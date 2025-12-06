Người trám chỗ Huỳnh Như ở trận hủy diệt Malaysia nói điều bất ngờ, mơ chạm tay vào vàng SEA Games

Mục tiêu là cố gắng ghi bàn để cùng đội tuyển nữ bảo vệ HCV SEA Games

Trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0. Trận này, Huỳnh Như không thi đấu và trám chỗ cô là đàn em Nguyễn Thị Trúc Hương. Cô gái đến từ Than Khoáng sản Việt Nam đã được ngợi khen.

Dù còn chút tâm lý vì lần đầu xuất hiện chính thức tại SEA Games, nhưng cô gái 25 tuổi đã chơi đầy nỗ lực trong vai trò thay thế đàn chị Huỳnh Như hợp cùng với Hải Yến và Bích Thùy thành mũi đinh ba lợi hại. Cô đã liên tục di chuyển lôi kéo đối phương, hoán đổi vị trí với đồng đội hàng công, làm tường với những pha bật nhả nhanh khi thì trung lộ, lúc ở hai cánh và kiến tạo bằng những quả tạt chất lượng. Tất cả đã cho thấy sự đa năng và nhạy bén của chân sút đeo áo số 8 này.

Trúc Hương tung cú sút trong chiến thắng trước đội tuyển nữ Malaysia ẢNH: KHẢ HÒA

Rất tự tin trước buổi tập sáng 6.12, Trúc Hương cho biết: "Được HLV Mai Đức Chung tin tưởng, trao cơ hội em cố gắng rất nhiều. Vì lần đầu được đá ở SEA Games em rất tự hào và khát khao chơi thật tốt nhất với khả năng của mình để đóng góp phần nào cho toàn đội. Nhiệm vụ của em là chạy chỗ tạo khoảng trống và gây đột biến bằng những pha xâm nhập nhanh để cho 2 chị Bích Thùy và Hải Yến có nhiều không gian tiếp cận cầu môn hơn. Em rất vui khi trận ra quân em chơi cũng khá ổn, mặc dù còn phải nỗ lực nhiều. Hy vọng càng vào sâu em sẽ bắt nhịp tốt hơn để làm tốt hơn nữa vai trò của mình được Ban huấn luyện giao phó".

Kỳ SEA Games cuối của sự nghiệp, Phạm Hải Yến nói lời gan ruột

Trúc Hương (phải) thay thế vai trò của Huỳnh Như ẢNH: KHẢ HÒA

Thay cho vai trò Huỳnh Như liệu có bị áp lực, Trúc Hương nói: "Cũng có ít nhiều áp lực bởi chị Huỳnh Như là cánh chim đầu đàn, là một trụ cột quan trọng từ nhiều năm qua. Không thể một sớm một chiều ai thay được vị trí của chị Như. Vì vậy em càng phải cố gắng nhiều hơn. Em cũng học hỏi ở chị Như nhiều và được sự hỗ trợ của các đàn chị khác nên em đã phần nào tạo được sự gắn kết trong cách chơi chung với toàn đội".

Trúc Hương tranh chấp quyết liệt với hậu vệ Malaysia ẢNH: KHẢ HÒA

Trúc Hương (đứng) trên sân tập ẢNH: KHẢ HÒA

Đánh giá về đối thủ sắp tới, Trúc Hương phân tích: "Philippines có thể hình tầm vóc vượt hơn các đối thủ khác ở Đông Nam Á nên chắc chắn họ sẽ sử dụng nhiều bóng bổng. Nên cả đội phải kiểm soát bóng thật tốt, không để nhiều khoảng trống cho họ khai thác. HLV luôn dặn dò thật kỹ nên cả đội chúng em sẽ không được chủ quan mà sẽ phải hết sức tập trung để giành chiến thắng. Ngoài mục tiêu chung là cùng toàn đội bảo vệ chức vô địch, em còn phấn đấu cho mục tiêu của em là cố gắng ghi bàn ở SEA Games lần này".

Trúc Hương (phải) trong buổi tập nhẹ sáng nay ẢNH: KHẢ HÒA

Hỗ trợ phòng ngự để hạn chế bóng bổng

Cũng trong buổi tập sáng nay 6.12, Trần Thị Hải Linh, gương mặt trẻ nổi bật nhất đã đóng góp một bàn thắng ở chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Malaysia đánh giá: "Trận đấu đầu tiên, toàn đội đã chơi ổn. Dẫu biết rằng đội tuyển từng thắng Malaysia trước đây, nhưng cả đội đã bảo nhau phải luôn tập trung từ đầu đến cuối, không được khinh suất. Bản thân em chơi ở tuyến giữa, nhiệm vụ chính là thu hồi bóng cùng với Vạn Sự phát động tấn công, em tự thấy mình cũng khá ổn. Nhưng em cũng phải học hỏi nhiều ở chị Thái Thị Thảo để tạo cho mình sức bật. Em vui vì đã có bàn thắng trong chiến thắng của toàn đội".

Hải Linh (10) chia vui cùng đàn chị Hải Yến sau pha ghi bàn ẢNH: KHẢ HÒA

Trần Thị Hải Linh chơi tiền vệ trung tâm nhịp nhàng ẢNH: KHẢ HÒA

Cô gái 24 tuổi của Hà Nội nhấn mạnh trận tới gặp Philippines sẽ là trận mấu chốt, nếu thắng hoặc hòa thì cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam sẽ rất lớn, nên cần phải quyết tâm nhiều hơn nũa. "Trong vai trò tiền vệ trung tâm, em sẽ cố gắng hỗ trợ cho hàng phòng ngự để tranh chấp quyết liệt, hạn chế phạm lỗi, cố gắng cùng các bạn hóa giải phần nào bóng bổng của đối thủ. Bài học từ trận thua 1-2 ở SEA Games trước cũng vì bóng bổng, chúng em sẽ rút kinh nghiệm, cố gắng không vấp phải".

Một vài hình ảnh tập luyện sáng 6.12 sau chiến thắng trước Malaysia của đội tuyển nữ Việt Nam:

Bich Thùy làm trò trên sân tập ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung căn dặn toàn đội phải tập trung cao với Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Các cô gái cười vui chơi bóng chuyền bằng chân ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như vào sân hiệp 2 đầy tự tin sẽ sớm trở lại đội hình chính ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung họp ban huấn luyện ngay trên sân lên phương án thi đấu với Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Các cô gái đội nắng nóng lúc 10 giờ sáng trên sân tập ẢNH: KHẢ HÒA

Các cô gái chơi bóng bằng đầu một cách thoải mái ẢNH: KHẢ HÒA