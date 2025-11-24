Cầu lông Việt Nam cạnh tranh khốc liệt ở SEA Games 33, Thùy Linh liệu có thể giành vàng?

R ẤT KHÓ KHĂN

Cầu lông là môn thể thao hấp dẫn, được đưa vào tổ chức ngay kỳ SEA Games đầu tiên (SEAP Games) năm 1959 và duy trì thường xuyên ở các kỳ tiếp theo. Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng là cường quốc của cầu lông thế giới, sở hữu các tay vợt hàng đầu, từng có VĐV đoạt HCV Olympic, HCV thế giới. Vì thế việc cạnh tranh huy chương môn cầu lông ở SEA Games được đánh giá hết sức gay cấn và rất khó khăn cho cầu lông VN.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng mang về tấm HCV Ảnh: Độc Lập

Trong lịch sử SEA Games, cầu lông VN có thành tích tốt nhất là 14 HCĐ, chưa có tấm HCV, HCB nào, điều này minh chứng cho sự cạnh tranh khốc liệt ở đấu trường SEA Games. Cầu lông VN từng sở hữu tay vợt tài năng Nguyễn Tiến Minh đoạt HCĐ thế giới năm 2013 nhưng thành tích tốt nhất của anh ở SEA Games cũng dừng ở 5 HCĐ. Anh từng chia sẻ thi đấu cầu lông ở SEA Games chẳng khác gì giải vô địch thế giới bởi góp mặt gần như đông đủ các tay vợt xuất sắc. Indonesia, Malaysia, Thái Lan có lực lượng mạnh, đồng đều nên không chỉ ưu thế ở nội dung đơn mà còn áp đảo nội dung đôi và đặc biệt nội dung đồng đội.

C Ơ HỘI NÀO CHO N GUYỄN T HÙY L INH ?

Ở SEA Games 33, Nguyễn Thùy Linh là niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông VN. Với hạng 21 thế giới, cô xếp sau nhóm các tay vợt Đông Nam Á là Chochuwong (Thái Lan, hạng 6), Intanon (Thái Lan, hạng 8), Tunjung (Indonesia, hạng 10), Katethong (Thái Lan, hạng 14), Ongbamrungphan (Thái Lan, hạng 15), Yeo Jia Min (Singapore, hạng 20). Đây được xem là những đối thủ cạnh tranh với Thùy Linh ở nội dung đơn nữ tại SEA Games 33.

Các HLV cho biết Thùy Linh bị đánh giá thấp hơn một chút so với nhóm đối thủ kể trên. Tuy nhiên cô cũng có cơ hội vượt qua thành tích HCĐ SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà. Bởi lẽ cô từng ít nhất 1 lần đánh bại các ngôi sao của làng cầu lông Đông Nam Á như Chochuwong, Intanon, Tunjung, Yeo Jia Min. Niềm tin vào khả năng làm nên chuyện của Thùy Linh ở SEA Games 33 càng lớn khi tay vợt 28 tuổi này đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong năm 2025, cô xuất sắc 4 lần vào chung kết đơn nữ giải đấu thuộc hệ thống World Tour Super 300 nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Cô cũng lần đầu tiên trong sự nghiệp vươn lên hạng 17 và có được những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh.

T HÊM HY VỌNG Ở CÁC TAY VỢT NAM

Môn cầu lông ở SEA Games 33 có 7 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Theo đánh giá của các HLV, ngoài hy vọng số 1 ở nội dung đơn nữ của Thùy Linh, cầu lông VN cũng trông chờ vào khả năng tạo bất ngờ ở các nội dung đơn nam (Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát), đôi nam (Trần Đình Mạnh/Nguyễn Đình Hoàng).

Trong năm 2025, Hải Đăng là tay vợt nam thi đấu ấn tượng khi tiến sâu ở các giải quốc tế. Sự bền bỉ, quyết tâm cao độ giúp tay vợt hiện xếp hạng 55 thế giới này hứa hẹn tạo dấu ấn ở SEA Games 33. Đôi nam Đình Mạnh/Đình Hoàng cũng thăng tiến nhanh, hiện xếp hạng 87, là niềm hy vọng mới cho cầu lông VN ở nội dung vốn chưa phải là thế mạnh.

Nhờ sở hữu dàn tuyển thủ nam khá đồng đều, cầu lông VN cũng có cơ hội cạnh tranh ở nội dung đồng đội nam, sẵn sàng tạo bất ngờ cho các đội mạnh ở SEA Games 33.