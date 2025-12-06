Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và đồng đội xuất trận, chinh phục núi lớn: Xem kênh nào?

Nguyễn Thùy Linh cùng đồng đội chạm trán đối thủ cực mạnh

Nội dung đồng đội nữ môn cầu lông tại SEA Games 33 có 7 đội tranh tài gồm: chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Myanmar. Theo đó, Thái Lan được vào thẳng bán kết. Nguyễn Thùy Linh và các đồng đội sẽ chạm trán Malaysia. Các cặp đấu còn lại: Singapore gặp Philippines, Myanmar gặp Indonesia. Đội nào giành chiến thắng trong các cặp đấu kể trên sẽ vào bán kết.

Nguyễn Thùy Linh và các tay vợt Việt Nam sẽ ra quân lúc 9 giờ ngày 7.12. Các trận đấu dự kiến phát trên VTV, VTVgo, HTV, FPT Play...

Các thành viên đội tuyển cầu lông Việt Nam trao đổi về chiến thuật tại sân thi đấu, trước khi chính thức bước vào tranh tài ẢNH: T.K

Cầu lông Việt Nam phải đối mặt với thử thách cực lớn ở trận khai màn tại SEA Games 33, khi đụng độ đối thủ cực mạnh là các tay vợt đến Malaysia. Đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam có 6 thành viên: Nguyễn Thùy Linh, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Trần Thị Phương Thúy và Vũ Thị Trang. Nguyễn Thùy Linh là gương mặt được đánh giá cao nhất, hiện đứng vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng thế giới.

Trong khi đó, đội tuyển cầu lông nữ Malaysia có đến 10 VĐV. Trong đó, tay vợt có thứ hạng cao nhất là Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới). Ling Ching Wong hạng 44 thế giới. Đội tuyển cầu lông nữ Malaysia dù không có VĐV nào xếp trên Thùy Linh trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng họ được đánh giá cực mạnh ở nội dung đồng đội nữ vì lực lượng đồng đều.

Nguyễn Thùy Linh là tay vợt được kỳ vọng lớn nhất ẢNH: T.K

Chiều 6.12, các tay vợt nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại sân thi đấu (nằm trong khuôn viên Trường ĐH Thammasat, Pathum Thani – Thái Lan), trước khi chính thức bước vào tranh tài SEA Games 33. Trong buổi tập này, ban huấn luyện đã động viên tinh thần của các tuyển thủ, đồng thời bàn bạc về chiến thuật.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thành viên ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, đội hình thi đấu trận gặp Malaysia sẽ được công bố trước giờ thi đấu. "Trên tinh thần là cả 6 VĐV nữ Việt Nam đều được ra sân tranh tài với các tay vợt Malaysia", thành viên ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam nói.