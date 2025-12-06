Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Chiến thắng đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam, đánh bại Philippines sẽ vào bán kết?

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Chonburi, Thái Lan)
06/12/2025 00:00 GMT+7

Dù đưa ra đội hình có nhiều thay đổi với một nửa là nhân tố mới, nhưng đội tuyển nữ VN vẫn dễ dàng giành chiến thắng đậm 7-0 trước các cô gái Malaysia trong trận mở đầu SEA Games 33 vào ngày 5.12.

CHIẾN THẮNG CỦA ĐẲNG CẤP

Hành trình bảo vệ HCV SEA Games của đội tuyển nữ VN đã khởi đầu thuận lợi khi chúng ta đã cùng lúc đạt nhiều mục tiêu trong trận thắng đậm các cô gái Malaysia: Vừa có 3 điểm, vừa giành hiệu số cao để phòng chạy đua hiệu số với 2 đối thủ nặng ký trong bảng là Myanmar và Philippines, vừa thử nghiệm thành công các tài năng trẻ và cất được các vị trí chủ chốt, không để "lộ" bài. Cách sắp xếp và đạt hiệu quả cực lớn như vậy không thể nói khác, đó chính là đẳng cấp của HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ VN.

Chiến thắng đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam, đánh bại Philippines sẽ vào bán kết?- Ảnh 1.

Chiến thắng đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam, đánh bại Philippines sẽ vào bán kết?- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ VN đã có chiến thắng dễ dàng trước Malaysia

ẢNH: KHẢ HÒA

Đúng như những gì đã nói trong cuộc họp báo, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra một đội hình "già trẻ xáo trộn" với bộ khung chỉ còn Bích Thùy, Hải Yến, Thanh Nhã, Vạn Sự, Thu Thương, còn lại là những cái tên ít hoặc chưa xuất hiện ở một giải đấu lớn của đội tuyển như thủ môn Khổng Thị Hằng, Hải Linh, Trúc Hương, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Hoa, Cù Thị Huỳnh Như; sau đó là Ngọc Minh Chuyên và Thúy Hằng. Sự thay đổi này đã mang đến nhiều cảm xúc thú vị, không làm mất đi sức mạnh, trái lại vẫn tạo nên sự hòa hợp và gắn kết.

Chiến thắng đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam, đánh bại Philippines sẽ vào bán kết?- Ảnh 3.

Thái Thị Thảo bật cao trong màn không chiến. Cô được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Ảnh: Khả Hòa

Các cầu thủ "đàn chị" đã chơi đầy cố gắng, bằng kinh nghiệm của mình truyền lửa dẫn dắt thế hệ sau. Những gương mặt mới ngoài đôi mươi với những bước chạy mạnh mẽ, xử lý bóng gọn gàng, đã thể hiện tốt khả năng, thi đấu đầy cống hiến. Nhờ vậy mà cách chơi của đội tuyển VN rất chủ động, tạo nên một sự nhập cuộc hứng khởi và lối đá mạch lạc tự tin. Đó là điều mà người hâm mộ cảm thấy an tâm và hài lòng nhất khi chứng kiến màn "chào sân" với khí thế ngút ngàn của các cô gái Việt.

Sức mạnh và khát khao chiến thắng mãnh liệt đó đã chảy trong từng đôi chân cầu thủ, giúp họ chơi áp đảo với các bàn thắng đến khá sớm và dễ dàng. Hết các trụ cột như Hải Yến (2 lần), Bích Thùy, hoặc vào sân sau đó như Thái Thị Thảo (3 lần) đã lần lượt ghi bàn, đến tài năng trẻ như Hải Linh cũng lập công. Từng vị trí đã chơi thanh thoát, nhịp nhàng với các pha dàn xếp rất mềm mại, nhuần nhuyễn, đánh gục đối thủ bằng những bài hết sức đa dạng, thể hiện đẳng cấp của một đội bóng đang là ĐKVĐ trong khu vực.

TÍN HIỆU TỐT TỪ CÁC TÀI NĂNG TRẺ

Điều quan trọng trong trận đấu này chính là chúng ta đã nhìn ra sự trưởng thành của các tài năng trẻ. Nguyễn Thị Hoa trong vai trò hậu vệ cánh phải chơi rất cơ động, tốc độ và khôn ngoan không thua gì Thanh Nhã bên cánh trái. Hay cặp trung vệ "dập" mới toanh Cù Thị Huỳnh Như và Trần Thị Duyên rất chịu khó đeo bám, gây áp lực không cho đối thủ có khoảng trống phối hợp. Còn Hải Linh trong vai trò tiền vệ trung tâm không chỉ đánh chặn hay, thu hồi bóng giỏi mà còn tự mình xông lên ghi bàn.

Chiến thắng đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam, đánh bại Philippines sẽ vào bán kết?- Ảnh 4.

Lich thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam

Cũng không thể không nói đến Trúc Hương, người không thể có mặt ở SEA Games trước nhưng đã làm tốt vai trò lôi kéo, tạo đột biến và luôn tung ra những đường chuyền cuối cùng sắc nét. Sự trở lại cần thiết trong 45 phút đầu này đã lấp vào "lỗ hổng" đúng lúc thay cho vai trò của đàn chị Huỳnh Như, tạo nên một mũi đinh ba hoạt động hết sức bền bỉ và lợi hại cùng với Hải Yến và Bích Thùy. Tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo nên một dàn tấn công chất lượng.

Chiến thắng đậm đà này đã giúp đội tuyển nữ VN tạm đứng đầu bảng B, bằng điểm nhưng trên hiệu số với Myanmar. Đồng thời đây cũng là sự khích lệ tinh thần để hướng tới trận đấu quyết định vé vào bán kết, gặp đội tuyển Philippines vào 18 giờ 30 ngày 8.12 tới. Chỉ cần giành 3 điểm trong trận này, chắc chắn thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh ngôi đầu bảng với Myanmar ở trận đấu cuối cùng.

Myanmar tái lập chiến thắng trước Philippines

SEA Games 32 tại Campuchia, đội tuyển nữ Myanmar đã thắng Philippines 1-0 ở trận đầu. Chiều 5.12 tại SEA Games 33, kết quả đó lại tái lập khi các cô gái đang là đương kim á quân AFF Cup đã quật ngã đội bóng có tầm vóc, sức mạnh tốt hơn mình với tỷ số 2-1. Như vậy, đội tuyển nữ Myanmar đã tạo ra lợi thế ở bảng B trong việc tranh suất vào bán kết.

Tin liên quan

'Hot boy' hai dòng máu giỏi cả tiếng Việt và Thái: Hết mình vì đội tuyển nữ Việt Nam

'Hot boy' hai dòng máu giỏi cả tiếng Việt và Thái: Hết mình vì đội tuyển nữ Việt Nam

Nguyễn Duy Minh, chàng trai 19 tuổi mang hai dòng máu Việt - Thái gây chú ý trên khán đài SEA Games 33 bởi ngoại hình điển trai, giỏi cả hai thứ tiếng cùng tình yêu cháy bỏng dành cho các cô gái vàng Việt Nam.

‘Tướng’ Mai Đức Chung khen nức nở chiến thắng hoàn hảo của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Malaysia thích Bích Thùy

Thái Thị Thảo ăn mừng đặc biệt, tặng cú hat-trick cho đồng đội cũ vừa sinh con

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển nữ VN hlv mai đức chung SEA Games 33 Đội tuyển nữ Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận