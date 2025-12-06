Nếm trải 'đặc sản' Thái Lan: Kẹt xe!

B ANGKOK KẸT XE NHƯ CƠM BỮA

Trong buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Bangkok, anh D., PV thuộc một đơn vị truyền hình ở VN, lỉnh kỉnh đồ đạc vội vàng đi từ cổng vào sân, mặt nhăn nhó: "Kẹt xe dã man thật". PV này cho biết, anh đi từ MPC (viết tắt của Trung tâm báo chí SEA Games 33) đến sân tập của U.23 VN, nằm trong khuôn viên một trường đại học. "Đo trên bản đồ thấy đoạn đường chưa đến 15 km, cẩn thận bắt taxi đi sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với giờ tập của đội, nhưng rốt cuộc vẫn đến trễ", anh D. thốt lên đầy tiếc nuối khi không kịp ghi hình phỏng vấn một cầu thủ U.23 VN trước buổi tập. Anh chỉ biết cười trừ rồi than thở: "Mình có kinh nghiệm ở TP.HCM rồi mà qua đây cũng không tránh được. Mình đã nghe từ lâu về đặc sản của Bangkok, giờ mới cảm nhận được nó kinh khủng thế nào". Trường hợp của anh D. chỉ là một trong những cảnh éo le vì kẹt xe mà giới truyền thông VN nói chung phải đối mặt khi tác nghiệp SEA Games 33 tại Bangkok.

Đường phố Bangkok giờ tan tầm ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm PV Thanh Niên đến Thái Lan từ ngày 1.12, có mặt ở các "điểm nóng" của SEA Games 33 để mang đến những tin tức thời sự, hậu trường thú vị cho độc giả. Những ngày qua, chúng tôi liên tục di chuyển trên nhiều nẻo đường ở Bangkok và có những trải nghiệm chân thực nhất về tình trạng giao thông nơi đây. Hệ thống đường sá ở Bangkok có nơi xếp chồng 3 - 4 lớp, từ cầu vượt, đường cao tốc trên cao (mỗi chiều 4 làn) cho đến tàu điện (metro). Ấy vậy mà kẹt xe vẫn như cơm bữa!

Trên đường đến địa điểm tác nghiệp, hầu như lần nào chúng tôi cũng rơi vào cảnh không thể nhúc nhích, khi phía trước là hàng trăm chiếc xe nối đuôi kín mít. Có lần, nhóm PV Thanh Niên đặt trúng xe của tài xế Jaratsapsiri Songpol với 10 năm kinh nghiệm cầm vô lăng. Anh Songpol ngay lập tức thể hiện mình nắm từng chân tơ kẽ tóc của đường sá Bangkok khi liên tục đánh lái vào những khu vực đường nội bộ, đường nhánh để tránh kẹt xe. Dù vậy, "xế hộp" của anh Songpol cũng không tránh khỏi thời điểm đứng như trời trồng. Những lúc như thế, anh Songpol kéo phanh tay dứt khoát và trả lời câu hỏi về tình trạng kẹt xe của chúng tôi: "Ở Bangkok, xe máy rất nhiều và đặc biệt lượng xe hơi cũng cực nhiều, nên thời điểm nào cũng có thể tắc nghẽn. Tuy nhiên, khung giờ từ 16 giờ đến 0 giờ là nặng nhất trong ngày". "Dù sao đi nữa, bạn có thấy là tuyệt nhiên tiếng còi xe không hề xuất hiện đúng không?", anh Songpol hào hứng giới thiệu và có phần hụt hẫng khi chúng tôi đáp đã biết về điều này rồi. Rôm rả một hồi thì cũng đến nơi, chúng tôi mất gần 1 tiếng đồng hồ để di chuyển quãng đường khoảng 14 km (từ sân Rajamangala đến MPC), dù đi lúc 10 giờ, khung giờ được xem là thấp điểm.

U.23 VN CŨNG ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM "ĐẶC SẢN"

Trước đó, ở ngày đầu tiên đến Bangkok, U.23 VN đã được trải nghiệm sự khắc nghiệt của giao thông nơi này. Khách sạn mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đóng quân chỉ cách sân tập chưa đầy 6 km, dự kiến chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển. Dù vậy, theo chia sẻ của các thành viên U.23 VN, thực tế đội luôn mất từ 35 - 40 phút mới có thể đến nơi.

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi U.23 VN đi tập. Còn trước và sau mỗi trận đấu chính thức, xe buýt chở thầy trò HLV Kim Sang-sik luôn được hỗ trợ bởi mô tô dẫn đoàn do BTC bố trí. Một viên cảnh sát Thái Lan vừa dẫn một xe của đội bóng đến sân, đá chống xuống liền nở nụ cười và thân thiện nói "xin chào" bằng tiếng Việt với PV. Anh chia sẻ: "Những ngày này chúng tôi khá bận bịu. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tôi là đảm bảo các đoàn VĐV được di chuyển thuận lợi, an toàn nhất".

Tạm chia tay Bangkok và vượt gần 100 km để đến với Chonburi, nơi đội tuyển nữ VN đóng quân và thi đấu trên sân Chonburi Daikin, chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí không còn ngột ngạt vì xe cộ đông đúc như ở thủ đô của Thái Lan. Chonburi thoáng đãng, khung cảnh thanh bình hơn nhiều so với Bangkok đầy nhộn nhịp. Tại đây, đội bóng của HLV Mai Đức Chung di chuyển đến sân tập và sân đấu mà không gặp phải trở ngại nào.