về khách sạn. Toàn đội sẽ ăn tối cùng nhau và tiếp tục trở lại công tác chuẩn bị cho trận gặp U.23 Malaysia, diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Chiều 6.12, đội U.23 Việt Nam vẫn tập luyện tại sân RBAC như thường lệ. Trong khi đó, một số trợ lý của HLV Kim Sang-sik sẽ đến sân Rajamangala để dự khán trận đấu giữa đội U.23 Malaysia và Lào, diễn ra vào lúc 16 giờ nhằm có cái nhìn chi tiết nhất về đối thủ tiếp theo.

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Choáng ngợp cảnh tượng hàng nghìn khán giả đến sân xem Philipines đấu Myanmar

Choáng ngợp cảnh tượng hàng nghìn khán giả đến sân xem Philipines đấu Myanmar

Trước giờ bóng lăn, không khí quanh sân vận động nóng lên từng phút. Hàng ngàn người dân đổ về kín các khán đài, trận đấu được dự đoán là đầy kịch tính. Cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm cao độ, khiến bầu không khí trước trận càng trở nên căng thẳng.

Bóng đá nữ SEA Games 33, Việt Nam 0-0 Malaysia: Dễ có 'mưa' bàn thắng

BTC SEA Games 33 lên tiếng trấn an sau loạt sự cố, khẳng định lễ khai mạc 'không thua kém ai'

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33 Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận