Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

HLV Malaysia ngợi khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng… ‘chúng tôi sẽ thắng’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/12/2025 19:15 GMT+7

Tối 6.12, sau chiến thắng đậm 4-1 trước Lào, HLV của đội U.23 Malaysia là Nafuzi Zain đã dành những lời có cánh cho U.23 Việt Nam.

HLV Malaysia nhắc lại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Nafuzi Zain của Malaysia chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các học trò đã giành chiến thắng sau một màn trình diễn tuyệt vời. Họ đã chiến đấu, không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng. Tôi rất hài lòng. Một số cầu thủ còn bận thi đấu cho CLB nên chưa góp mặt trong trận đấu này. 4 cầu thủ sắp đến, 1 cầu thủ đang bị sốt. Chúng tôi hy vọng vẫn cố gắng chiến đấu để giành vé vào bán kết".

HLV Malaysia ngợi khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng… ‘chúng tôi sẽ thắng’- Ảnh 1.

HLV Zain đánh giá rất cao đội U.23 Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông Zain cho biết đội U.23 Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 nên chiến thắng khiến ông hạnh phúc. Ông nói: "Các cầu thủ bận thi đấu ở giải VĐQG nên chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện. Trước đó, chúng tôi đã chơi không tốt ở giải U.23 Đông Nam Á cũng như vòng loại U.23 châu Á. Nhưng hôm nay, các học trò đã vượt qua được thử thách và tôi rất tự hào".

Vào ngày 11.12, đội U.23 Malaysia sẽ chạm trán U.23 Việt Nam ở trận cuối vòng bảng. Ông Zain đưa ra đánh giá: "Tôi đã xem trận U.23 Việt Nam gặp Lào. U.23 Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á 2025, đương nhiên họ rất, rất mạnh. U.23 Việt Nam có những cầu thủ khỏe mạnh, tốc độ, trưởng thành. VIệt Nam luôn là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Vì thế, chúng tôi cần phải cố gắng chuẩn bị thật tốt. Chúng tôi không được phép thua, đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để chiến thắng".

Tuyên bố chỉnh thước ngắm để thắng Malaysia, Minh Phúc cùng U.23 Việt Nam đi xem đối thủ đấu Lào

HLV Ha Hyeok-jun nói gì về U.23 Việt Nam và Malaysia?

U.23 Lào đã chơi cả 2 trận ở vòng bảng SEA Games 33. Họ để thua U.23 Việt Nam 1-2 và tiếp tục thất bại 1-4 trước U.23 Malaysia. HLV Ha Hyeok-jun nhận định: "Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa. Khi gặp U.23 Malaysia, chúng tôi vừa chỉ gặp U.23 Việt Nam vào 3 ngày trước, nên nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết ai mạnh hơn thì cần đợi 2 đội đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị".

HLV Malaysia ngợi khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng… ‘chúng tôi sẽ thắng’- Ảnh 2.

HLV Ha Hyeok-jun không quá buồn. Ông hiểu bóng đá Lào còn yếu so với các nước khác trong khu vực

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc lý giải thêm về thất bại của U.23 Lào: "Chúng tôi còn thiếu nhiều yếu tố để có thể giành chiến thắng như chiến thuật, thể lực. Chúng tôi cần cải thiện nhiều điều hơn nữa. Đội mạnh hơn đã chiến thắng. Có nhiều lý do khiến Lào liên tục thua như vậy. Đầu tiên, giải VĐQG trong nước cần phải mạnh, như thế chúng tôi mới có cơ sở để chọn các cầu thủ giỏi. Giải VĐQG Lào rất yếu. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cố gắng tuân thủ chiến thuật, nhưng thể lực yếu, khi xuống thể lực thì mọi thứ không còn theo kế hoạch".

Ngày buồn toàn tập của đội U.23 Lào

Sau 2 thất bại liên tiếp, đội U.23 Lào chính thức chia tay SEA Games 33 từ sớm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Latsachak Okham bật khóc nức nở, khiến các đồng đội phải liên tục dỗ dành, động viên.

HLV Malaysia ngợi khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng… ‘chúng tôi sẽ thắng’- Ảnh 3.

Nỗi buồn thất bại của Okham

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chưa dừng lại, tin xấu còn đến với HLV Ha Hyeok-jun khi Somsanid Phetdavanh bị gãy chân. Đội trưởng U.23 Lào chấn thương sau một va chạm ở giữa sân trong hiệp 2. Các cầu thủ chứng kiến chấn thương này còn ôm đầu hoảng hốt. Sau 15 phút được sơ cứu, Somsanid được chở thẳng đến bệnh viện.

HLV Malaysia ngợi khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng… ‘chúng tôi sẽ thắng’- Ảnh 4.

Các cầu thủ Lào hoảng hốt, sợ hãi khi thấy đồng đội gãy chân. Trọng tài chính cũng phải chờ rất lâu để rút thẻ đỏ cho Somsanid. Pha bóng này khiến trận đấu phải bù giờ đến 9 phút

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Malaysia ngợi khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng… ‘chúng tôi sẽ thắng’- Ảnh 5.

Damoth Thongkhamsavaht, tiền vệ Việt kiều đến động viên đồng đội trước khi Somsanid được đưa ra xe cấp cứu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Lịch thi đấu ‘chung kết’ khốc liệt U.23 Việt Nam - Malaysia: Ngày nào, kịch bản vào bán kết ra sao?

Lịch thi đấu ‘chung kết’ khốc liệt U.23 Việt Nam - Malaysia: Ngày nào, kịch bản vào bán kết ra sao?

Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đang diễn ra kịch tính hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Và trận đấu ngày 11.12 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia được xem như ‘ngã rẽ định mệnh' cho tham vọng đi tiếp của cả hai đội.

Bóng chày Việt Nam có chiến thắng lịch sử, HLV trưởng rất thân đồng hương Kim Sang-sik

Tin vui: Đội tuyển bóng chày Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia U.23 Việt Nam SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận