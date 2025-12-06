U.23 Malaysia thắng ngược ngoạn mục: Tạm chiếm ngôi đầu của Việt Nam, Lào bị loại sớm

U.23 Malaysia ở vào thế khó

U.23 Malaysia bay sang Bangkok (Thái Lan) ngày 4.12 dự SEA Games 33 theo từng tốp cầu thủ và không có đầy đủ lực lượng 23 người như Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) công bố. U.23 Malaysia còn có sự chuẩn bị ngắn nhất chỉ 11 ngày, và đầy rẫy những hạn chế, các CLB cũng không chịu nhả quân đẩy HLV Nafuzi Zain rơi vào tình thế gần như bất lực. Nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena đã phải thốt lên: "Chưa bao giờ thấy U.23 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games lại tệ hại như lúc này!".



HLV Nafuzi Zain của đội U.23 Malaysia ẢNH: AFP

Trả lời báo chí Malaysia ngày 5.12, HLV Nafuzi Zain chia sẻ: "Chúng tôi chỉ vừa mới biết được số lượng cầu thủ sẽ có mặt trong trận đấu đầu tiên (gặp U.23 Lào), tổng cộng là 19 người. Có 3 cầu thủ chủ chốt là Ubaidullah Shamsul Fazili, Fergus Tierney và Aliff Izwan Yuslan không được CLB cho phép gia nhập với đội. Với lực lượng đang có trong tay, chúng tôi phải cố gắng tối đa và hy vọng sẽ có khởi đầu tốt đẹp".

Cũng theo HLV Nafuzi Zain: "U.23 Lào đã cho thấy tiềm năng lớn của mình, họ thi đấu rất tốt trước U.23 Việt Nam dù thua tỷ số 1-2. Lối chơi của họ là phòng ngự rất tốt với số lượng lớn hậu vệ và phản công rất nhanh. Đó là vũ khí chính của họ. U.23 Lào cũng có phần lớn cầu thủ đã thi đấu ở đội tuyển và từng đối đầu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 gần đây".

Các cầu thủ trẻ của Lào (áo đỏ) thi đấu rất tự tin ẢNH: NHẬT THỊNH

Nếu U.23 Malaysia vượt qua U.23 Lào, HLV Nafuzi Zain hy vọng ở trận tiếp theo và quan trọng nhất ở vòng bảng khi gặp U.23 Việt Nam lúc 16 giờ ngày 11.12, ông sẽ có sự bổ sung kịp thời của cầu thủ đội trưởng hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili.

Trong khi đó, cơ hội đi tiếp của U.23 Lào hiện giờ dựa hoàn toàn vào cuộc chạm trán U.23 Malaysia. Đối thủ này được đánh giá cao hơn so với U.23 Lào, nhưng với việc từng gây ra khó khăn cho U.23 Việt Nam, đoàn quân HLV Ha Hyeok Jun không việc gì phải lo sợ U.23 Malaysia.