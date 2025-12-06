Bóng chày Việt Nam có chiến thắng lịch sử, HLV trưởng rất thân đồng hương Kim Sang-sik

Sau 14 năm dài chờ đợi, bóng chày Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở SEA Games, khi đánh bại Malaysia tại SEA Games 33, lần đầu được hát vang niềm vui chiến thắng ở đấu trường khu vực.

Dưới cái nắng nóng gay gắt của Bangkok, đội tuyển bóng chày Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và giành thắng lợi 5-2 trước Malaysia sau 9 lượt đấu kéo dài gần hai giờ rưỡi.

Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn, khi chúng ta đã vượt qua thất bại trước chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân, đánh dấu bước trưởng thành tâm lý và bản lĩnh quan trọng.

HLV Park Hyo-chul rất thân với HLV Kim Sang-sik ảnh: Nhật Thịnh

Tuyển thủ 33 tuổi Ngô Đức Thụy hạnh phúc: "Cảm giác vẫn còn nguyên vẹn như 14 năm trước khi chơi trận đầu tại SEA Games 2011. Sau trận thua Thái Lan, toàn đội đã ngồi lại cùng nhau rút kinh nghiệm, động viên nhau để quyết tâm thi đấu. Chiến thắng hôm nay là phần thưởng cho sự đoàn kết".





Tiềm năng phát triển

Bóng chày vẫn là môn thể thao còn mới mẻ, chưa phổ biến tại Việt Nam, yếu và thiếu rất nhiều từ số lượng người chơi, sân bãi, HLV… so với những tên tuổi mạnh trong khu vực.





Tuy nhiên, năm nay bóng chày Việt Nam rất quyết tâm làm nên dấu ấn, khi nhận được sự ủng hộ xã hội hóa mạnh mẽ. HLV Park Hyo-chul bày tỏ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất để đội tham dự SEA Games 33.

Bóng chày Việt Nam được đánh giá có tiềm năng phát triển tốt ảnh: Nhật Thịnh

Tôi từng nói đùa với HLV Kim Sang-sik rằng tôi ghen tỵ vì bóng chày chưa được quan tâm nhiều như bóng đá Việt Nam, nhưng thực sự Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển môn bóng chày này".





Được biết ngoài đời ông Park Hyo-chul có quan hệ rất thân với HLV trưởng U.23 Việt Nam Kim Sang-sik. Ông Park là một trong số vài người bạn của nhà cầm quân sinh năm 1976 tại Việt Nam.





Trưởng đoàn Hoàng Trung Kiên cũng nhấn mạnh: "Đội tuyển đã tạo ra một cú xoay người ấn tượng cho bóng chày Việt Nam. Thành công này sẽ là động lực phát triển, hướng tới xứng tầm khu vực, đồng thời tạo cầu nối giao lưu, hợp tác quốc tế trong thể thao".

Phía trước, đội tuyển bóng chày Việt Nam sẽ còn liên tiếp 4 trận đấu trong 4 ngày, cùng với việc tham dự nội dung bóng chày 5 người nam - nữ, một thể thức hoàn toàn mới và lần đầu tiên xuất hiện tại SEA Games, khởi tranh từ ngày 11.12 tới.