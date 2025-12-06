Báo Malaysia đưa đội nhà lên tận mây xanh, kêu gọi thận trọng trận quyết đấu U.23 Việt Nam

Ở lượt đấu thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra chiều 6.12, U.23 Malaysia ngược dòng đánh bại U.23 Lào 4-1. Abu Khalil, Moses, Haqimi Azim, Harry Danish là những cầu thủ ghi bàn cho U.23 Malaysia ở trận này. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất phía U.23 Lào được ghi bởi Xaysombath Bounphaeng.

Với trận thắng đậm 4-1, U.23 Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B. Các cầu thủ trẻ Malaysia có cùng 3 điểm với U.23 Việt Nam nhưng xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +1). Sau trận đấu, trang Bharian đã nhấn mạnh màn trình diễn đẹp mắt của U.23 Malaysia trước U.23 Lào là lời cảnh báo mà thầy trò HLV Nafuzi Zain muốn gửi đến U.23 Việt Nam.

U.23 Malaysia (áo vàng) vươn lên dẫn đầu bảng B sau trận thắng U.23 Lào ẢNH: NHẬT THỊNH

Trang Bharian bày tỏ: “Đoàn quân của HLV Nafuzi Zain đã bất ngờ bị U.23 Lào dẫn trước sau một pha phản công nhanh đầy mẫu mực. Người chọc thủng lưới U.23 Malaysia là Xaysombath Bounphaeng. Tuy nhiên, U.23 Malaysia tỏ ra không hề nao núng. Các cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu bản lĩnh, liên tục tấn công và sớm có bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1 khi Haykal Danish đã khôn ngoan, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương ghi bàn. Tiếp đó, U.23 Malaysia vẫn chơi cực hay, liên tục thể hiện khát khao trên sân và mọi nỗ lực cũng được đền đáp bằng 3 bàn ở hiệp 2, qua đó có thắng lợi 4-1 trước U.23 Lào để giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng của U.23 Malaysia là lời cảnh báo mạnh mẽ mà thầy trò HLV Nafuzi Zain muốn gửi đến U.23 Việt Nam ở trận cuối bảng B. Chúng ta đang có tinh thần rất tốt và chỉ cần 1 trận hòa U.23 Malaysia sẽ giành ngôi đầu bảng, qua đó đẩy U.23 Việt Nam vào thế khó”.

Trên tờ New Straits Times, ký giả Farah Azharie cũng có cùng nhận xét với trang Bharian. Nhà báo của Malaysia đánh giá: “U.23 Malaysia thật sự đã đưa ra lời cảnh báo tới U.23 Việt Nam rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với một trận đấu rất khó khăn vào tuần tới. Tại sao tôi lại nói vậy ư? Hãy nhìn vào tỷ số trận đấu vừa kết thúc tại bảng B, các bạn sẽ thấy rõ!”.

Xuân Bắc trở lại, HLV Kim đổi phong cách: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng

“U.23 Malaysia đã đánh bại Lào với tỷ số 4-1 tại sân Rajamangala ở Bangkok hôm nay, và U.23 Việt Nam chỉ có thể vượt qua Lào với tỷ số 2-1 trong trận đấu trước đó. Thậm chí, xét về thế trận, U.23 Malaysia còn tỏ ra vượt trội hơn hẳn U.23 Lào, khác xa với những khó khăn mà U.23 Việt Nam từng trải qua. Chiến thắng vang dội ngày hôm nay đã mang đến cho các cầu thủ trẻ Malaysia lý do để họ tin rằng bản thân có thể cạnh tranh cho vị trí đầu bảng B”, nhà báo Farah Azharie nhận định.

Truyền thông Malaysia cũng cho rằng đội U.23 phải ngay lập tức trở lại mặt đất, tính toán kỹ trận gặp U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG





"U.23 Malaysia phải thận trọng"

Trong khi đó, trên trang Kosmo, nhà báo Suhaimi cũng đánh giá cao chiến thắng của U.23 Malaysia trước U.23 Lào. Dù vậy, ông Suhaimi cũng kêu gọi U.23 Malaysia cần phải giữ đôi chân trên mặt đất, chuẩn bị cho trận gặp U.23 Việt Nam.

Nhà báo Suhaimi bình luận: “Thầy trò HLV Nafuzi Zain đã ra quân thuận lợi tại SEA Games 33. Dù gặp đôi chút khó khăn trong khoảng thời gian đầu nhưng các cầu thủ trẻ Malaysia cho thấy khả năng thích nghi với trận đấu rất nhanh, có sự trở lại ấn tượng. 3 điểm này rất quan trọng với U.23 Malaysia, giúp chúng ta vươn lên dẫn đầu.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam vẫn sẽ là thử thách rất lớn mà U.23 Malaysia cần phải vượt qua. U.23 Việt Nam hơn hẳn U.23 Lào về mọi mặt, từ chất lượng đội hình đến cách tổ chức chiến thuật. Vì vậy, U.23 Malaysia cần hết sức thận trọng và sớm trở lại tập luyện, tính toán kỹ cho trận đấu cuối cùng bảng B”.

