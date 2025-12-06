Lộ diện kênh phát trận nóng đội tuyển nữ Việt Nam: Philippines đáng ngại chứ không đáng sợ

Diện mạo mới của đội tuyển nữ Philippines không quá hay như từng thắng Việt Nam ở SEA Games 32

Khá bất ngờ khi đội tuyển nữ Philippines gần như thay đổi hình hài của mình với một lực lượng đá chính có đến 6 người mới so với 4 tháng trước đây khi họ tham gia giải AFF Cup tại sân Việt Trì. Có lẽ một phần thất bại ở giải Đông Nam Á khiến Philippines buộc phải làm mới lại chính mình. Nhưng nói như HLV Mark Torcaso, họ phải hướng đến việc giành vé dự World Cup khi cùng với đội nữ Việt Nam là 2 đội đại diện Đông Nam Á có mặt tại vòng chung kết giải châu Á tháng 3 sang năm, nên việc cách tân đội hình cũng nhắm đến mục tiêu xa đó.

Các cô gái Philippines bị ngợp đầu trận trước sự cổ vũ của cổ động viên Myanmar nên để thua sớm ẢNH: KHẢ HÒA

Chính những thay đổi này đã được đội tuyển nữ Philippines chọn thử thách tại SEA Games 33, xem đây là bàn đạp quan trọng để tổng kiểm tra những con người mới và nâng chất lối đá, không để lặp lại sai lầm mà họ đã vấp phải tại AFF Cup. Họ hy vọng nhiều cái tên mới tầm vóc tốt, khỏe hơn, có kỹ thuật và sự khéo léo sẽ giúp cho cách chơi sẽ chủ động và tạo thế áp đặt trước các cô gái Myanmar. Chính HLV Mark Torcaso cũng kỳ vọng 6 nhân tố mới trong đội hình xuất phát sẽ mang lại sức bật, đủ sức chế ngự và đòi lại món nợ trước Myanmar mà họ đã thua ở SEA Games trước.

HLV Mark Torcaso rất sốt sắng ra chỉ đạo liên tục sát đường biên ẢNH: KHẢ HÒA

Thế nhưng những gì diễn ra ở trận thua Myanmar 1-2 chiều 5.12 như gáo nước lạnh dội vào quyết tâm của người Phi. Họ bị lúng túng trước lối đá pressing và chịu khó vây ráp của đối thủ, nên bị cuốn vào cách chơi của Myanmar. Phải sau gần 15 phút, người Phi mới kiểm soát lại được bóng và tạo lại cục diện cân bằng. Đáng tiếc là sự mải mê tấn công cùng với sơ hở không đáng có ở hàng phòng ngự làm các cô gái Philippines đánh mất sự tập trung ở những phút cuối và trả giá rất đau. Vì thất bại này sẽ càng tạo cho họ thêm áp lực trước trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Philippines, đối thủ của các cô gái Việt Nam có nhiều tân binh ẢNH: KHẢ HÒA

Quan sát đội nữ Philippines đá, họ chơi với đội hình 4-4-2 có khi đẩy thành 4-3-3 với trục dọc kinh nghiệm. Đó là những con người cũ gồm thủ môn Mc Daniel Olivia Alechxandra Davis và đội trưởng trung vệ Long Hali Moriah (5) chỉ huy ở dưới. Tiền vệ trung tâm Pasion Isabella (15) và mũi nhọn Defazio Janae Allana (20) xông xáo ở trên. Còn lại đa số đều là các vệ tinh mới, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng chưa có sự gắn kết nhịp nhàng. 2 cầu thủ chơi xông xáo nhất chính là chân sút Ramirez Mary Louise (21), người có bàn gỡ hòa 1-1 và Serrano Meryll Krysteen (14), người đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi để "kết liễu' Myanmar ở cuối hiệp 1.

Cầu thủ chạy cánh Defazio Janae Allana (20) của đội tuyển nữ Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Lối đá của đội tuyển nữ Philippines khá đơn giản, chủ yếu chuyền dài vượt tuyến, hầu hết bỏ qua vai trò tuyến giữa. Mục đích của họ là muốn đưa bóng nhanh sang phần sân đối thủ để dùng sức vây ráp gây sức ép. Cách chơi này không khó bắt bài vì dù Philippines tận dụng tối đa bóng bổng, nhưng sự xoay trở trong phạm vi hẹp chưa tốt khiến họ vẫn thiếu đi sự tinh tế khi xử lý bóng. Khi bóng dài không thật bén, người Phi kết hợp thêm tình huống cố định bằng những quả treo bóng vào cột xa qua tầm với thủ môn để băng cắt đánh đầu.

Tiền vệ Sawicki Jaclyn Katrina (6) chơi xông xáo ẢNH: KHẢ HÒA

Thể hình to cao, nhưng hàng thủ của đội tuyển nữ Philippines hay bị kiểm soát bước một không tốt. Họ thường vụng về khi xử lý trong không gian hẹp. Nhiều lần các hậu vệ để bóng bật ra và để lộ nhiều khoảng trống. Chính điều này đã bị các tiền đạo Myanmar khai thác, trừng phạt. Khoảng cách vị trí giữa các cầu thủ trên sân đôi lúc còn khá xa, nên tận dụng bóng bật ra chưa tốt. Chính vì vậy cơ hội từ các pha dàn xếp gây đột biến chưa nhiều.

Đội trưởng Long Hali Morias (5, Philippines, phải) tranh bóng với đội trưởng Win Theingi Tun (7) của Myanmar ẢNH: KHẢ HÒA

Nhìn chung với những gì Philippines thể hiện ở trận đầu, họ vẫn trung thành với cách chơi "chạy nhanh, đá mạnh, đánh đầu, chuyền dài" để dùng thể hình "đè" đối thủ. Cách chơi đó có thể hữu dụng vài thời điểm, nhất là gây sức ép dồn dập khi đối thủ mất tập trung. Nhưng trước sự khôn ngoan trong cách chơi của Myanmar thì người Phi đã không thể hiện được chính mình. Thế nên nếu so với những gì đã từng thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam 2 năm trước tại SEA Games 32 thì họ vẫn là một tập thể đáng ngại, nhưng không còn đáng sợ.

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam xem giò cẳng của đội nữ Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

HLV đội tuyển nữ Thái Lan ghi chép về đội nữ Philippines và Myanmar ẢNH: KHẢ HÒA

