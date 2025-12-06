Tin vui: Đội tuyển bóng chày Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Trước đó, ở trận ra quân SEA Games 33 đấu hôm 5.12, đội bóng chày nam Việt Nam phải nhận thất bại nặng nề 0-16 trước chủ nhà Thái Lan, đội bóng có truyền thống và nền tảng phát triển bóng chày hàng đầu khu vực.

Bóng chày Việt Nam lấy lại sự tự tin

Hôm nay 6.12, đội bóng chày Việt Nam chạm trán với Malaysia, đối thủ được đánh giá là vừa tầm hơn. Đội bóng của HLV Park Hyo-chul đã thể hiện quyết tâm cao để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại SEA Games lần này.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam thể hiện quyết tâm cao độ ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay từ những hiệp đầu, các VĐV Việt Nam nhập cuộc chủ động, tận dụng tốt cơ hội và vươn lên dẫn 3-0, tạo nền tảng quan trọng về mặt tâm lý. Tuy nhiên, những phút thiếu tập trung ở giữa trận đấu khiến đội bóng chày Việt Nam để Malaysia từng bước rút ngắn tỷ số, 1-3 rồi 2-4.

Khi trận đấu dần căng thẳng, các tuyển thủ Việt Nam đã giữ được sự tỉnh táo ở những pha xử lý then chốt, đánh bại Malaysia với tỷ số chung cuộc với 5-2. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng chày nam Việt Nam cải thiện tinh thần sau trận thua đậm Thái Lan, mà còn mở ra hy vọng cạnh tranh suất vào vòng tranh huy chương.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam mở ra hy vọng góp mặt ở nhóm cạnh tranh huy chương ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 7.12, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Lào. Đây được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul tiếp tục tìm kiếm thêm một chiến thắng, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trước khi chạm trán các đội mạnh hơn.

Môn bóng chày nam tại SEA Games 33 quy tụ 7 đội tuyển gồm: Lào, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, sau đó lựa chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào vòng tranh huy chương diễn ra vào ngày 13 và 14.12.