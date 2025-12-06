Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và đồng đội xuất trận, chinh phục núi lớn: Xem kênh nào?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
06/12/2025 21:27 GMT+7

Ngày 7.12, Nguyễn Thùy Linh và các tay vợt nữ của cầu lông Việt Nam sẽ chính thức ra quân tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 33.

Nguyễn Thùy Linh cùng đồng đội chạm trán đối thủ cực mạnh

Nội dung đồng đội nữ môn cầu lông tại SEA Games 33 có 7 đội tranh tài gồm: chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Myanmar. Theo đó, Thái Lan được vào thẳng bán kết. Nguyễn Thùy Linh và các đồng đội sẽ chạm trán Malaysia. Các cặp đấu còn lại: Singapore gặp Philippines, Myanmar gặp Indonesia. Đội nào giành chiến thắng trong các cặp đấu kể trên sẽ vào bán kết.

Nguyễn Thùy Linh và các tay vợt Việt Nam sẽ ra quân lúc 9 giờ ngày 7.12. Các trận đấu dự kiến phát trên VTV, VTVgo, HTV, FPT Play...

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và đồng đội xuất trận, chinh phục núi lớn: Xem kênh nào?- Ảnh 1.

Các thành viên đội tuyển cầu lông Việt Nam trao đổi về chiến thuật tại sân thi đấu, trước khi chính thức bước vào tranh tài

ẢNH: T.K

Cầu lông Việt Nam phải đối mặt với thử thách cực lớn ở trận khai màn tại SEA Games 33, khi đụng độ đối thủ cực mạnh là các tay vợt đến Malaysia. Đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam có 6 thành viên: Nguyễn Thùy Linh, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Trần Thị Phương Thúy và Vũ Thị Trang. Nguyễn Thùy Linh là gương mặt được đánh giá cao nhất, hiện đứng vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng thế giới.

Trong khi đó, đội tuyển cầu lông nữ Malaysia có đến 10 VĐV. Trong đó, tay vợt có thứ hạng cao nhất là Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới). Ling Ching Wong hạng 44 thế giới. Đội tuyển cầu lông nữ Malaysia dù không có VĐV nào xếp trên Thùy Linh trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng họ được đánh giá cực mạnh ở nội dung đồng đội nữ vì lực lượng đồng đều.

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và đồng đội xuất trận, chinh phục núi lớn: Xem kênh nào?- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh là tay vợt được kỳ vọng lớn nhất

ẢNH: T.K

Chiều 6.12, các tay vợt nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại sân thi đấu (nằm trong khuôn viên Trường ĐH Thammasat, Pathum Thani – Thái Lan), trước khi chính thức bước vào tranh tài SEA Games 33. Trong buổi tập này, ban huấn luyện đã động viên tinh thần của các tuyển thủ, đồng thời bàn bạc về chiến thuật.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thành viên ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, đội hình thi đấu trận gặp Malaysia sẽ được công bố trước giờ thi đấu. "Trên tinh thần là cả 6 VĐV nữ Việt Nam đều được ra sân tranh tài với các tay vợt Malaysia", thành viên ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam nói.

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và đồng đội xuất trận, chinh phục núi lớn: Xem kênh nào?- Ảnh 3.

Tay vợt Vũ Thị Trang tập luyện chiều 6.12

ẢNH: T.K

Tin liên quan

Cầu lông Việt Nam cạnh tranh khốc liệt ở SEA Games 33, Thùy Linh liệu có thể giành vàng?

Cầu lông Việt Nam cạnh tranh khốc liệt ở SEA Games 33, Thùy Linh liệu có thể giành vàng?

Sở hữu tay vợt Nguyễn Thùy Linh hiện xếp hạng 21 thế giới, cầu lông VN hy vọng lần đầu chạm tay vào tấm HCV tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan.

Khám phá thêm chủ đề

cầu lông Nguyễn Thùy Linh Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận