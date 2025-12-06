Kỷ lục đặc biệt chờ HLV Kim Sang-sik

T HỐNG KÊ HOÀN HẢO

Tháng 5.2024, ông Kim Sang-sik chính thức được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng đội tuyển VN và U.23 VN thay người tiền nhiệm Philippe Troussier. Nhưng mãi 1 năm sau, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới trực tiếp cầm sa bàn, chỉ đạo đội U.23 VN ở giải đấu chính thức. Dù vậy, ông nhanh chóng mang đến sự thành công. Trên đất Indonesia cách đây 4 tháng, ông cùng các học trò giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 sau 4 trận toàn thắng trước các đối thủ Lào, Campuchia (vòng bảng), Philippines (bán kết) và Indonesia (chung kết). Sau đó, đội U.23 VN tiếp tục đánh bại Bangladesh, Singapore và Yemen ở vòng loại U.23 châu Á 2026. Đến trận mở màn SEA Games 33, Văn Khang và các đồng đội một lần nữa giành trọn 3 điểm khi tái đấu Lào.

HLV Kim Sang-sik đang thành công cùng đội U.23 VN ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Kim Sang-sik đã thắng 8 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 100%. Đội U.23 VN ghi được 14 bàn, thủng lưới 3 lần. Có thể, lối chơi mà ông Kim đang xây dựng có phần thực dụng, chưa đủ làm thỏa mãn người hâm mộ. Tuy nhiên, sự hiệu quả mà cựu thủ quân đội tuyển Hàn Quốc mang lại là không cần phải bàn cãi.

U.23 VN ĐANG CÓ LỢI THẾ NÀO?

Những lá thăm may rủi mang đến cho đội U.23 VN rất nhiều lợi thế. Đầu tiên, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi gặp đối thủ với độ khó tăng dần, chạm trán Lào trước rồi mới đến Malaysia. Đội U.23 VN vì thế có quyền giấu bài, không tung ra đội hình mạnh nhất. Tiếp theo, trước trận cuối vòng bảng, chúng ta được nghỉ 7 ngày, trong khi Malaysia chỉ có 3 ngày, mang đến lợi thế về mặt thể lực. Nhờ đó, HLV Kim Sang-sik cũng đã cho toàn đội được "xả trại" vào chiều 5.12 để sinh hoạt tự do, qua đó tái tạo năng lượng, hướng đến các trận đấu tiếp theo.

Trong trường hợp giành được ngôi đầu bảng B, đội U.23 VN sẽ né được chủ nhà Thái Lan, đội nhiều khả năng xếp số 1 bảng A. Đương nhiên, để bước đến đỉnh cao, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần phải đánh bại mọi đối thủ nhưng việc gặp chủ nhà, ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV ở trận cuối cùng luôn tốt hơn là đụng độ sớm ở bán kết. Nếu tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng, đưa đội U.23 VN tiến vào trận chung kết SEA Games 33 và rồi giành HCV, HLV Kim Sang-sik sẽ tạo ra một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử bóng đá VN. Ông sẽ trở thành HLV đầu tiên cùng đội U.23 VN có tỷ lệ thắng 100% trong năm đầu tiên dẫn dắt đội ở các giải chính thức, đồng thời khép lại 1 năm hoàn hảo với các chiến tích: vô địch Đông Nam Á, giành vé dự VCK U.23 châu Á và HCV SEA Games 33.

Sau 1 kỳ SEA Games thất bại trên đất Campuchia, giờ đây áp lực giành HCV dành cho Văn Khang và các đồng đội là rất lớn. Điều này được thể hiện phần nào qua chiến thắng chưa thuyết phục ở trận ra quân. Vì thế, thống kê hoàn hảo mà HLV Kim Sang-sik đang tạo ra cũng là động lực, là điểm tựa tinh thần cho chính ông và học trò. Để biến chuỗi 8 trận thắng này thành con số kỷ lục 9, 10, và 11 trận, trận đấu gặp Malaysia sắp tới sẽ là bước ngoặt quyết định. Với nhiều lợi thế trong tay, HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng giúp đội U.23 VN tiếp tục giành trọn 3 điểm, nhất là khi lứa cầu thủ trẻ này của Malaysia không được đánh giá quá cao (bị loại từ vòng bảng ở giải U.23 Đông Nam Á 2025).