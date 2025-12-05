Thái Thị Thảo ăn mừng đặc biệt, tặng cú hat-trick cho đồng đội cũ vừa sinh con

Động tác ăn mừng theo điệu ru con của Thái Thị Thảo ảnh: Nhật Thịnh

Ngày tỏa sáng của Thái Thị Thảo

Đội tuyển nữ Việt Nam đã mở màn hoàn hảo SEA Games 33 bằng chiến thắng 7-0 trước Malaysia. Trong đó tiền vệ Thái Thị Thảo để lại dấu ấn đậm nét với 3 bàn thắng rất đẹp cùng màn ăn mừng theo điệu ru con rất dễ thương.

Sau trận đấu, cô cho biết: "Hôm nay là trận đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Gaems 33. Toàn đội đã được nhắc nhở và tập trung rất cao độ. Tôi cảm thấy rất vui khi toàn đội làm được những gì ban huấn luyện đề ra.

Bản thân tôi may mắn ghi 3 bàn thắng. Đó là công lao toàn đội đã cố gắng phát triển tấn công, tạo ra thế trận tốt và tôi chỉ là người dứt điểm. Tôi chỉ may mắn ghi bàn, đều là công lao của toàn đội. Đây cũng sẽ là động lực để đội bóng chơi tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo".

Món quà đặc biệt

Thái Thị Thảo đã có ngày thi đấu ấn tượng Ảnh: Khả Hòa

Đặc biệt, Thái Thị Thảo cũng đã giải thích ý nghĩa của màn ăn mừng ấn tượng của mình, trong ngày cô có được cú hat-trick đầu tiên trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam, dành tặng cho đồng đội cũ ở đội tuyển là Trần Thị Thu và bà xã Nguyễn Thị Thương vừa có em bé.

"Hôm nay tôi rất vui khi có cơ hội ghi bàn thắng. Tôi thực hiện động tác ăn mừng dành tặng một người bạn trong đội mới có em bé. Tôi muốn gửi chúc mừng đến các bạn ấy và gia đình của các bạn.

Đây là lần đầu tiên tôi ghi hat-trick cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc. Hy vọng rằng tôi và toàn đội sẽ có mùa giải thành công tại SEA Games 33", Thái Thị Thảo chia sẻ.