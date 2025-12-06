Minh Phúc quả quyết U.23 Việt Nam sẽ chỉnh thước ngắm để thắng Malaysia: Rủ nhau đi xem đối thủ đá Lào

Minh Phúc trả lời báo chí trên sân RBAC ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia trận ra quân

Sáng 6.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập trên sân Trường ĐH RBAC, trước khi dành buổi chiều cùng ngày để theo dõi trận đấu giữa U.23 Lào và U.23 Malaysia. Tiền vệ Minh Phúc là người được ông Kim chỉ định trao đổi với báo chí.

Minh Phúc chia sẻ: "Chiều nay chúng tôi sẽ đi xem đội U.23 Malaysia thi đấu với U.23 Lào để xem kỹ hơn về đối thủ này. BHL cũng đánh giá, phân tích kỹ U.23 Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi rất háo hức và quyết tâm ở giải lần này, cố gắng thể hiện bản thân hết sức mình để cống hiến cho bóng đá Việt Nam".

Tuyên bố chỉnh thước ngắm để thắng Malaysia, Minh Phúc cùng U.23 Việt Nam đi xem đối thủ đấu Lào

HLV Kim Sang-sik dặn dò U.23 Việt Nam trước buổi tập sáng 6.12 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đồng thời, hậu vệ phải của CLB CAHN cũng gửi lời chúc mừng: "Hôm qua trong lúc ăn cơm có xem các chị đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu. Tôi xin chúc mừng các chị đã có chiến thắng trước đội tuyển nữ Malaysia. Chúc các chị sẽ có những chiến thắng tiếp theo và có HCV".

U.23 Việt Nam được thầy Kim dặn gì?

Chiều 6.12, HLV Kim Sang-sik sẽ cho toàn đội U.23 Việt Nam có mặt ở sân Rajamangala theo dõi trận đấu giữa U.23 Lào và U.23 Malaysia - đối thủ của chúng ta trong trận cuối bảng B ngày 11.12 tới.

"Vấn đề lớn nhất nằm ở bản thân U.23 Việt Nam. Cho nên chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện lối chơi, cải thiện bản thân tốt nhất cho trận tới. Trận rồi gặp U.23 Lào, chúng tôi đã thể hiện khá nhiều điểm tích cực như kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội.

Điều cần cải thiện là những đường chuyền cuối cùng và các tình huống dứt điểm. Trong những buổi tập sắp tới, HLV Kim sẽ chỉ bảo kỹ hơn. Thầy luôn dặn chúng tôi trên đường đến khung thành thì luôn phải bình tĩnh", Minh Phúc khẳng định.