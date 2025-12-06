Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Bangkok
06/12/2025 11:51 GMT+7

Ngày 6.12, đội U.23 Việt Nam chuyển sang tập buổi sáng để có thời gian trực tiếp xem đối thủ Malaysia thi đấu. Tiền vệ Xuân Bắc, người dính chấn thương trong trận gặp Lào cũng đã trở lại.

U.23 Việt Nam lại đổi giờ tập, vì sao?

Kể từ sang Thái Lan, đội U.23 Việt Nam chỉ tập vào chiều, với khung giờ gần giống giờ thi đấu ở vòng bảng (16 giờ). Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đổi giờ tập ngày 6.12 lên lúc 10 giờ 30. Lúc này, thời tiết ở Bangkok khá nắng nhưng không oi bức nhờ gió nhẹ, nhiệt độ rơi vào khoảng 28 độ C.

Trong buổi tập này, toàn đội trở lại tập chung một giáo án. Xuân Bắc cũng "tái hòa nhập" với các đồng đội. Như vậy, đội U.23 Việt Nam đang có lực lượng mạnh nhất, không còn ca chấn thương nào. 

Đội U.23 Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực, ngay từ những động tác, pha xử lý. Tuy nhiên, các học trò HLV Kim Sang-sik cũng cần phải cẩn thận bởi mặt sân tập RBAC tương đối khô, cứng và có nhiều vị trí lồi lõm, dễ gây ra chấn thương, nhất là khi toàn đội tập các bài chiến thuật, đấu đối kháng. 

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm vì trời khá nắng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 2.

Các tuyển thủ bắt đầu buổi tập bằng các bài khởi động nhẹ nhàng, duy trì cảm giác bóng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuyên bố chỉnh thước ngắm để thắng Malaysia, Minh Phúc cùng U.23 Việt Nam đi xem đối thủ đấu Lào

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 3.

Xuân Bắc cũng trở lại, sẵn sàng đối đầu U.23 Malaysia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 4.

Sau đó, U.23 Việt Nam bắt đầu rèn chiến thuật

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 5.

Toàn đội rất tập trung lắng nghe chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 6.

Trời nắng khiến các cầu thủ đổ mồ hôi nhiều hơn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 7.

Đình Bắc cũng như các đồng đội phải liên tục kéo áo lau mồ hôi để tránh bị cay mắt

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…- Ảnh 8.

Khi tập luyện hăng say dưới trời nắng, các cầu thủ có thể bị lóa mắt, không nhìn thấy chỗ lồi lõm trên sân. Đây là điều học trò HLV Kim Sang-sik phải chú ý để tránh chấn thương

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiều 6.12, đội U.23 Việt Nam sẽ theo dõi trận đấu giữa U.23 Malaysia và Lào, diễn ra trên sân Rajamangala. Các cầu thủ lẫn ban huấn luyện sẽ đến sân để dự khán. Hậu vệ Minh Phúc cho biết: "Sau khi xem trận đấu này, ban huấn luyện cũng đánh giá, phân tích kỹ U.23 Malaysia để đưa ra các phương án chiến thuật, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới". 

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik SEA Games 33 Xuân Bắc Thái Lan
Xem thêm bình luận