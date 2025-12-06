HLV Malaysia ngợi khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng… ‘chúng tôi sẽ thắng’

HLV Malaysia nhắc lại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Nafuzi Zain của Malaysia chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các học trò đã giành chiến thắng sau một màn trình diễn tuyệt vời. Họ đã chiến đấu, không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng. Tôi rất hài lòng. Một số cầu thủ còn bận thi đấu cho CLB nên chưa góp mặt trong trận đấu này. 4 cầu thủ sắp đến, 1 cầu thủ đang bị sốt. Chúng tôi hy vọng vẫn cố gắng chiến đấu để giành vé vào bán kết".

HLV Zain đánh giá rất cao đội U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông Zain cho biết đội U.23 Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 nên chiến thắng khiến ông hạnh phúc. Ông nói: "Các cầu thủ bận thi đấu ở giải VĐQG nên chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện. Trước đó, chúng tôi đã chơi không tốt ở giải U.23 Đông Nam Á cũng như vòng loại U.23 châu Á. Nhưng hôm nay, các học trò đã vượt qua được thử thách và tôi rất tự hào".

Vào ngày 11.12, đội U.23 Malaysia sẽ chạm trán U.23 Việt Nam ở trận cuối vòng bảng. Ông Zain đưa ra đánh giá: "Tôi đã xem trận U.23 Việt Nam gặp Lào. U.23 Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á 2025, đương nhiên họ rất, rất mạnh. U.23 Việt Nam có những cầu thủ khỏe mạnh, tốc độ, trưởng thành. VIệt Nam luôn là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Vì thế, chúng tôi cần phải cố gắng chuẩn bị thật tốt. Chúng tôi không được phép thua, đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để chiến thắng".

Tuyên bố chỉnh thước ngắm để thắng Malaysia, Minh Phúc cùng U.23 Việt Nam đi xem đối thủ đấu Lào

HLV Ha Hyeok-jun nói gì về U.23 Việt Nam và Malaysia?

U.23 Lào đã chơi cả 2 trận ở vòng bảng SEA Games 33. Họ để thua U.23 Việt Nam 1-2 và tiếp tục thất bại 1-4 trước U.23 Malaysia. HLV Ha Hyeok-jun nhận định: "Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa. Khi gặp U.23 Malaysia, chúng tôi vừa chỉ gặp U.23 Việt Nam vào 3 ngày trước, nên nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết ai mạnh hơn thì cần đợi 2 đội đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị".

HLV Ha Hyeok-jun không quá buồn. Ông hiểu bóng đá Lào còn yếu so với các nước khác trong khu vực ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc lý giải thêm về thất bại của U.23 Lào: "Chúng tôi còn thiếu nhiều yếu tố để có thể giành chiến thắng như chiến thuật, thể lực. Chúng tôi cần cải thiện nhiều điều hơn nữa. Đội mạnh hơn đã chiến thắng. Có nhiều lý do khiến Lào liên tục thua như vậy. Đầu tiên, giải VĐQG trong nước cần phải mạnh, như thế chúng tôi mới có cơ sở để chọn các cầu thủ giỏi. Giải VĐQG Lào rất yếu. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cố gắng tuân thủ chiến thuật, nhưng thể lực yếu, khi xuống thể lực thì mọi thứ không còn theo kế hoạch".

Ngày buồn toàn tập của đội U.23 Lào

Sau 2 thất bại liên tiếp, đội U.23 Lào chính thức chia tay SEA Games 33 từ sớm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Latsachak Okham bật khóc nức nở, khiến các đồng đội phải liên tục dỗ dành, động viên.

Nỗi buồn thất bại của Okham ẢNH: NHẬT THỊNH

Chưa dừng lại, tin xấu còn đến với HLV Ha Hyeok-jun khi Somsanid Phetdavanh bị gãy chân. Đội trưởng U.23 Lào chấn thương sau một va chạm ở giữa sân trong hiệp 2. Các cầu thủ chứng kiến chấn thương này còn ôm đầu hoảng hốt. Sau 15 phút được sơ cứu, Somsanid được chở thẳng đến bệnh viện.

Các cầu thủ Lào hoảng hốt, sợ hãi khi thấy đồng đội gãy chân. Trọng tài chính cũng phải chờ rất lâu để rút thẻ đỏ cho Somsanid. Pha bóng này khiến trận đấu phải bù giờ đến 9 phút ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Damoth Thongkhamsavaht, tiền vệ Việt kiều đến động viên đồng đội trước khi Somsanid được đưa ra xe cấp cứu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG