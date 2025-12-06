Chiến thắng đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam, đánh bại Philippines sẽ vào bán kết?

C HIẾN THẮNG CỦA ĐẲNG CẤP

Hành trình bảo vệ HCV SEA Games của đội tuyển nữ VN đã khởi đầu thuận lợi khi chúng ta đã cùng lúc đạt nhiều mục tiêu trong trận thắng đậm các cô gái Malaysia: Vừa có 3 điểm, vừa giành hiệu số cao để phòng chạy đua hiệu số với 2 đối thủ nặng ký trong bảng là Myanmar và Philippines, vừa thử nghiệm thành công các tài năng trẻ và cất được các vị trí chủ chốt, không để "lộ" bài. Cách sắp xếp và đạt hiệu quả cực lớn như vậy không thể nói khác, đó chính là đẳng cấp của HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ VN.

Đội tuyển nữ VN đã có chiến thắng dễ dàng trước Malaysia ẢNH: KHẢ HÒA

Đúng như những gì đã nói trong cuộc họp báo, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra một đội hình "già trẻ xáo trộn" với bộ khung chỉ còn Bích Thùy, Hải Yến, Thanh Nhã, Vạn Sự, Thu Thương, còn lại là những cái tên ít hoặc chưa xuất hiện ở một giải đấu lớn của đội tuyển như thủ môn Khổng Thị Hằng, Hải Linh, Trúc Hương, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Hoa, Cù Thị Huỳnh Như; sau đó là Ngọc Minh Chuyên và Thúy Hằng. Sự thay đổi này đã mang đến nhiều cảm xúc thú vị, không làm mất đi sức mạnh, trái lại vẫn tạo nên sự hòa hợp và gắn kết.

Thái Thị Thảo bật cao trong màn không chiến. Cô được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Ảnh: Khả Hòa

Các cầu thủ "đàn chị" đã chơi đầy cố gắng, bằng kinh nghiệm của mình truyền lửa dẫn dắt thế hệ sau. Những gương mặt mới ngoài đôi mươi với những bước chạy mạnh mẽ, xử lý bóng gọn gàng, đã thể hiện tốt khả năng, thi đấu đầy cống hiến. Nhờ vậy mà cách chơi của đội tuyển VN rất chủ động, tạo nên một sự nhập cuộc hứng khởi và lối đá mạch lạc tự tin. Đó là điều mà người hâm mộ cảm thấy an tâm và hài lòng nhất khi chứng kiến màn "chào sân" với khí thế ngút ngàn của các cô gái Việt.

Sức mạnh và khát khao chiến thắng mãnh liệt đó đã chảy trong từng đôi chân cầu thủ, giúp họ chơi áp đảo với các bàn thắng đến khá sớm và dễ dàng. Hết các trụ cột như Hải Yến (2 lần), Bích Thùy, hoặc vào sân sau đó như Thái Thị Thảo (3 lần) đã lần lượt ghi bàn, đến tài năng trẻ như Hải Linh cũng lập công. Từng vị trí đã chơi thanh thoát, nhịp nhàng với các pha dàn xếp rất mềm mại, nhuần nhuyễn, đánh gục đối thủ bằng những bài hết sức đa dạng, thể hiện đẳng cấp của một đội bóng đang là ĐKVĐ trong khu vực.

T ÍN HIỆU TỐT TỪ CÁC TÀI NĂNG TRẺ

Điều quan trọng trong trận đấu này chính là chúng ta đã nhìn ra sự trưởng thành của các tài năng trẻ. Nguyễn Thị Hoa trong vai trò hậu vệ cánh phải chơi rất cơ động, tốc độ và khôn ngoan không thua gì Thanh Nhã bên cánh trái. Hay cặp trung vệ "dập" mới toanh Cù Thị Huỳnh Như và Trần Thị Duyên rất chịu khó đeo bám, gây áp lực không cho đối thủ có khoảng trống phối hợp. Còn Hải Linh trong vai trò tiền vệ trung tâm không chỉ đánh chặn hay, thu hồi bóng giỏi mà còn tự mình xông lên ghi bàn.

Lich thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam

Cũng không thể không nói đến Trúc Hương, người không thể có mặt ở SEA Games trước nhưng đã làm tốt vai trò lôi kéo, tạo đột biến và luôn tung ra những đường chuyền cuối cùng sắc nét. Sự trở lại cần thiết trong 45 phút đầu này đã lấp vào "lỗ hổng" đúng lúc thay cho vai trò của đàn chị Huỳnh Như, tạo nên một mũi đinh ba hoạt động hết sức bền bỉ và lợi hại cùng với Hải Yến và Bích Thùy. Tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo nên một dàn tấn công chất lượng.

Chiến thắng đậm đà này đã giúp đội tuyển nữ VN tạm đứng đầu bảng B, bằng điểm nhưng trên hiệu số với Myanmar. Đồng thời đây cũng là sự khích lệ tinh thần để hướng tới trận đấu quyết định vé vào bán kết, gặp đội tuyển Philippines vào 18 giờ 30 ngày 8.12 tới. Chỉ cần giành 3 điểm trong trận này, chắc chắn thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh ngôi đầu bảng với Myanmar ở trận đấu cuối cùng.