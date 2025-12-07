Quần vợt Việt Nam sẵn sàng vượt thách thức ở SEA Games 33

Các tay vợt Việt Nam được động viên tinh thần trước SEA Games 33

Đội tuyển quần vợt Việt Nam được động viên trước ngày lên đường tham dự SEA Games 33 ẢNH: VTF

Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam chia sẻ: "SEA Games 33 là cơ hội để các VĐV của quần vợt Việt Nam thi đấu và phát triển. Liên đoàn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ từng bước đi của đội tuyển. Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ tỏa sáng tại đấu trường Đông Nam Á. Chúc toàn đội mạnh mẽ, tự tin và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

Tay vợt Việt kiều Mỹ Chanelle Vân Nguyễn quyết tâm thể hiện phong độ tốt nhất ở SEA Games 33 ẢNH: VTF

Tay vợt số 1 Vũ Hà Minh Đức bày tỏ: "Được khoác áo đội tuyển quần vợt Việt Nam và thi đấu tại SEA Games luôn là niềm tự hào lớn đối với mỗi VĐV. Chúng tôi đã nỗ lực tập luyện suốt thời gian qua và sẽ cố gắng thi đấu với tinh thần cao nhất để mang về kết quả tốt cho Việt Nam".

Vũ Hà Minh Đức là tay vợt nam số 1 quần vợt Việt Nam tại SEA Games 33 ẢNH: VTF

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nam, nữ quần vợt Việt Nam tập trung ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM. Các tay vợt được tạo cơ hội cọ xát tại nhiều giải quốc tế lớn, tiêu biểu như M15 NovaWorld Phan Thiết với sự góp mặt của Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club), Đinh Viết Tuấn Minh (TP. HCM), Từ Lê Khánh Duy (Quân đội), hay các giải W15 Phan Thiết của Ngô Hồng Hạnh (Quân đội) và Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội). Bên cạnh đó, đội tuyển nam quần vợt Việt Nam còn được trui rèn ở Davis Cup còn một số thành viên đội tuyển nữ thi đấu ở Mỹ, Canada.

Danh sách đội tuyển nam, nữ quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan ẢNH: VTF

Đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, đội tuyển quần vợt Việt Nam không đặt nặng thành tích, tuy nhiên HLV Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết mỗi tuyển thủ đều quyết tâm thể hiện phong độ cao nhất. Đội tuyển quần vợt Việt Nam lên đường sang Thái Lan ngày 8.12 và tham dự đầy đủ các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.