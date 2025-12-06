Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu ‘chung kết’ khốc liệt U.23 Việt Nam - Malaysia: Ngày nào, kịch bản vào bán kết ra sao?

Thu Bồn
Thu Bồn
06/12/2025 18:27 GMT+7

Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đang diễn ra kịch tính hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Và trận đấu ngày 11.12 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia được xem như ‘ngã rẽ định mệnh' cho tham vọng đi tiếp của cả hai đội.

Cục diện căng như dây đàn sau hai lượt trận 

Ở trận ra quân, U.23 Việt Nam có chiến thắng 2-1 trước U.23 Lào, một kết quả không quá thuyết phục nhưng đủ mang lại 3 điểm quan trọng. Tuy nhiên, bàn thua duy nhất cùng hiệu suất tấn công chưa thật sự sắc bén đã khiến đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chịu nhiều áp lực về hiệu số. 


Lịch thi đấu ‘chung kết’ khốc liệt U.23 Việt Nam - Malaysia: Ngày nào, kịch bản vào bán kết ra sao?- Ảnh 1.

U.23 Lào (trắng) sớm dừng chân, U.23 Malaysia đấu Việt Nam tranh ngôi nhất bảng

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, U.23 Malaysia đã thắng đậm U.23 Lào 4-1 vào ngày 6.12. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng trẻ “Harimau Malaya” giành 3 điểm mà còn vươn thẳng lên ngôi đầu bảng B nhờ hiệu số +3, vượt qua chính U.23 Việt Nam (hiệu số +1). 

 U.23 Lào với 2 thất bại liên tiếp đã chính thức nói lời chia tay giải, biến cục diện bảng đấu thành cuộc đua song mã đầy căng thẳng giữa Việt Nam và Malaysia. 

Vì sao U.23 Việt Nam đang ở thế khó? 

Với việc chỉ hơn kém nhau về hiệu số, trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ có tính chất như một trận chung kết sớm. 

Tuy nhiên, bất lợi đang nghiêng về U.23 Việt Nam: Malaysia đang có tinh thần cực cao sau chiến thắng đậm. Lối chơi của U.23 Việt Nam ở trận gặp Lào còn nhiều điểm khiến người hâm mộ lo lắng, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. 


Lịch thi đấu ‘chung kết’ khốc liệt U.23 Việt Nam - Malaysia: Ngày nào, kịch bản vào bán kết ra sao?- Ảnh 2.

Ông Kim và U.23 xem trực tiếp trận đấu tại sân

Quan trọng hơn, Khuất Văn Khang và các đồng đội bắt buộc phải thắng nếu muốn giành ngôi nhất bảng và nắm chắc vé vào bán kết. Nếu chỉ hòa Malaysia, U.23 Việt Nam có nguy cơ đánh mất quyền tự quyết do hiệu số bàn thắng có thể bất lợi. 

Việc đứng nhì bảng đồng nghĩa khả năng gặp đội đầu bảng A – vốn thường là những đối thủ nặng ký – sẽ rất cao. 

Trận chiến ngày 11.12, U.23 Việt Nam không được phép sai lầm 

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu rằng trận đấu này không chỉ là một thử thách chuyên môn mà còn là bài test bản lĩnh của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Sự sáng tạo của Văn Khang, tốc độ của các mũi tấn công biên và sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự đều phải được nâng lên một tầm mới. U.23 Malaysia sau màn trình diễn thuyết phục đang sẵn sàng gây thêm bất ngờ. Đối thủ không chỉ mạnh thể lực mà còn rất nhanh trong các pha chuyển trạng thái – điều mà hàng thủ Việt Nam phải đặc biệt dè chừng.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 có 9 đội, được chia vào 3 bảng. Các bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Đội đứng nhất ở mỗi bảng cùng đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.


