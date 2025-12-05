‘Tướng’ Mai Đức Chung khen nức nở chiến thắng hoàn hảo của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Malaysia thích Bích Thùy

HLV Mai Đức Chung hài lòng chiến thắng mãn nhãn của đội tuyển nữ Việt Nam Nhật Thịnh

Chiến thắng hoàn hảo của đội tuyển nữ Việt Nam

Chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam bóp nghẹt lối chơi Malaysia và rời sân với chiến thắng 7-0, HLV Mai Đức Chung đã dành rất nhiều lời khen trong buổi họp báo sau trận. Ông bày tỏ: "Hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam đá trận mở màn SEA Games 33. Các trận mở màn ở đâu cũng thế, dù đội nam và nữ đều gặp nhiều khó khăn.

Rất lâu lắm rồi đội tuyển nữ Việt Nam mới gặp lại Malaysia. Qua xem băng hình tôi thấy họ tiến bộ rất nhiều, đã thắng Tajikistan, Bangladesh… nên tôi đâm ra cũng hơi lo lúc đầu, thực sự là như vậy.

HLV Mai Đức Chung: 'Trận mở màn rất khó, nhưng chúng tôi đã vượt qua'

Trước trận, tôi nhắc tất cả VĐV phải hết sức chú ý, tập trung cao độ và thực tế tôi đã rất vui khi tất cả cầu thủ đều đạt các yêu cầu của đội là ghi nhiều bàn thắng, không bị chấn thương và thẻ phạt, giữ sức đá trận sau".

Chiến thắng rực rỡ của đội tuyển nữ Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Rồi ông Mai Đức Chung nói tiếp: "Nếu tinh ý sẽ thấy tôi sắp đội hình xen kẽ cầu thủ già và cầu thủ trẻ. Tôi không sắp toàn người trẻ và cũng không sắp toàn VĐV lớn tuổi. Tôi mong muốn VĐV trẻ tiến bộ và hôm nay họ đã đạt yêu cầu.

Trong bóng đá mọi HLV đều mong muốn ghi bàn thắng càng nhiều càng tốt, vì còn cạnh tranh với các đối thủ trong bảng nữa. Tôi nghĩ bàn thắng càng có nhiều càng tốt. Hôm nay tôi rất cảm động khi đứng ngoài sân chỉ đạo có nghe CĐV nói đến tên mình. Tôi rất cảm ơn.

CĐV Việt Nam rất ít, chỉ tầm 10 người thôi, nhưng đã hô rất to và dõng dạc ở khán đài B. Nhìn thấy màu cờ Việt Nam, cờ đỏ sao vàng tôi rất xúc động. Qua đây, tôi xin cảm ơn tất cả CĐV có mặt ở sân đã cổ vũ cho đội bóng và bản thân tôi".

HLV Malaysia ấn tượng Bích Thùy

Bích Thùy và Thái Thị Thảo ăn mừng chiến thắng ảnh: Nhật Thịnh

HLV Joel Cornelli thẳng thắn thừa nhận đội tuyển nữ Malaysia đã "vỡ trận" hoàn toàn trước sức mạnh vượt trội của đội tuyển nữ Việt Nam: "Đội tuyển nữ Malaysia đã cố gắng khởi đầu trận đấu tốt nhất có thể.

Nhưng chúng tôi đã phải đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam có chất lượng quá khác biệt. Các học trò của tôi đã cố gắng chơi bóng, tìm cách triển khai các ý tưởng nhưng quả thật khoảng cách giữa 2 đội là quá lớn.

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu trận đấu tốt, có bàn thắng sớm nên càng chơi càng tự tin. Các cầu thủ Malaysia cố gắng bắt nhịp với trận đấu nhưng gặp quá nhiều khó khăn. Chúng tôi đã mất kiểm soát hoàn toàn trên sân trong hiệp 1".

Một pha bứt tốc của Thanh Nhã ảnh: Khả Hòa

Ông Joel Cornelli đặc biệt nhắc tên Bích Thùy: "Sau trận đấu, tôi sẽ làm việc với các cầu thủ để giúp họ vượt qua thất bại này, vực dậy sự tự tin cho họ, để chuẩn bị cho màn trình diễn tốt hơn ở trận tiếp theo. Chúng tôi đã từng thắng nhiều đội mạnh như Bangladesh.

Đội tuyển Việt Nam quá mạnh, quá khác biệt. Các bạn sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, được tổ chức lối chơi rất tốt và thi đấu cùng nhau lâu năm. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam.

Toàn đội Việt Nam đều có tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ. Trong đó tôi ấn tượng nhất là Bích Thùy. Các bạn đã cho thấy chất lượng chơi bóng. Đội tuyển Malaysia sẽ cố gắng tổ chức lại lối chơi để có thể khép lại SEA Games 33 với kết quả tốt nhất".