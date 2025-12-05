Thủ tướng Thái Lan thừa nhận ngân sách SEA Games 33 rất hạn chế, phải ưu tiên ứng phó lũ lụt

Nhiều vấn đề của SEA Games 33 tồn tại từ lâu

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul thừa nhận ông đã biết rõ những hạn chế ngân sách dành cho SEA Games 33 ngay cả trước khi chính thức nhậm chức. Theo Bangkok Post, vấn đề không phát sinh trong 2 tháng gần đây mà đã tồn tại từ sớm.

Ông Anutin cho biết ông đã giao đại úy Thamanat Prompow xử lý gấp rút các vướng mắc.

"Tôi biết đã có vấn đề, nên tôi yêu cầu đại úy Thamanat làm việc hết tốc lực, ai nấy đều quay cuồng", ông nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới nhậm chức hơn 3 tháng ẢNH: REUTERS

Việc Hat Yai (tỉnh Songkhla) bị loại khỏi danh sách địa điểm tổ chức do thiệt hại nặng vì lũ lụt khiến Thái Lan phải khẩn trương bố trí cơ sở vật chất và nơi lưu trú cho VĐV tại các khu vực khác. Ông Anutin nhấn mạnh những câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức nên được chuyển đến Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn và Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT).

Khi được hỏi liệu hiệu quả làm việc của các bộ trưởng có được đánh giá qua cách họ xử lý tình huống hay không, ông Anutin đáp: "Đến lúc chúng ta đo lường thì họ đã đi mất rồi", ông ám chỉ dự định giải tán Hạ viện Thái Lan vào tháng 1.2026.

Lễ khai mạc SEA Games sẽ không hoành tráng

Ông Gongsak Yodmanee, Thống đốc SAT, cho biết trong chương trình News Worker rằng công tác chuẩn bị SEA Games 33 bị ảnh hưởng bởi nhiều thay đổi trong bộ máy Chính phủ. Các trục trặc như hệ thống loa gặp sự cố trong trận bóng đá nam U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ngày 3.12 hay ánh sáng không đồng đều tại sân đấu đều nằm trong danh sách vấn đề phải xử lý. Ông cũng xác nhận lễ khai mạc được giao cho đơn vị bên ngoài thực hiện.

Các công nhân đang sửa chữa hệ thống đèn ở SVĐ Rajamangala, lễ khai mạc SEA Games sẽ được tổ chức tại đây

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Gongsak thừa nhận ngân sách eo hẹp khi Thái Lan chỉ được phân bổ hơn 2 tỉ baht (hơn 1.600 tỉ đồng), thấp hơn nhiều so với 3 tỉ baht (hơn 2.400 tỉ đồng) mà Campuchia đã chi cho SEA Games 32. Tình hình càng thêm khó khăn khi việc chuyển địa điểm từ Songkhla về Bangkok và Chon Buri làm phát sinh thêm 160 triệu baht (hơn 131 tỉ đồng). Ông nói ngân sách trung ương không thể bổ sung vì ưu tiên dành cho công tác ứng phó lũ lụt.

"Lễ khai mạc SEA Games 33 có thể không hoành tráng, nhưng sẽ trang nhã và trang trọng", ông nói.