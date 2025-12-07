U.23 Việt Nam thua là... về: Phải vùng lên quật ngã U.23 Malaysia để vào bán kết

U.23 Việt Nam chỉ còn đường thắng

Chiều 6.12, U.23 Malaysia thắng đậm 4-1 trước U.23 Lào để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng của "Mãnh hổ" đặt U.23 Việt Nam vào thế phải thắng ở lượt hạ màn.

Nếu hòa hoặc thua U.23 Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng, có nguy cơ dừng bước.

Trên thực tế, một trận hòa trước Malaysia cũng giúp U.23 Việt Nam sáng cửa trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất để vào bán kết. Tuy nhiên, Đình Bắc cùng đồng đội chưa bao giờ ra sân với tư tưởng thủ hòa, dù gặp đối thủ nào ở tầm Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam phải thắng U.23 Malaysia ở lượt cuối để chắc vé vào bán kết ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

8 trận toàn thắng ở sân chơi chính thức thời gian qua là minh chứng rõ nét. U.23 Việt Nam dù chưa vào guồng, khâu tấn công còn thiếu đường nét, dứt điểm chưa sắc bén, nhưng đây là tập thể được xây dựng để chiến thắng. Thế "dựa tường", buộc phải thắng trước U.23 Malaysia chỉ mang đến thêm động lực để U.23 Việt Nam phải dồn bung sức đá một trận sòng phẳng. Lối đá lưng chừng, thiếu quyết đoán như đã thể hiện trước Lào không được tồn tại ở trận đấu sinh tử ở bảng B.

Sẽ rất vội vàng nếu xem trận gặp Lào là tham chiếu cho sức mạnh của U.23 Việt Nam. Bởi lẽ ở những lần vô địch SEA Games trước đây, bóng đá trẻ Việt Nam cũng từng có những trận kém thuyết phục.

Ở SEA Games 30 (2019), U.23 Việt Nam từng bế tắc trước U.23 Singapore, chỉ có thể thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha đánh đầu của Đức Chinh.

Đến SEA Games 31 (2022), U.23 Việt Nam cũng bị đối thủ yếu U.23 Timor Leste cầm hòa 0-0 trong hiệp 1, trên sân nhà. Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Park Hang-seo mới tìm được đường thắng.

Để vô địch, không thể đá trận nào cũng hay. Bên cạnh chiến thuật cho từng trận còn là chiến lược đường dài, nơi niềm vui sau cùng (thắng trận chung kết) luôn quan trọng hơn nụ cười đầu tiên (thắng trận ra quân).

Việc SEA Games 33 bị rút ngắn nửa số trận càng khiến các đội mạnh gặp áp lực giấu bài, giữ chân, tính toán lựa chọn điểm rơi.

U.23 Việt Nam chưa bung hết sức ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam cũng từng thắng chật vật trước U.23 Lào (chỉ dẫn 1-0 và gặp nhiều bế tắc) hay U.23 Campuchia. Nhưng rồi, học trò ông Kim vẫn băng băng đến ngai vàng.

Dù chưa thể tạo cho U.23 Việt Nam lối chơi nhuần nhuyễn, đẹp mắt, nhưng chiến lược gia Hàn Quốc vẫn đảm bảo được chiến thắng. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik vừa đá, vừa sửa, thích ứng linh hoạt và điều chỉnh kịp thời.

Những vấn đề của U.23 Việt Nam đã bộc lộ sớm, ngay ở trận ra quân. Đình Bắc cùng đồng đội có đến 7 ngày để sửa lỗi và nghiên cứu đối thủ. Chuyện bóng đá trẻ Việt Nam càng đá càng hay không còn xa lạ, nhất là khi, lứa cầu thủ hiện tại tiềm năng không kém đàn anh và được huấn luyện bởi người thầy có thừa độ quái.

Lột xác

U.23 Malaysia đã khai thác tốt điểm yếu thể lực của U.23 Lào để hoàn thành chiến thắng đậm.

Khi U.23 Lào xuống sức ở hiệp 2, khoảng trống lộ ra nhiều hơn, U.23 Malaysia đã tận dụng tốt nhờ những chân chạy có sức rướn, khả năng bứt tốc quãng ngắn ấn tượng. 4 bàn thắng của "Mãnh hổ" đến từ các pha chuyển trạng thái chớp nhoáng hoặc đánh biên hiệu quả.

Dù vậy, U.23 Việt Nam không còn lạ lẫm với lối đá thiên về kỹ thuật, tốc độ cùng những pha 1 đấu 1 ở biên của U.23 Malaysia. Hơn một thập kỷ qua, các lứa trẻ Việt Nam không một lần để Malaysia cầm hòa, chứ đừng nói đến thua, vì đọc kỹ "bài vở" của đối thủ.

Với sơ đồ 3 trung vệ, cùng những chân chạy biên bền sức như Văn Khang, Phi Hoàng (trái) và Anh Quân, Minh Phúc (phải), U.23 Việt Nam đủ sức giải bài toán ở biên. Đồng thời, các trung vệ lệch cánh của HLV Kim Sang-sik có khả năng đấu tay đôi và đọc tình huống tốt. Với đối thủ đá pressing rát và lấy tấn công làm nền tảng như U.23 Malaysia, U.23 Việt Nam cần giữ cự ly đội hình tốt và bình tĩnh khai thác sơ hở.

Đó lại là yếu tố học trò ông Kim có thừa.

Nòng cốt đội hình U.23 Việt Nam đã chơi 16 trận từ đầu năm 2025 đến nay (8 trận chính thức và 8 trận giao hữu), gặp các đối thủ đến từ đa dạng trường phái chơi. Nhờ vậy, các cầu thủ học cách đọc trận đấu để thích nghi và hóa giải.

U.23 Malaysia sẽ mang lại bài toán khó cả về thể lực và tâm lý cho U.23 Việt Nam. Song, một chiếc lò xo dẻo dai luôn cần độ nén để bật lên.

U.23 Việt Nam đang bị nén bởi hoài nghi cùng áp lực bị loại. Bung ra đúng lúc, thầy trò ông Kim sẽ có vé vào bán kết.