Thể thao SEA Games 33

'Hot boy' hai dòng máu giỏi cả tiếng Việt và Thái: Hết mình vì đội tuyển nữ Việt Nam

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Chonburi, Thái Lan)
05/12/2025 21:27 GMT+7

Nguyễn Duy Minh, chàng trai 19 tuổi mang hai dòng máu Việt - Thái gây chú ý trên khán đài SEA Games 33 bởi ngoại hình điển trai, giỏi cả hai thứ tiếng cùng tình yêu cháy bỏng dành cho các cô gái vàng Việt Nam.

Tối 5.12 trên khán đài sân Chonburi Daikin (tỉnh Chonburi, Thái Lan) ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Malaysia, sự chú ý đổ dồn về một nhóm CĐV Việt Nam. Khoảng 10 người mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm theo Quốc kỳ Việt Nam và tạo nên bầu không khí sôi động. Trong đó, Nguyễn Duy Minh nổi bật với vẻ ngoài điển trai và nụ cười rạng rỡ. Chàng trai ấy cổ vũ nhiệt tình không thua kém bất kỳ CĐV nào lặn lội từ quê nhà sang.

Sự tò mò của phóng viên càng lớn hơn, khi những CĐV đi chung đoàn ghẹo Duy Minh là người Thái, nhưng có thể nói được tiếng Việt. Điều khiến người đối diện ngạc nhiên ở Minh là khả năng nói tiếng Việt lưu loát, tròn vành rõ chữ như người bản địa, dù sinh ra và lớn lên tại Thái Lan.

'Hot boy' hai dòng máu giỏi cả tiếng Việt và Thái: Hết mình vì đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Duy Minh trên khán đài sân Chonburi

ảnh: n.t

Theo tìm hiểu, Minh có bố là người Thái, còn mẹ người Việt Nam. "Lúc nhỏ, em học tiếng Việt từ mẹ. Cách đây khoảng 3 năm, em mới học viết tiếng Việt qua những lớp trực tuyến. Ngoài ra, em cũng tự luyện phát âm mọi lúc mọi nơi để nói cho rõ ràng và giống người Việt nhất", Minh chia sẻ.

Chàng trai Thái gốc Việt và hành trình tự học Tiếng Việt để… cổ vũ bóng đá nữ

Ngoài ra, Duy Minh còn đóng vai là phiên dịch viên (từ tiếng Thái sang Việt), khi các phóng viên đến phỏng vấn bố của mình.

"Chờ từ trưa để xem Việt Nam thi đấu"

Để "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, Duy Minh cùng gia đình đã lên kế hoạch từ trước. Cả nhà 4 người gồm bố, mẹ, Minh và em gái đã vượt quãng đường khoảng 100 km từ thủ đô Bangkok xuống Chonburi. "Gia đình em đến từ lúc 11 giờ trưa, tìm gì đó ăn ở xung quanh đây và đợi để xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu", Minh hào hứng kể. Dù trận đấu diễn ra vào buổi tối (18 giờ 30), nhưng việc có mặt từ rất sớm cho thấy sự háo hức và tình yêu mãnh liệt mà gia đình chàng trai trẻ này dành cho Huỳnh Như và các đồng đội.

'Hot boy' hai dòng máu giỏi cả tiếng Việt và Thái: Hết mình vì đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 2.

Gia đình Nguyễn Duy Minh cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển nữ Việt Nam

ảnh: n.t

Dù sống tại Thái Lan, nhưng gia đình Minh luôn cập nhật sát sao tin tức thể thao từ Việt Nam. Minh thường xuyên theo dõi qua báo chí, mạng xã hội để không bỏ lỡ nhịp đập của thể thao Việt Nam. "Mỗi lần biết tin các VĐV Việt Nam thi đấu bất kể môn gì ở Thái Lan, nếu có thời gian là em sẽ mua vé đi xem ngay, còn không kịp thì xem qua ti vi", Minh nói.

Khi được hỏi: "Nếu Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết, em sẽ cổ vũ cho ai?", chàng trai 19 tuổi khẳng định: "Thú thật, trong thâm tâm em vẫn ủng hộ Việt Nam".

'Hot boy' hai dòng máu giỏi cả tiếng Việt và Thái: Hết mình vì đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 3.

Nhóm khán giả Việt Nam dù không nhiều nhưng tạo nên bầu không khí sôi động trên sân Chonburi

Ảnh: nhật thịnh

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn giữa tiếng hò reo của người thân tại Chonburi, Nguyễn Duy Minh không quên nhắn gửi: "Em mong mọi người đến sân xem nhiều hơn, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, tiếp lửa cho các cầu thủ có một kỳ SEA Games thành công".

Việt Nam Đội tuyển nữ việt nam Sea games hlv mai đức chung
