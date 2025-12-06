Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Áp lực của Thái Lan trước giờ G, SEA Games 33 rồi sẽ hết ‘sạn’?

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
06/12/2025 05:59 GMT+7

Hàng loạt trục trặc về âm thanh - ánh sáng, quy trình điều phối và sai sót truyền thông những ngày qua khiến SEA Games 33 trở thành tâm điểm bàn luận, đặt nước chủ nhà Thái Lan trước áp lực lớn ngay trước giờ khai mạc (9.12).

THỪA NHẬN SAI SÓT, CAM KẾT KHẮC PHỤC

Không khí SEA Games 33 đang nóng dần tại Thái Lan, nhưng sự hào hứng ấy xen lẫn những nốt trầm. Chỉ trong vài ngày, công tác tổ chức đại hội liên tiếp gặp sự cố: Fanpage SEA Games đăng nhầm cờ VN thành cờ Thái Lan, cờ Lào thành cờ Indonesia; poster quảng bá sử dụng AI mắc lỗi chính tả; thông báo gây hiểu lầm về việc cấm truyền thông sử dụng logo đại hội, hệ thống âm thanh ở trận U.23 Lào - U.23 VN trục trặc khiến nghi thức quốc ca không thể diễn ra trọn vẹn. Cũng tại sân Rajamangala, nơi chuẩn bị cho lễ khai mạc, nhiều bóng đèn hỏng đồng loạt buộc ban quản lý phải mượn đèn từ sân khác thay thế gấp.

Áp lực của Thái Lan trước giờ G, SEA Games 33 rồi sẽ hết ‘sạn’?- Ảnh 1.

Quan chức cao cấp nhất ngành thể thao Thái Lan (thứ ba từ phải sang) có động thái thiện chí với các VĐV VN (áo đỏ)

Áp lực của Thái Lan trước giờ G, SEA Games 33 rồi sẽ hết ‘sạn’?- Ảnh 2.

Áp lực của Thái Lan trước giờ G, SEA Games 33 rồi sẽ hết ‘sạn’?- Ảnh 3.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sirilathayakorn (phải) gặp VĐV VN, xin lỗi vụ hát Quốc ca không nhạc


Áp lực của Thái Lan trước giờ G, SEA Games 33 rồi sẽ hết ‘sạn’?- Ảnh 4.

U.23 VN hát Quốc ca mà không có nhạc ở trận mở màn gặp U.23 Lào

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Công tác truyền thông và cấp phép tác nghiệp cũng không suôn sẻ. Thẻ tác nghiệp của nhiều đoàn báo chí được cấp sát giờ thi đấu, khiến PV mệt mỏi chờ đợi tại trung tâm báo chí vì danh sách phê duyệt liên tục thay đổi.

Trước phản ứng của dư luận, các cơ quan chức năng Thái Lan đã nhanh chóng lên tiếng. BTC thể thao Thái Lan (THASOC) gửi thư đến Ủy ban Olympic VN chính thức xin lỗi sau sự cố Quốc ca và cam kết không để lặp lại. Fanpage SEA Games 33 thừa nhận tiếp nhận thông tin chưa chính xác ở một số khâu và cảm ơn cộng đồng vì những góp ý. BTC sân Rajamangala cũng làm rõ vụ dán băng dính che logo ở áo CĐV là lỗi truyền đạt và đã được chấn chỉnh ngay. Tuy nhiên, BTC chưa lên tiếng giải thích việc nhầm quốc kỳ các nước trên lịch thi đấu futsal nữ.

KỲ VỌNG VÀO KINH NGHIỆM CỦA CHỦ NHÀ

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 5.12 cho biết, ngân sách dành cho SEA Games 33 chỉ hơn 2 tỉ baht (hơn 1.600 tỉ đồng), thấp hơn nhiều so với kỳ trước (hơn 2.400 tỉ đồng cho SEA Games 32 ở Campuchia). Việc tỉnh Hat Yai bị loại khỏi danh sách đăng cai do lũ lụt buộc nước chủ nhà phải điều chỉnh gấp cơ sở tổ chức, phát sinh thêm khoảng 160 triệu baht (hơn 130 tỉ đồng). Ông thừa nhận nguồn lực hạn chế, thay đổi bộ máy chính phủ và ảnh hưởng thiên tai khiến quá trình chuẩn bị gặp không ít khó khăn.

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan Gongsak Yodmanee cho biết, lễ khai mạc sẽ "không hoành tráng nhưng trang nhã", bởi phần lớn nguồn lực đang ưu tiên cho khắc phục hậu quả lũ lụt. Thái Lan liên tiếp hứng nhiều đợt lũ lớn, tác động trực tiếp đến hạ tầng phục vụ SEA Games. Người hâm mộ trong khu vực vẫn kỳ vọng Thái Lan - quốc gia từng 6 lần đăng cai thành công SEA Games - sẽ sớm siết lại quy trình, ổn định tổ chức và bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, trọn vẹn. SEA Games không chỉ là nơi tranh tài của các VĐV, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và sự cao thượng của thể thao Đông Nam Á.

